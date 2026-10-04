Colombia

Robo, abuso sexual, golpes frente a niños y muerte a puñaladas: tres casos de maltrato animal que terminaron en los tribunales

La Fiscalía General de la Nación obtuvo dos condenas e imputó a un hombre por maltrato animal, hechos ocurridos en Bogotá, Envigado y Choachí, con penas de prisión, restricciones para la tenencia de animales y una medida de aseguramiento domiciliaria

Desde la Fiscalía crece la preocupación por estas escalofriantes cifras en materia de maltrato animal - crédito Imagen de referencia / Colprensa
La Fiscalía General de la Nación logró dos condenas y una imputación por casos de maltrato animal en Colombia - crédito Colprensa
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La justicia colombiana avanzó en tres procesos por agresiones contra animales de compañía que incluyeron el hurto y abuso sexual de una perra pastor alemán, ataques reiterados contra un perro delante de menores de edad y la muerte de una canina tras recibir heridas con un arma cortopunzante.

La Fiscalía General de la Nación informó el 4 de octubre de 2026 que, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), logró dos sentencias condenatorias y la imputación de cargos contra un tercer hombre.

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La condena por el hurto y abuso de Keyra

El caso con la condena más alta corresponde a José Oliverio Silva, que deberá cumplir 37 meses y 10 días de prisión por hurtar a Keyra, una canina de raza pastor alemán, y causarle lesiones que afectaron gravemente su salud e integridad física. La decisión judicial también le impuso una inhabilidad de 74 meses para tener animales, equivalentes a seis años y dos meses.

Un juez condenó a José Oliverio Silva a más de tres años de prisión por el hurto y abuso sexual de la perra Keyra en Bogotá - crédito prensa Fiscalía General de la Nación
Un juez condenó a José Oliverio Silva a más de tres años de prisión por el hurto y abuso sexual de la perra Keyra en Bogotá - crédito prensa Fiscalía General de la Nación

El caso ocurrió el 24 de agosto de 2025 en Bogotá. De acuerdo con la investigación, el condenado se apoderó de la canina, que se encontraba en un establecimiento comercial, y la llevó a otro lugar.

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La Fiscalía estableció que, después del hurto, el hombre utilizó al animal para realizar actos sexuales. Con las pruebas recopiladas durante el proceso, un juez penal de conocimiento lo condenó por hurto agravado y por lesiones que menoscabaron gravemente la salud o la integridad física de la canina.

La decisión incluye una de las restricciones más prolongadas de los tres procesos informados por el Gelma. El expediente judicial se centró en el daño ocasionado a Keyra, que fue retirada del lugar donde se encontraba antes de sufrir las agresiones.

Los ataques contra Lucas ocurrieron como represalia contra una expareja

La segunda condena recayó sobre Edgar Alexander Montañez Díaz, declarado responsable de maltrato animal agravado por las agresiones repetidas contra Lucas, un perro criollo en Envigado, Antioquia.

Edgar Alexander Montañez Díaz recibió una pena de 20 meses de cárcel por cometer ataques sistemáticos contra el perro Lucas en Envigado - crédito prensa Fiscalía General de la Nación
Edgar Alexander Montañez Díaz recibió una pena de 20 meses de cárcel por cometer ataques sistemáticos contra el perro Lucas en Envigado - crédito prensa Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, en hechos ocurridos entre mayo y julio de 2024, Montañez Díaz sometió al animal a golpes y otras conductas violentas. Los peritajes veterinarios acreditaron lesiones, sufrimiento y afectaciones físicas derivadas de esos ataques.

La investigación también determinó que parte de las agresiones ocurrieron frente a menores de edad. El ente acusador señaló que esos episodios respondieron a represalias contra quien entonces era la pareja sentimental del sujeto.

El juez impuso una pena de 20 meses de prisión e inhabilidad por el mismo término para ejercer actividades relacionadas con animales o tenerlos bajo su cuidado. El caso vinculó el maltrato contra Lucas en un contexto de violencia contra la mujer que era pareja del condenado.

Nena murió tras ser apuñalada

En un tercer expediente, un juez impuso detención domiciliaria a Juan Gabriel Pinzón Rincón, imputado por la presunta muerte de Nena, la mascota de su compañera sentimental, en Cundinamarca. La Fiscalía sostiene que el animal murió después de ser atacado con un arma cortopunzante.

Un juez impuso detención domiciliaria a Juan Gabriel Pinzón Rincón por la muerte de la canina Nena en Cundinamarca - crédito prensa Fiscalía General de la Nación
Un juez impuso detención domiciliaria a Juan Gabriel Pinzón Rincón por la muerte de la canina Nena en Cundinamarca - crédito prensa Fiscalía General de la Nación

El caso se registró el 21 de agosto de 2026 en un inmueble del municipio de Choachí. Según la imputación, el hecho ocurrió en medio de una discusión. La investigación indica que el hombre habría herido al animal con un arma blanca y que la gravedad de las lesiones provocó su muerte.

Pinzón Rincón fue imputado por el delito de muerte a animal agravada. Por orden de un juez penal de control de garantías, deberá permanecer privado de la libertad en su residencia mientras avanza el proceso.

Es de recalcar que los procesos fueron adelantados por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, una unidad que interviene en investigaciones relacionadas con hechos que afectan la vida, la salud y la integridad de animales domésticos y de compañía.

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