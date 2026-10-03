Ministerio de Agricultura derogó las APPA en ocho municipios de La Guajira y eliminó restricciones sobre el desarrollo de tierras rurales en la región

La administración nacional anuló la figura aplicada a ocho localidades de La Guajira y anticipó nuevas resoluciones para Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca - crédito Ministerio de Agricultura

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció el viernes 2 de octubre de 2026 la derogatoria de las Áreas de Producción de Alimentos (APPA) en ocho municipios del sur de La Guajira, una medida con la que el Gobierno nacional busca levantar las restricciones que regían sobre cerca de 80.000 hectáreas desde 2024.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida deja sin efecto la APPA establecida mediante la Resolución 161 del 20 de junio de 2024.

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Desde la cartera se sostuvo que estas áreas presentaban dificultades técnicas y jurídicas, debido a que el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que contemplaba su creación no fue reglamentado. Según la institución, esa legislación limitaba el uso y desarrollo de los suelos y afectaba las competencias municipales en materia de ordenamiento territorial.

El acto tuvo lugar en la plaza principal de Urumita, donde el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, firmó la resolución junto con el viceministro de Desarrollo Rural, José Leonidas Tobón, y directivos de entidades del sector agropecuario.

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