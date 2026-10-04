Alias Papá Pitufo se le habría desaparecido a las autoridades en Portugal: no estuvo en las últimas dos audiencias

La Policía Judicial de Portugal no habría localizado a Diego Marín Buitrago en los domicilios registrados ante las autoridades.- crédito Reuters/Captura de Pantalla Policía Nacional de Colombia

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Todo parece indicar que la Policía Judicial de Portugal no logró ubicar a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, en las direcciones que había dejado registradas ante las autoridades.

La situación encendió alertas internacionales en un momento decisivo de los procesos judiciales que enfrenta en Colombia el también denominado “zar del contrabando”.

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Según información conocida por la revista Semana, la Embajada de Portugal en Colombia comunicó que las verificaciones no permitieron establecer que el investigado residiera en alguno de los domicilios conocidos.

Mientras tanto, la defensa sostiene que Marín Buitrago, también identificado como el Zar del Contrabando, continúa en territorio portugués y que notificó un cambio de residencia al juzgado que lleva su caso. La inquietud surgió después de que alias Papá Pitufo se hubiera ausentado en las dos últimas diligencias programadas para avanzar hacia la etapa preparatoria del juicio en Colombia.

Corte Suprema de Justicia declaró improcedente tutela de alias Papá Pitufo con la que pretendía frenar su extradición a Colombia - crédito Colprensa

Antes de esas ausencias, el investigado asistía a las citaciones virtuales y mantenía contacto con las autoridades portuguesas. También informaba con regularidad cuál era su lugar de residencia en ese país.

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La Policía Judicial de Portugal habría registrado los sitios que figuraban como referencia. El resultado de esas actuaciones fue que el ciudadano colombiano no estaba en ninguna de las direcciones conocidas, según señaló Semana.

La comunicación de la Embajada de Portugal señaló que el informe provino del Ministerio competente y precisó que las autoridades portuguesas no ubicaron a Marín Buitrago en los inmuebles registrados.

“En adición el proceso judicial concerniente a dicho ciudadano, se remite el oficio procedente del mismo ministerio, mediante el cual se informa que la policía judicial de Portugal ha informado que el ciudadano colombiano Diego Marín Buitrago no se encuentra residiendo en ninguna de las direcciones conocidas”, señala el documento conocido por la revista.

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La alerta no implica, de acuerdo con la versión de sus abogados, que el investigado haya abandonado Portugal. La defensa afirma que cambió de domicilio, que informó esa modificación ante el despacho judicial correspondiente y que permanece atento a las actuaciones de su expediente.

Interpol recibió el informe a través de las autoridades colombianas

Alias ‘Papá Pitufo’ es señalado como el presunto líder de una red de contrabando que operaría con injerencia en la POLFA, según la investigación. - crédito Policía Fiscal y Aduanera/Captura de Pantalla

El resultado de las averiguaciones fue remitido a la oficina de Interpol en Lyon, Francia. El trámite llegó a Colombia por conducto de la Dijín para que las autoridades competentes conocieran que no había sido localizado.

La advertencia se produjo mientras avanzan las actuaciones judiciales contra quien las autoridades identifican como el zar del contrabando. El expediente se encuentra en una fase en la que se discuten los elementos que podrían presentarse durante el juicio.

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La Fiscalía colombiana busca que el proceso avance hacia una condena contra Marín Buitrago. El ente acusador lo señala de encabezar una red de contrabando que habría tenido presencia en entidades encargadas de combatir ese delito.

La defensa cuestionó que se interprete la ausencia en los domicilios conocidos como una señal de incumplimiento. Los abogados insistieron en que su cliente sigue en Portugal y que su falta en las últimas diligencias obedeció a que su participación no era obligatoria ni necesaria desde el punto de vista procesal.

La circular roja de Interpol y la medida de aseguramiento en contra del llamado zar del contrabando permanecen vigentes - crédito Colprensa/Captura de Pantalla

Los representantes del investigado también afirmaron que presentaron un derecho de petición ante la Policía para pedir claridad sobre la información que circuló acerca de su ubicación.

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La medida de aseguramiento y la circular roja siguen vigentes

El proceso penal mantiene una medida de aseguramiento contra alias Papá Pitufo. Además, continúa vigente una circular roja de Interpol relacionada con el mismo caso.

Esa orden internacional podría ejecutarse si el investigado sale de Portugal o intenta establecerse en otro Estado. La posibilidad adquiere relevancia ante el informe que indica que las autoridades no lograron encontrarlo en los lugares registrados.

El caso en Portugal también tiene una arista migratoria. El tribunal rechazó su solicitud de asilo, por lo que Marín Buitrago presentó un recurso de apelación. La petición será revisada por una sala de segunda instancia del mismo tribunal. Allí se definirá si obtiene la protección especial que solicitó para permanecer en ese país.

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La defensa sostiene que el investigado comparecerá en las próximas audiencias. Mientras tanto, la principal preocupación de las autoridades es establecer dónde reside actualmente y por qué no estaba en los domicilios que había reportado como parte de las condiciones para mantenerse en libertad.