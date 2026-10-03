Policía halló un litro de cocaína oculto en una caja vallenata: iba con destino hacia Brasil

La sustancia fue sometida a la prueba de Scott con tiocianato de cobalto para obtener una reacción química preliminar-crédito-@PoliciaAntiNar/X

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La Policía Antinarcóticos de Colombia incautó en Soledad, Atlántico, un presunto cargamento de cocaína oculto dentro de una caja vallenata acrílica que iba a ser enviado a Río de Janeiro, Brasil, mediante una empresa de encomiendas internacionales.

El procedimiento impidió la salida del paquete del país, según reportaron las autoridades. La sustancia hallada correspondía de manera preliminar a 1.034 mililitros de cocaína, de acuerdo con la Policía Nacional. El instrumento musical estaba guardado dentro de un estuche, una forma de ocultamiento que buscaba pasar inadvertida durante los controles de salida, según información recopilada por El Pilón.

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La encomienda bajo control de la Estrategia Esmeralda Plus

La Policía Antinarcóticos de Colombia incautó en Soledad un cargamento de cocaína oculto en una caja vallenata con destino a Brasil-crédito Wendy Peralta/Colprensa-@PoliciaAntiNar/X

Los agentes detectaron el envío durante una inspección rutinaria aplicada antes de su despacho internacional. La revisión formó parte de la Estrategia Esmeralda Plus, un mecanismo de verificación intensiva de paquetes y encomiendas que atraviesan terminales y centros logísticos.

La Policía Antinarcóticos difundió públicamente la incautación y señaló que la estrategia apunta a localizar sustancias ilícitas en cargas que circulan por esos puntos de transporte. Las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en reconstruir la cadena logística para identificar al remitente y al destinatario de la encomienda.

Hasta el momento, no se reportaron capturas vinculadas con el caso. La investigación busca establecer quién preparó el paquete y quién debía recibirlo en la ciudad brasileña.

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Una prueba química pendiente de confirmación en laboratorio

La droga tenía como destino Río de Janeiro, Brasil, proveniente de Soledad-crédito @PoliciaAntiNar/X

La sustancia fue sometida a la prueba de Scott, un procedimiento de identificación preliminar basado en la reacción de color. El ensayo de Scott es una prueba presuntiva para la cocaína: una secuencia de reacciones de color puede indicar la posible presencia de esta sustancia, pero un resultado positivo requiere confirmación mediante otras técnicas analíticas.

Los cambios de tonalidad no constituyen una identificación definitiva. Muchos materiales, incluso algunos inocuos y no sujetos a fiscalización, pueden producir colores semejantes y dar lugar a falsos positivos.

Las pruebas presuntivas son procedimientos rápidos que permiten descartar con agilidad las muestras negativas e indicar si una sustancia podría pertenecer a una determinada clase de drogas. Su resultado depende de la estructura química de los compuestos presentes.

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El procedimiento comienza al colocar una pequeña cantidad de material sospechoso en un tubo de ensayo. Luego se agregan cinco gotas de un reactivo compuesto por tiocianato de cobalto, ácido acético al 10% y glicerina, antes de agitar la mezcla durante 10 segundos.

La cocaína y sustancias relacionadas producen entonces un precipitado azul y una solución del mismo color. El tono obtenido puede variar según las condiciones del ensayo, la cantidad de sustancia utilizada y la presencia de materiales extraños en la muestra.

El siguiente paso consiste en añadir una gota de ácido clorhídrico concentrado y agitar durante algunos segundos. La solución azul debe cambiar a rosa; si no lo hace, se incorpora otra gota y, si el color permanece sin alteraciones, el análisis debe repetirse con una porción menor del material sospechoso.

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La etapa final requiere agregar cinco gotas de cloroformo y volver a agitar. La prueba se interpreta como positiva cuando la capa inferior de cloroformo adquiere un azul intenso, mientras la capa superior toma una tonalidad rosa.

Así fue la incautación de más de cuatro toneladas de marihuana en Huila

Imágenes del operativo de la Policía Nacional en la vía Neiva-Castilla, donde las autoridades hallaron marihuana camuflada en un tractocamión. El procedimiento dejó una persona capturada. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El 27 de septiembre de 2026, el residente Abelardo de la Espriella informó la incautación de 4,2 toneladas de marihuana ocultas entre bultos de cal dentro de un tractocamión que circulaba por la vía entre Neiva y Castilla, en Huila. El operativo de la Policía Nacional dejó una persona capturada y, según el mandatario, evitó la distribución de más de 4,2 millones de dosis.

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El cargamento tendría un valor de $ 2.225 millones, de acuerdo con la estimación divulgada por el Presidente en sus redes sociales. De la Espriella presentó el procedimiento como parte de las acciones contra el transporte terrestre de estupefacientes.

“¡Golpe al narcotráfico en el Huila!”, escribió el mandatario al comunicar el resultado. También afirmó que las intervenciones buscan impedir que los corredores viales sean utilizados para movilizar cargas ilegales.

El presidente de Colombia anunció la incautación de más de 4 toneladas de Marihuana en el Huila-crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La marihuana fue hallada en un vehículo de carga que transitaba por el corredor vial entre Neiva y Castilla. La sustancia estaba escondida entre bultos de cal que acompañaban el transporte, según la información difundida por el presidente.

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Las autoridades no han revelado la identidad de la persona detenida, el punto de partida del tractocamión, el destino previsto de la mercancía ni la organización que estaría detrás del traslado. Tampoco se informaron las circunstancias que permitieron detectar el alijo ni una posible relación con otros decomisos recientes en Huila.

De la Espriella sostuvo que su Gobierno mantendrá las acciones contra los grupos y redes vinculados con el narcotráfico. “A los narcoterroristas les seguiremos cerrando las rutas y golpeando sus negocios criminales. En Colombia manda la ley”, manifestó.

El Presidente cerró su publicación con las expresiones “Firme por la Patria” y “Que viva Cristo Rey”.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, mayor general retirado, destacó el impacto económico que representa la salida del cargamento de las redes de narcotráfico. El funcionario atribuyó el resultado a la coordinación entre inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

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“Este resultado demuestra que cuando la inteligencia, la Policía y las Fuerzas Militares trabajan coordinadamente, las rutas del crimen se pueden cerrar y sus estructuras pueden ser golpeadas”, expresó Mora López. El ministro añadió que las acciones continuarán en Huila y otras regiones para debilitar las economías criminales y proteger a la población.