Deportes

Hernán Darío el “Bolillo” Gómez dio la cara tras la goleada que recibió con El Salvador: “No estoy acá porque me esté enriqueciendo”

El técnico colombiano admitió que la goleada sufrida ante Guatemala afectó por la reacción de los seguidores, pero sostiene que sus dirigidos deben encadenar victorias para recuperar seguridad colectiva en el grupo y el vestuario

El técnico antioqueño se refirió a lo que será el juego ante Jamaica, el 2 de octubre de 2026 a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y explicó que habrá una recuperación por parte de sus dirigidos-crédito @elsalvador/X

Guardar

El 1 de octubre de 2026, en la previa al juego ante Jamaica, el técnico colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez reconoció que El Salvador debe corregir sus fallas antes de enfrentar a Jamaica este viernes en el estadio Cuscatlán, tras la derrota por 6-0 ante Guatemala.

La Selecta (apodo de la selección salvadoreña) cerró su preparación a puerta cerrada y el entrenador aseguró que el equipo trabajó para mejorar en defensa y ataque, según declaraciones recogidas por Diario El Salvador.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jamaica cuenta con dos jugadores que actúan en su liga local y el resto milita en Europa, explicó el técnico. Gómez describió al rival como un conjunto fuerte, rápido y desequilibrante, ante el que El Salvador buscará imponerse mediante la posesión, la técnica y la elaboración de juego.

Bolillo Gómez habló sobre el juego ante Jamaica en el Cuscatlán-crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES
Bolillo Gómez habló sobre el juego ante Jamaica en el Cuscatlán-crédito Maria Lysaker/IMAGN IMAGES

El entrenador dijo que el golpe ante Guatemala todavía pesa por la reacción de la afición.

“No somos tan malos como fuimos, ni es tanta la diferencia”, afirmó, y añadió que el plantel necesita ganar partidos consecutivos para recuperar la confianza de los seguidores y del propio grupo.

Gómez confirmó que el delantero salvadoreño del DC United la MLS de Estados Unidos Nathan Ortiz será titular y que todos los demás jugadores están disponibles. El defensor Jefferson Valladares quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas y el también defensor Diego Flores no estará debido a problemas familiares.

PUBLICIDAD

“Cuando llegue la hora del partido se olvida todo lo demás”, sostuvo el técnico, quien aseguró que el equipo está superando la goleada y que se presentará en mejores condiciones ante Jamaica. También defendió su vínculo con el país: “Yo no estoy aquí porque me estoy enriqueciendo”.

Esta fue la fuerte revelación del “Bolillo” Gómez tras ser humillado ante Guatemala: “Con esto lo tienen que echar a uno”

El 28 de septiembre de 2026, Guatemala goleó 6-0 a El Salvador, dirigido por el colombiano Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. La derrota en Ciudad de Guatemala dejó al conjunto salvadoreño obligado a buscar triunfos amplios y a depender de otros resultados para mantener sus opciones de clasificación.

El margen adverso de goles obliga a El Salvador a compensar la diferencia con resultados contundentes en los encuentros que le quedan. Aunque conserva posibilidades matemáticas de avanzar, también necesita tropiezos de sus rivales directos.

Gómez admitió que el resultado podía costarle el cargo y reconoció el derecho del presidente de la federación a tomar decisiones.

“Con esto lo tienen que echar a uno, este es un resultado que saca a los técnicos”, expresó.

Un primer tiempo que desarmó al equipo salvadoreño

AME1269. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 28/09/2026.- Oscar Santis (c) de Guatemala patea el balón este lunes, en un partido de la Liga de Naciones entre Guatemala y El Salvador en el estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE / Fernando Ruiz
El Salvador fue aplastado por Guatemala-crédito Fernando Ruiz/EFE

El golpe comenzó a los ocho minutos, cuando Darwin Lom recibió cerca del borde del área y remató con potencia. El balón se desvió en Jorge Cruz, descolocó al arquero Mario González y abrió el marcador.

Guatemala aprovechó el nerviosismo de su rival ante una defensa que no encontró respuestas. Óscar Santis estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 23 minutos, pero su disparo lejano impactó en el poste.

El entrenador colombiano ordenó una línea de cinco defensores para intentar contener los ataques, aunque el cambio no redujo los espacios y acentuó el desorden cerca del arco salvadoreño. Rubio Rubín marcó el segundo tanto a los 28 minutos, tras superar por detrás al central Rudy Clavel y definir mano a mano frente a González.

Gómez retiró luego al defensor Julio Sibrián para incorporar al atacante Mayer Gil, una variante que desarmó todavía más la estructura del equipo. William Fajardo anotó el 3-0 antes del descanso y dejó el partido prácticamente resuelto en la primera mitad.

La caída contrastó con el triunfo 3-0 sobre Martinica del 25 de septiembre de 2026, que había generado expectativas sobre una recuperación de La Selecta, el apodo de la selección salvadoreña. La euforia de ese resultado dio paso a la preocupación por una actuación sin respuestas defensivas ni ofensivas.

Temas Relacionados

Hernán Darío GómezBolillo GómezJamaicaLiga de Naciones ConcacafColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

La ocupación del principal escenario de Medellín altera las fechas de los compromisos y obliga a utilizar recintos con menor capacidad hasta mediados de octubre en la ciudad durante ese periodo

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El Giro de Emilia publicó promoción de la despedida de Nairo Quintana, quien correrá su última prueba a nivel profesional: “Algunas carreras se ganan, otras se convierten en parte de tu historia”

El ciclista colombiano afrontará el 3 de octubre una despedida profesional en Bolonia, tras 16 temporadas y con un palmarés encabezado por dos grandes vueltas y tres podios en el Tour de Francia

El Giro de Emilia publicó promoción de la despedida de Nairo Quintana, quien correrá su última prueba a nivel profesional: “Algunas carreras se ganan, otras se convierten en parte de tu historia”

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

El diario La Patria de Manizales viene sacando una serie de denuncias sobre las injerencias de los directivos en las designaciones arbitrales, situación que la misma Federación desmintió el 28 de septiembre de 2026

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

El director técnico cafetero rechaza la eventual modificación porque, a su juicio, alteraría la esencia de la competencia regional, cuya estructura incluiría seis anfitriones ya clasificados a la cita global

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Esta fue la fuerte reacción de Martha Restrepo por decisión de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’ que llamó la atención de Claudia Bahamón: “Yo también tengo rabia”

Andrea Valdiri confirmó que coincidió con Felipe Saruma en un gimnasio y aclaró si volvieron: “No tenemos rencor”

Carlos Calero denunció a un conductor de TransMilenio por rayar su carro: “Los dueños de la vía”

La competidora colombiana “Guajira” protagonizó un fuerte encontronazo con la mexicana Ninel Conde en ‘Top Chef VIP 2026’: “Te comportas como hombre”

Deportes

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El Giro de Emilia publicó promoción de la despedida de Nairo Quintana, quien correrá su última prueba a nivel profesional: “Algunas carreras se ganan, otras se convierten en parte de tu historia”

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”