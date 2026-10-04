Colombia

Miguel Polo Polo cuestionó a María Fernanda Cabal por su llegada al partido Republicano: “La patria está por encima de los egos”

El exrepresentante a la Cámara sostuvo que la exsenadora debió sumarse al movimiento Defensores de la Patria para fortalecer la unidad de la derecha

Polo Polo pidió a Cabal respaldar el proyecto político de Abelardo de la Espriella - crédito Miguel Polo Polo/Facebook - @MariaFdaCabal/X
Polo Polo pidió a Cabal respaldar el proyecto político de Abelardo de la Espriella - crédito Miguel Polo Polo/Facebook - @MariaFdaCabal/X
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La exsenadora María Fernanda Cabal formalizó el sábado 3 de octubre de 2026 en Bucaramanga, Santander, su ingreso al Partido Republicano, agrupación que surgió tras el cambio de nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento creado por el hoy fallecido político Rodolfo Hernández. La dirigente aseguró que comienza una etapa política después de renunciar al Centro Democrático.

Durante el acto, Cabal fue presentada como la primera militante de la nueva fase de la colectividad. “Tengo partido político”, expresó ante los asistentes, al aceptar la invitación para sumarse a la organización.

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La excongresista sostuvo que busca consolidar una propuesta de derecha con una identidad definida. “Quiero una derecha con carácter”, señaló. También planteó la defensa de la libertad, la propiedad privada, la familia, la vida y una autoridad que garantice el cumplimiento de la ley.

La dirigente afirmó que trabajará en la estructura partidista y en la definición de su rumbo. Según expuso, su propósito es fortalecer una corriente que enfrente al crimen, cuide los recursos públicos y respalde a quienes trabajan y producen.

María Fernanda Cabal durante su discurso en el evento de apertura del Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal durante su discurso en el evento de apertura del Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“Ahora me corresponde construir lo que viene”, afirmó Cabal. La exsenadora señaló que mantendrá las posiciones que ha defendido durante su carrera, pese a los costos políticos que, según dijo, han tenido sus posturas públicas.

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Su salida del Centro Democrático se produjo luego de que el partido escogiera a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial para 2026. Cabal manifestó que solicitó una escisión para impulsar otro proyecto, pero decidió avanzar por una vía distinta tras no recibir respuesta.

La dirigente sostuvo que conserva respeto por la historia compartida con su anterior colectividad y agradeció a quienes la acompañaron durante esa militancia. “Las organizaciones pasan, las ideas permanecen”, dijo.

Cabal agradeció a Socorro Oliveros, viuda de Rodolfo Hernández, y a su hijo Rodolfo, además de reconocer a Camilo Larios, director de la organización.

La exsenadora afirmó que quiere encauzar la ideología conservadora en el país - crédito @CabalPrensa/X

El encuentro también contó con la asistencia del senador Jota Pe Hernández, a quien se atribuye la propuesta de la nueva denominación, el águila como emblema y los colores del partido.

El Partido Republicano adoptó esa identidad luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobara el cambio de nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción el 18 de agosto de 2026. La colectividad prevé participar en las elecciones territoriales de 2027.

Polo Polo reaccionó al cambio político de Cabal

Tras lo anterior, el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo cuestionó la decisión de María Fernanda Cabal de ingresar al Partido Republicano y sostuvo que la exsenadora debió respaldar a Defensores de la Patria, la colectividad vinculada al presidente Abelardo de la Espriella.

A través de una publicación en X, Polo Polo afirmó que De la Espriella apoyó a la exsenadora María Fernanda Cabal en momentos en los que, según señaló, ella no tenía opciones reales de avanzar en su proyecto político. Para el excongresista, la creación de una nueva plataforma en la derecha puede profundizar las divisiones de ese sector.

Miguel Polo Polo cuestionó a María Fernanda Cabal por crear una nueva plataforma política - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo cuestionó a María Fernanda Cabal por crear una nueva plataforma política - crédito @MiguelPoloP/X

“Nunca se trató de país”, escribió Polo Polo al cuestionar el anuncio hecho por Cabal desde Bucaramanga, donde oficializó su incorporación a la organización que reemplazó a la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El exrepresentante sostuvo que la decisión de la dirigente conservadora responde a una aspiración individual y no a un propósito de articulación política. Según expuso, la exsenadora habría debido acompañar el proyecto de Defensores de la Patria, cuyo fundador, afirmó, la respaldó en el pasado.

“La patria está por encima de los egos”, señaló Polo Polo en su mensaje. También mencionó las “vanidades” y las aspiraciones personales como factores que, a su juicio, no deberían imponerse sobre la unidad de la derecha.

La crítica se conoció después de que Cabal confirmó su salida del Centro Democrático, partido en el que desarrolló buena parte de su carrera política. La exsenadora explicó que su llegada al Partido Republicano busca impulsar una corriente de derecha con posiciones definidas en seguridad, libertad económica, propiedad privada y defensa de la familia.

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