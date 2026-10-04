Colombia

Abelardo de la Espriella envió contundente mensaje al rector de la Universidad de Córdoba y ordenó una inspección: “Voy por él”

El presidente pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía revisar las actuaciones disciplinarias y denuncias relacionadas con Jairo Torres Oviedo, cosa que no cayó bien en el expresidente Petro

La inspección busca revisar la situación de la rectoría, el proceso de elecciones y el cumplimiento de los estatutos y las normas internas de la Universidad de Córdoba - crédito Presidencia de la Repúblñica y Universidad de Córdoba
La inspección busca revisar la situación de la rectoría, el proceso de elecciones y el cumplimiento de los estatutos y las normas internas de la Universidad de Córdoba - crédito Presidencia de la Repúblñica y Universidad de Córdoba
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Durante su visita a Montería, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, realizar el lunes 5 de octubre una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba, con el propósito de revisar la situación de la rectoría, el proceso de elecciones y el cumplimiento de los estatutos de la institución.

El anuncio fue realizado por el mandatario en medio de los cuestionamientos sobre la continuidad de Jairo Torres Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba, quien cursa su tercer periodo al frente de la institución. De la Espriella señaló que la ministra deberá adelantar las actuaciones correspondientes y adoptar las medidas que sean necesarias en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia.

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Durante su intervención, el presidente sostuvo que la universidad es patrimonio de los habitantes del departamento y rechazó que, según sus palabras, pueda estar controlada por un grupo político o por intereses particulares.

La universidad no es de unos pocos, ni de un grupo político, ni de un señor que se quiere atornillar con corrupción y politiquería”, afirmó De la Espriella.

El mandatario también aseguró que solicitó a la Procuraduría General de la Nación dar prioridad al proceso disciplinario cuyo archivo, según indicó, fue revocado el 30 de julio. Además, pidió al Ministerio Público revisar las demás quejas disciplinarias que hayan sido presentadas contra el rector.

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De la Espriella también pidió priorizar denuncias ante la Fiscalía

De la Espriella aseguró que pidió a la Fiscalía General de la Nación priorizar las noticias criminales y denuncias relacionadas con hechos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades - crédito @unicordoba_colombia/Instagram
De la Espriella aseguró que pidió a la Fiscalía General de la Nación priorizar las noticias criminales y denuncias relacionadas con hechos que han sido puestos en conocimiento de las autoridades - crédito @unicordoba_colombia/Instagram

De igual manera, el presidente manifestó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar las noticias criminales y denuncias relacionadas con hechos que, según afirmó, han sido puestos en conocimiento de las autoridades.

De la Espriella sostuvo que las actuaciones deben adelantarse sin importar quién pueda resultar involucrado y afirmó que la ley debe aplicarse a todos: “(...) Aquí lo digo claramente: yo no vine aquí a taparle nada a nadie. Que caigan los que tengan que caer, así se hace el Estado, porque la ley es para todos. En el gobierno del tigre, nadie tendrá un tratamiento diferencial frente a la ley. Para la gente de bien, apoyo y protección del Estado. Para los bandidos, así sea un rector, toda la fuerza legítima del Estado colombiano”.

El presidente también se refirió directamente a Torres Oviedo y afirmó que buscará que la Universidad de Córdoba sea dirigida por un académico: “Querido gobernador, que se apreste el rector, porque voy por él y por toda su banda, como que me llamo Abelardo de la Espriella, el tigre que vino a liberar a la Universidad de Córdoba. Ya no va, señor rector, se le acabó su tiempo y va a saber lo duro que muerde el tigre”.

Y cerró diciendo: “Usted es un tipo que no merece estar sentado en esa silla de la rectoría de la universidad. Y la vamos a recuperar y vamos a poner ahí a un académico decente, que represente a la academia, a la investigación, a la ciencia. No más politiqueros en la Universidad de Córdoba”.

Durante su intervención, el presidente cuestionó la permanencia de Torres Oviedo en la rectoría y afirmó que busca que la Universidad de Córdoba sea dirigida por un académico que represente la academia, la investigación y la ciencia - crédito @unicordoba_colombia/Instagram
Durante su intervención, el presidente cuestionó la permanencia de Torres Oviedo en la rectoría y afirmó que busca que la Universidad de Córdoba sea dirigida por un académico que represente la academia, la investigación y la ciencia - crédito @unicordoba_colombia/Instagram

Gustavo Petro salió en defensa del rector

Tras las declaraciones del presidente, Gustavo Petro respondió defendiendo a Jairo Torres Oviedo y cuestionando los señalamientos realizados durante la visita a Montería.

En su respuesta, Petro hizo referencia a la historia de violencia que afectó a la Universidad de Córdoba durante la presencia de grupos paramilitares en el departamento y señaló que el rector ha tenido una posición contraria a esas estructuras.

“El rector de la universidad de Córdoba es quien enfrentó duro al paramilitarismo de Mancuso. La universidad de Cordoba fue tomada por los paramilitares a sangre y fuego asesinando a decenas de profesores y estudiantes (sic)”, afirmó Petro por medio de su cuenta en X.

El expresidente también hizo referencia a De la Espriella y sostuvo: “Abelardo se convirtió en asesor de esos paramilitares e hizo negocios con ellos”.

La respuesta de Petro también incluyó un balance sobre la educación superior durante su administración. “En mi gobierno logramos el crecimiento más grande de la educación superior en Córdoba y Sucre”, concluyó.

Frente a los señalamientos, Gustavo Petro defendió al rector de la Universidad de Córdoba y destacó el papel que, según afirmó, desempeñó frente al paramilitarismo de Salvatore Mancuso - crédito @petrogustavo/X
Frente a los señalamientos, Gustavo Petro defendió al rector de la Universidad de Córdoba y destacó el papel que, según afirmó, desempeñó frente al paramilitarismo de Salvatore Mancuso - crédito @petrogustavo/X

Anuncio de inversión para Córdoba

Durante su visita a Córdoba, el presidente Abelardo de la Espriella también anunció recursos para diferentes proyectos de infraestructura. Según informó, están garantizados $30.000 millones para la nueva sede del Hospital Camilo Torres, en Montería.

De acuerdo con el mandatario, la obra beneficiará a 66.814 habitantes y permitirá ampliar la capacidad de atención, debido a que la infraestructura actual no alcanza a cubrir la demanda. De la Espriella aseguró que, con esta inversión, el hospital se convertirá en el más grande de la capital de Córdoba.

El mandatario también anunció una inversión de $16.000 millones para la renovación del mercado Los Cuatro Patios, en Montería. A estos recursos se suman $55.869 millones destinados a 12 proyectos en 12 municipios del departamento, según lo anunciado durante su visita.

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