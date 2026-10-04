María Fernanda Cabal oficializó su ingreso como militante del Partido Republicano con duro discurso: “Quiero una derecha con carácter”

La exsenadora afirmó que quiere encauzar la ideología conservadora en el país - crédito @CabalPrensa/X

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La exsenadora colombiana María Fernanda Cabal ratificó desde Bucaramanga, Santander, su incorporación al Partido Republicano, una colectividad conservadora de reciente creación, luego de renunciar al Centro Democrático, movimiento en el que militó durante más de 15 años.

Durante el acto en el que se oficializó su llegada al partido, María Fernanda Cabal pronunció un discurso en el que aceptó formalmente la invitación para convertirse en la primera militante de esta nueva etapa de la organización.

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La dirigente política sostuvo que su decisión representa el inicio de una nueva etapa en su carrera: “Y hoy puedo decirles algo que tiene un enorme significado para mí: tengo partido político”.

María Fernanda Cabal ya oficializó su ingreso, como primera militante, al Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“Tengo un partido desde el cual voy a empezar a construir mi visión de la nueva derecha y con ustedes voy a trabajar para darle fuerza, organización y rumbo. He dado la cara, he sostenido mis posiciones y he asumido el costo de decir lo que pienso. Ahora me corresponde construir lo que viene. Quiero una derecha con carácter para defender sus convicciones y con preparación para gobernar, que sepa enfrentar el crimen, cuidar los recursos públicos y garantizar que trabajar y producir valga la pena”, dijo.

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