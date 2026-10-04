Así de importante es la economía de Brasil, país que está a punto de elegir presidente, para Colombia: qué productos se compran y venden entre ambos países

El intercambio comercial entre Colombia y Brasil está regulado por el Acuerdo de Complementación Económica número 72 (ACE 72), vigente desde diciembre de 2017 entre Colombia y los países de Mercosur - crédito Iván Valencia/AP

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Brasil desarrolla elecciones generales el 4 de octubre de 2026 para elegir presidente y vicepresidente, gobernadores, senadores y representantes legislativos, en una jornada que se extendió entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., hora de Brasilia.

Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, buscará un nuevo mandato frente a rivales entre los que figura el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, como principal contendor, teniendo en cuenta los otros 11 rostros que se disputan la Presidencia.

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Comercio e inversión entre Colombia y Brasil

Para Colombia no se debe pasar por alto el suceso, ya que mantiene con Brasil una importante relación comercial basada en bienes industriales, materias primas y manufacturas, aunque su balanza bilateral registró históricamente un saldo desfavorable.

Las compras colombianas abarcan:

Automóviles de turismo.

Vehículos de carga y camiones ligeros.

Topadoras.

Repuestos para tractores y accesorios industriales.

Productos laminados de hierro o acero, papel, cartón, neumáticos de caucho, maíz amarillo, café descafeinado y agroquímicos.

Colombia y Brasil son grandes proveedores de café a nivel mundial - crédito Luisa González/Reuters

En sentido contrario, Colombia vende a Brasil:

Policloruro de vinilo (PVC).

Polipropileno.

Poliestireno.

Poliacetales.

Carbonatos.

Aceites industriales.

Aceite de palma.

Aceite de coco.

Confecciones.

Textiles y bisutería.

La amplitud de los sectores involucrados no elimina el desequilibrio estructural: Colombia adquiere en Brasil una variedad mayor de vehículos, maquinaria e insumos industriales de la que logra colocar en ese mercado.

Entre 2021 y 2026, Bogotá-Región concentró decenas de iniciativas de inversión brasileña que generaron más de 1.000 empleos, de acuerdo con Invest in Bogota. Los dos gobiernos adoptaron además un Plan de Acción para la Asociación Estratégica con 89 medidas enfocadas en comercio, energía, bioeconomía y conectividad.

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Ante esto, los proveedores brasileños de calzado y sus insumos buscan alcanzar una participación de hasta el 15% del mercado colombiano al cierre del año, mientras Brasil consolida su posición como principal proveedor textil del país.

Las oportunidades de inversión identificadas abarcan cuatro áreas:

Transición energética y la sostenibilidad: con proyectos de energías limpias, biocombustibles avanzados, hidrógeno verde y economía circular.

Infraestructura para la logística fluvial en la Amazonía: conectividad aérea y los puertos del Caribe colombiano.

Ecosistemas tecnológicos y de servicios: con Bogotá y Cali como destinos para empresas brasileñas de software, empresas de tecnología financiera y servicios de valor agregado vinculados a la relocalización cercana.

Sector textil y la manufactura avanzada: con inversiones en plantas de fabricación conjunta dentro de zonas francas para atender terceros mercados.

Brasil fue el sexto país que más compró productos colombianos entre enero y junio de 2026 - crédito Dane

Acuerdo entre Colombia y Brasil

El intercambio comercial entre Colombia y Brasil está regulado por el Acuerdo de Complementación Económica número 72 (ACE 72), vigente desde diciembre de 2017 entre Colombia y los países de Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El instrumento reúne preferencias arancelarias y reducciones de aranceles, además de un entendimiento automotor para vehículos familiares, de pasajeros de hasta 16 ocupantes y de carga de hasta 3,5 toneladas, bajo cupos específicos y sin aranceles.

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Los protocolos adicionales del ACE 72 reconocen preferencias para mercancías originarias de zonas francas entre Colombia y Brasil. El marco comercial también comprende intercambios de química básica, carbón, industria liviana y maquinaria desde Colombia, así como maquinaria y equipo, productos químicos, metalúrgicos y agroindustriales desde Brasil.

Ecuador, Brasil y Perú figuran entre los principales socios suramericanos de Colombia, y Brasil representa el mayor mercado de Mercosur para el país. Entre los bienes que circulan en ese flujo bilateral se encuentran los plásticos primarios, el aceite de palma, los fungicidas y otros productos químicos.

La balanza comercial colombiana con Brasil es históricamente deficitaria, una asimetría que persiste a pesar de la diversidad de sectores que participan en el intercambio.

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Brasil fue el sexto país que más compró productos colombianos entre enero y junio de 2026 - crédito Dane

Exportaciones de Colombia a Brasil en rojo

Las exportaciones de Colombia a Brasil cayeron de USD213,7 millones en julio de 2025 a USD176,0 millones en julio de 2026, de acuerdo con las cifras de comercio exterior de mercancías suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Los valores corresponden a operaciones medidas bajo metodología Free On Board (FOB), es decir, libre a bordo.

Dicha variación equivale a una reducción de USD37,7 millones entre ambos períodos. En la relación comercial bilateral, Colombia mantuvo un déficit frente a Brasil. Para junio de 2025, el saldo fue de -USD 143,6 millones, cifra que ahora pasó a -USD144,1 millones en junio de 2026, según el reporte citado.

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El resultado negativo refleja el peso de las importaciones colombianas de productos industriales procedentes de Brasil. Entre los rubros que concentran esas compras figuran:

Vehículos de carretera

Maquinarias.

Otras manufacturas industriales.

Por su parte, entre enero y julio de 2026, las importaciones totales de Colombia alcanzaron USD46.043,9 millones. En ese período, Brasil figuró junto con China, Estados Unidos y México entre los principales proveedores del mercado colombiano.

Los intercambios desde zonas francas también mostraron variaciones favorables para el régimen franco colombiano en 2026. Durante el arranque del año, se registró un superávit parcial de USD7,4 millones en las operaciones con Brasil.

Luis Inácio Lula y Flávio Bolsonaro disputarían la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil a finales de octubre - crédito EFE

Cómo se gana la Presidencia de Brasil

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos, sin contar los sufragios en blanco ni los nulos. Si ninguno alcanza ese umbral, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta fijada para el domingo 25 de octubre, tres semanas después de la primera jornada. La misma regla se aplica a las elecciones de gobernador y vicegobernador en los distritos donde ningún aspirante logre la mayoría requerida.

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El Tribunal Superior Electoral de Brasil comenzará a divulgar los resultados una vez cierren los centros de votación. Si la disputa presidencial no se resuelve en la primera vuelta, los dos candidatos con más votos volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Reglas y cargos en disputa en Brasil

Además de la Presidencia, los electores renovarán 513 bancas de la Cámara de Diputados y 54 de los 81 escaños del Senado Federal, lo que equivale a dos tercios de la Cámara alta. Cada estado y el Distrito Federal elegirán dos senadores, cuyos mandatos tendrán una duración de ocho años.

A nivel subnacional, también estarán en disputa 1.035 bancas de diputados estatales y 24 de diputados distritales correspondientes al Distrito Federal. Los cargos legislativos se asignan mediante un sistema proporcional, mientras que la elección presidencial y la de gobernadores se resuelven por mayoría.

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