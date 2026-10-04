Colombia

Dueño de perros abandonados en el aeropuerto El Dorado afirmó un ‘engaño’ de la agencia de viajes para trasladar a las mascotas: “Mi pitbull fue estafado”

El IDPYBA informó que los animales, procedentes de Miami con dos colombianos, quedaron bajo resguardo luego de que sus acompañantes no superaran un control para abordar el siguiente trayecto aéreo

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reportó el abandono de dos cachorros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá - crédito @animalesbog/Instagram

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El caso de los dos cachorros en El Dorado cambió luego de que sus presuntos cuidadores afirmaran que fueron engañados por la empresa encargada de trasladarlos desde Miami hacia Cali.

La situación comenzó cuando un Pomerania y un Pitbull no pudieron continuar el trayecto previsto después de llegar a Bogotá. La versión inicial sostuvo que sus dueños siguieron viaje sin los animales, lo que derivó en una denuncia pública del director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, Antonio Hernández Llamas.

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Los ciudadanos colombianos que viajaban con los perros no lograron ingresarlos al país ni embarcarlos hacia Cali por un impedimento detectado durante los controles del Instituto Colombiano Agropecuario.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) informó después que los responsables de las mascotas sostienen que una empresa internacional de transporte animal los habría engañado.

“Hemos sostenido reuniones con abogados y quiénes dicen ser los responsables de los animales los cuales afirman haber sido engañados por la empresa encargada del transportar internacionalmente dichos animales y se están sosteniendo comunicaciones con los mismos para permitir visualizar los caninos, siguiendo los lineamientos y protocolos establecidos para garantizar la seguridad del proceso de cuarentena”, indicó la entidad en un comunicado.

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Los presuntos responsables afirmaron que sufrieron un engaño por parte de la empresa internacional contratada para el traslado de las mascotas - crédito animalesbog/IG
Los presuntos responsables afirmaron que sufrieron un engaño por parte de la empresa internacional contratada para el traslado de las mascotas - crédito animalesbog/IG

Las evidencias ya fueron remitidas junto con el expediente a las inspecciones encargadas de revisar el caso. Un inspector de Policía deberá evaluar la certificación de tenencia y las pruebas aportadas durante la etapa de verificación.

La institución aclaró que no definirá quién tiene razón en la controversia ni decidirá el futuro de los perros. “No es la autoridad competente para decidir la veracidad de las pruebas”, señaló el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

La entidad agregó que tampoco puede determinar la custodia definitiva de los animales. Esa decisión quedará en manos de la Inspección de Paz y Convivencia que lleva el procedimiento.

El material divulgado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal mostró que, durante los controles del ICA, se detectó un impedimento que la autoridad investigaría para establecer qué ocurrió.

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Antonio Hernández, pidió retirar las visas estadounidenses de una pareja colombiana que el 30 de septiembre de 2026 abandonó a sus dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito Captura de pantalla
Los animales provenían de Miami con dos ciudadanos colombianos que no lograron abordar su vuelo hacia la ciudad de Cali- crédito Captura de pantalla

Hasta ahora no se divulgaron las causas concretas que impidieron que los animales siguieran en el segundo vuelo. La información conocida plantea que las autoridades habrían encontrado inconsistencias en sus carnés de vacunación, aunque ese punto aún no fue precisado oficialmente.

¿Qué dijo el dueño de los perros?

Jefferson Chacón negó haber abandonado a Milo, su perro de raza pitbull, en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. El dueño afirmó en redes sociales que una agencia contratada para trasladar al animal desde Estados Unidos hasta Panamá incumplió con su responsabilidad.

Según relató, el viaje de Milo tenía como destino final Panamá y el perro debía ir en cabina junto a él. Chacón sostuvo que la situación se originó durante el servicio que había contratado para el transporte de la mascota.

“No fue abandonado. Milo mi pitbull fui estafado por una agencia Viajes Peludos la cual tenía la responsabilidad de transportarlo en cabina desde Estados Unidos conmigo a Panamá”, escribió el hombre en sus redes sociales.

Dueño de perro hallado en el aeropuerto El Dorado contó que fue engañado por la agencia de viajes - crédito jeff0130smith/IG

La versión de Chacón contradice la información previa que apuntaba a un abandono del animal en la terminal aérea de Bogotá. El dueño indicó que no comprendía por qué Milo terminó en Colombia durante el traslado.

El hombre aseguró que desde el lunes no tenía noticias del perro y que la agencia no respondía a sus consultas. Dijo que conoció el caso después de que se difundiera una noticia sobre la presencia de Milo en El Dorado.

Chacón explicó que, tras enterarse de lo sucedido, compró un pasaje para viajar a Bogotá. Su propósito, según manifestó, es recuperar a su mascota. “Por razones que no entiendo paró en Bogotá. Yo desde el día lunes no sabía nada de el y la agencia no daba respuesta”, afirmó.

El dueño pidió que su explicación fuera compartida en otras publicaciones sobre el caso. También sostuvo que intentó comunicarse por distintas vías, aunque no obtuvo respuesta. “Ayer por una noticia fue que me enteré. De una, vez compré mi vuelo para Bogotá y estoy camino a rescatarlo”, agregó Chacón.

La situación también involucra a otra mascota que quedó bajo protección: Rymy. La familia del animal ya cuenta con abogados para buscar su retiro del Instituto de Protección Animal.

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Abandono dos perrosAeropuerto El DoradoIDPYBAEngaño empresa contratadaColombia-Noticias

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