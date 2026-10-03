Colombia

Avanza el plan de reactivación económica en Cali tras el terremoto del 10 de agosto: proponen día sin IVA

El vicepresidente José Manuel Restrespo encabezó las conversaciones con los empresarios de la región para analizar soluciones para el sector

José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo avanzó con el sector empresarial para fijar el camino de la reactivación económica tras el terremoto - crédito @ViceColombia/X
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El gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene su intención de ayudar a la región del Pacífico tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a esa parte del país el lunes 10 de agosto de 2026, que golpeó especialmente a Cali por la cantidad de viviendas y estructuras colapsadas.

Es por eso que el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con empresarios del Valle del Cauca para planear la reactivación económica, con un día sin Iva como una de las propuestas que se dejó en la mesa para análisis.

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“Encontramos algunos temas”

Restrepo discutió en Cali una agenda de reactivación económica que incluyó un día sin IVA, la reducción del impuesto de industria y comercio (ICA) y el destrabe de la vía Mulaló–Loboguerrero. La reunión convocó a la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, y a cerca de 30 empresarios de la región.

El encuentro se produjo tras las afectaciones causadas por el sismo y abordó medidas para fortalecer la inversión, reducir trámites y atender las necesidades del Valle del Cauca. También se planteó convertir al departamento en un piloto nacional para simplificar procesos empresariales y se analizó la importancia estratégica del puerto de Buenaventura para la competitividad regional.

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José Manuel Restrepo
El objetivo del Gobierno nacional es que la economía en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto se reactive lo antes posible - crédito @ViceColombia (Vicepresidencia)

La conversación se extendió por dos horas. Restrepo afirmó que el Gobierno nacional trabaja en la atracción de inversiones, la modernización del Estado, la formación en nuevas tecnologías para jóvenes que no estudian ni trabajan y el desarrollo de nuevos proyectos de energía.

“Encontramos algunos temas que llevaremos al seno de la discusión de lo que estamos liderando en articulación en el país: atracción de inversión, simplificación de trabas y trámites, modernización del Estado”, dijo el vicepresidente, citado por El Tiempo. También sostuvo que encontró un sector empresarial dispuesto a trabajar en conjunto y a defender la iniciativa privada.

José Manuel Restrepo
El vicepresidente José Manuel Restrepo busca con el empresariado una solución para reactivar la inversión en Cali - crédito @ViceColombia (Vicepresidencia)

La presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, señaló que los empresarios expusieron los desafíos y el potencial del departamento. Según la directiva, la agenda planteada durante la reunión se concentró en conseguir más inversión, reducir los trámites y generar confianza para el crecimiento regional.

Choque del vicepresidente con Gustavo Petro

El vicepresidente José Manuel Restrepo, a través de su cuenta en la red social X, cuestionó la tesis del decrecimiento y defendió una política de crecimiento, inversión y eficiencia estatal para el gobierno de Abelardo de la Espriella durante el Congreso de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), celebrado el 30 de septiembre en Bogotá.

“La teoría estúpida o ideológica del decrecimiento no funciona en el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Nos comprometemos con la lógica del sentido común, la lógica de la racionalidad”, afirmó.

A través de sus redes sociales, Restrepo afirmó que el crecimiento puede ser sostenible y acusó al expresidente Gustavo Petro de haber dejado un modelo basado en el gasto público. Según escribió, esa política llevó al peor dato de inversión privada frente al PIB en 51 años y generó empleos que calificó como “burocracia estatal innecesaria y basada en el derroche o empleo precario”.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de José Manuel Restrepo Abondano que responde a un mensaje de Gustavo Petro
José Manuel Restrepo respondió a un mensaje de Gustavo Petro sobre la economía y las cifras de empleo en Colombia - crédito @jrestrp/X

Restrepo anunció que el Gobierno nacional acelera proyectos energéticos para aumentar la inversión y reducir las trabas que enfrentan las compañías. También defendió la reducción de trámites y señaló que el crecimiento empresarial requiere energía, talento, inversión y financiación.

El vicepresidente sostuvo que deben reanudarse los proyectos de generación eléctrica mediante procesos más ágiles de licenciamiento ambiental. A su juicio, una mayor oferta de energía mejorará las condiciones para la inversión y el crecimiento del sector. También planteó aprovechar recursos minerales como el níquel, el cobre, el litio y las tierras raras para avanzar en la transición energética.

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Día sin IVA en CaliReactivación económicaJosé Manuel RestrepoCaliTerremotoColombia-Noticias

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