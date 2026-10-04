Colombia

María Fernanda Cabal oficializó su ingreso como militante del Partido Republicano con duro discurso: “Quiero una derecha con carácter”

La exsenadora confirmó el giro político como primera militante de este movimiento conservador, tras renunciar al partido Centro Democrático, corporación en la que militó por más de 15 años

La exsenadora afirmó que quiere encauzar la ideología conservadora en el país - crédito @CabalPrensa/X

Guardar

La exsenadora colombiana María Fernanda Cabal ratificó desde Bucaramanga, Santander, su incorporación al Partido Republicano, una colectividad conservadora de reciente creación, luego de renunciar al Centro Democrático, movimiento en el que militó durante más de 15 años.

Durante el acto en el que se oficializó su llegada al partido, María Fernanda Cabal pronunció un discurso en el que aceptó formalmente la invitación para convertirse en la primera militante de esta nueva etapa de la organización.

PUBLICIDAD

La dirigente política sostuvo que su decisión representa el inicio de una nueva etapa en su carrera: “Y hoy puedo decirles algo que tiene un enorme significado para mí: tengo partido político”.

María Fernanda Cabal ya oficializó su ingreso, como primera militante, al Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal ya oficializó su ingreso, como primera militante, al Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“Tengo un partido desde el cual voy a empezar a construir mi visión de la nueva derecha y con ustedes voy a trabajar para darle fuerza, organización y rumbo. He dado la cara, he sostenido mis posiciones y he asumido el costo de decir lo que pienso. Ahora me corresponde construir lo que viene. Quiero una derecha con carácter para defender sus convicciones y con preparación para gobernar, que sepa enfrentar el crimen, cuidar los recursos públicos y garantizar que trabajar y producir valga la pena”, dijo.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

María Fernanda CabalPartido RepublicanoDiscursoCentro DemocráticoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

En el estadio Romelio Martínez, los embajadores visitan al único conjunto de la segunda división que sobrevive en el certamen y eliminó previamente al Junior

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Negociación del Gobierno de De la Espriella con el FMI enfrenta el reto de un ajuste fiscal que evite disparar la deuda

El profesor Giovanny Hernández, de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia los principales desafíos fiscales que enfrenta el Ejecutivo y señaló los efectos que tendría para el país aplazar o realizar de manera insuficiente el ajuste de las finanzas públicas

Negociación del Gobierno de De la Espriella con el FMI enfrenta el reto de un ajuste fiscal que evite disparar la deuda

Capturados tres hombres sorprendidos desmantelando un vehículo hurtado: vecinos se percataron y llamaron a la Policía

Las autoridades informaron que cuando los uniformados llegaron al lugar de los hechos, el vehículo estaba sin placas, con varias partes desmontadas y el chasis alterado

Capturados tres hombres sorprendidos desmantelando un vehículo hurtado: vecinos se percataron y llamaron a la Policía

Sinuano Día resultados de hoy sábado 3 de octubre: ganadores del último sorteo

Sinuano realiza dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados de hoy sábado 3 de octubre: ganadores del último sorteo

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: los fans hacen su ingreso a El Campín para el show del 3 de octubre

Miles de fanáticos volverán a reunirse este sábado en la capital colombiana para ver a la banda surcoreana. Las autoridades activaron medidas de tránsito y seguridad en la zona, con restricciones para vehículos y cambios en algunas rutas

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: los fans hacen su ingreso a El Campín para el show del 3 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: los fans hacen su ingreso a El Campín para el show del 3 de octubre

EN VIVO | Bogotá se alista para la segunda fecha de BTS: los fans hacen su ingreso a El Campín para el show del 3 de octubre

Laura Tobón y Lina Tejeiro visualizaron a sus hijos jugando juntos: “Muy hermoso”

Dua Lipa y Shakira se robaron el show en Madrid al cantar “Antología”: así fue cuando la británica cantó el clásico en Colombia

Bogotá se rindió ante BTS: Una noche de gritos, lágrimas y 45.000 personas que esperaron años para verlos en vivo

Pipe Bueno confesó que Luisa Fernanda W perdió dos grandes contratos tras revelar sus adicciones: “Me encendí una mi...”

Deportes

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Barranquilla FC vs. Millonarios - en vivo, Copa Colombia: siga el minuto a minuto del encuentro por los octavos de final

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”

Carlos Antonio Vélez volvió a cargar contra Néstor Lorenzo por derrota de Colombia ante Paraguay: "Yo no defiendo al técnico"

La crisis del “Bolillo” Gómez en El Salvador no para: nueva derrota ante Jamaica lo puso contra las cuerdas

Millonarios sigue teniendo dificultades: otro jugador se fracturó y se pierde varios encuentros importantes del club