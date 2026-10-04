Capturados tres hombres sorprendidos desmantelando un vehículo hurtado: vecinos se percataron y llamaron a la Policía

Tres hombres fueron capturados en un parqueadero del barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos (Bogotá), cuando presuntamente desmantelaban un vehículo que había sido reportado como robado un día antes en un sector de Suba.
De acuerdo con la información de las autoridades, el procedimiento estuvo a cargo de uniformados de la Estación de Policía de Barrios Unidos, que acudieron al lugar tras una alerta de la comunidad sobre la presencia del automotor que estaba siendo desintegrado.
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Al ingresar al parqueadero, los policías encontraron a los tres hombres junto al vehículo, el cual ya se encontraba sin placas y tenía desmontados los stops traseros y otros elementos de su interior.
La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que durante la inspección las autoridades detectaron que el número de chasis había sido alterado. Los ocupantes del lugar afirmaron que el automotor había llegado para trabajos de latonería, pintura y otros arreglos, pero no entregaron información sobre su procedencia.
Los tres ciudadanos fueron detenidos por el presunto delito de receptación y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación judicial.
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Por tal razón, la Alcaldía de Bogotá pidió a la ciudadanía reportar hechos delictivos o situaciones que afecten la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123.
Operativo en el Aeropuerto El Dorado para identificar vehículos robados
El 24 de septiembre se conoció sobre un operativo de control contra el hurto de vehículos y autopartes en tres parqueaderos del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde las autoridades revisaron más de 610 automotores.
Según el balance de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la jornada contó con la participación de peritos de automotores, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Alcaldía Local de Fontibón.
Durante las inspecciones, los equipos verificaron placas, sistemas de identificación y otros elementos para establecer si los vehículos tenían reporte por hurto, autopartes de procedencia ilegal u otras anomalías relacionadas con actividades delictivas.
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Las autoridades también recomendaron a los propietarios realizar los trámites de placas únicamente ante las entidades de Tránsito y Transporte. Además, alertaron sobre los riesgos de adquirir estos elementos en sitios no autorizados o por medio de páginas web.
Un ‘deshuesadero’ hallado por las autoridades en el sur de Bogotá
Según la Alcaldía de Bogotá, las autoridades siguen detrás de esta modalidad delictiva. En agosto de 2026, la Policía de Bogotá halló un inmueble que, según las autoridades, era utilizado como deshuesadero de vehículos en la localidad de Antonio Nariño.
Durante el operativo incautaron 13 motores y varias autopartes con presuntas irregularidades en sus sistemas de identificación. La intervención ocurrió luego de que las patrullas recibieron información sobre la posible ubicación de un vehículo reportado como robado en ese sector de Bogotá.
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De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los uniformados llegaron al edificio residencial y abordaron a un hombre en la entrada del garaje.
El ciudadano aseguró que el sitio funcionaba como una bodega para almacenar vehículos involucrados en siniestros viales y autorizó el ingreso de las autoridades.
Dentro de la propiedad, los agentes encontraron una cantidad de motores y autopartes. Por este motivo solicitaron el apoyo del Grupo de Automotores, cuyos peritos realizaron la revisión física de los elementos.
El procedimiento permitió establecer que cuatro motores tenían completamente borrados sus números de identificación, uno presentaba una regrabación y otros ocho conservaban sus sistemas de identificación originales.
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En ese momento, la Policía señaló que, en lo corrido de 2026, ha incautado cerca de 50 motores alterados, además de recuperar 620 vehículos y 886 motocicletas en Bogotá.
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