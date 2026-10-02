Hernán Darío el “Bolillo” Gómez dio la cara tras la goleada que recibió con El Salvador: “No estoy acá porque me esté enriqueciendo”

El técnico antioqueño se refirió a lo que será el juego ante Jamaica, el 2 de octubre de 2026 a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y explicó que habrá una recuperación por parte de sus dirigidos-crédito @elsalvador/X

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El 1 de octubre de 2026, en la previa al juego ante Jamaica, el técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez reconoció que El Salvador debe corregir sus fallas antes de enfrentar a Jamaica este viernes en el estadio Cuscatlán, tras la derrota por 6-0 ante Guatemala.

La Selecta (apodo de la selección salvadoreña) cerró su preparación a puerta cerrada y el entrenador aseguró que el equipo trabajó para mejorar en defensa y ataque, según declaraciones recogidas por Diario El Salvador.

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Por su parte, Jamaica cuenta con dos jugadores que actúan en su liga local y el resto milita en Europa, explicó el técnico. Gómez describió al rival como un conjunto fuerte, rápido y desequilibrante, ante el que El Salvador buscará imponerse mediante la posesión, la técnica y la elaboración de juego.

Bolillo Gómez habló sobre el juego ante Jamaica en el Cuscatlán-crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES

El entrenador dijo que el golpe ante Guatemala todavía pesa por la reacción de la afición.

“No somos tan malos como fuimos, ni es tanta la diferencia”, afirmó, y añadió que el plantel necesita ganar partidos consecutivos para recuperar la confianza de los seguidores y del propio grupo.

Gómez confirmó que el delantero salvadoreño del DC United la MLS de Estados Unidos Nathan Ortiz será titular y que todos los demás jugadores están disponibles. El defensor Jefferson Valladares quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas y el también defensor Diego Flores no estará debido a problemas familiares.

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“Cuando llegue la hora del partido se olvida todo lo demás”, sostuvo el técnico, quien aseguró que el equipo está superando la goleada y que se presentará en mejores condiciones ante Jamaica. También defendió su vínculo con el país: “Yo no estoy aquí porque me estoy enriqueciendo”.

Esta fue la fuerte revelación del “Bolillo” Gómez tras ser humillado ante Guatemala: “Con esto lo tienen que echar a uno”

El 28 de septiembre de 2026, Guatemala goleó 6-0 a El Salvador, dirigido por el colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. La derrota en Ciudad de Guatemala dejó al conjunto salvadoreño obligado a buscar triunfos amplios y a depender de otros resultados para mantener sus opciones de clasificación.

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El margen adverso de goles obliga a El Salvador a compensar la diferencia con resultados contundentes en los encuentros que le quedan. Aunque conserva posibilidades matemáticas de avanzar, también necesita tropiezos de sus rivales directos.

Gómez admitió que el resultado podía costarle el cargo y reconoció el derecho del presidente de la federación a tomar decisiones.

“Con esto lo tienen que echar a uno, este es un resultado que saca a los técnicos”, expresó.

Un primer tiempo que desarmó al equipo salvadoreño

El Salvador fue aplastado por Guatemala-crédito Fernando Ruiz/EFE

El golpe comenzó a los ocho minutos, cuando Darwin Lom recibió cerca del borde del área y remató con potencia. El balón se desvió en Jorge Cruz, descolocó al arquero Mario González y abrió el marcador.

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Guatemala aprovechó el nerviosismo de su rival ante una defensa que no encontró respuestas. Óscar Santis estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 23 minutos, pero su disparo lejano impactó en el poste.

El entrenador colombiano ordenó una línea de cinco defensores para intentar contener los ataques, aunque el cambio no redujo los espacios y acentuó el desorden cerca del arco salvadoreño. Rubio Rubín marcó el segundo tanto a los 28 minutos, tras superar por detrás al central Rudy Clavel y definir mano a mano frente a González.

Gómez retiró luego al defensor Julio Sibrián para incorporar al atacante Mayer Gil, una variante que desarmó todavía más la estructura del equipo. William Fajardo anotó el 3-0 antes del descanso y dejó el partido prácticamente resuelto en la primera mitad.

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La caída contrastó con el triunfo 3-0 sobre Martinica del 25 de septiembre de 2026, que había generado expectativas sobre una recuperación de La Selecta, el apodo de la selección salvadoreña. La euforia de ese resultado dio paso a la preocupación por una actuación sin respuestas defensivas ni ofensivas.