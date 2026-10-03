Tras renunciar al Centro Democrático, María Fernanda Cabal ya tendría definido cuál sería su nuevo partido: hasta podría compartir con Jota Pe Hernández

La excongresista María Fernanda Cabal se sumará al partido Republicano, al que también llegaría el senador Jota Pe Hernández, una vez dirima su situación con la Alianza Verde (- crédito Colprensa - @JotaPeHernandez/X)

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La exsenadora María Fernanda Cabal formalizaría el sábado 3 de octubre su eventual ingreso al Partido Republicano, antiguo Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fue la herencia política que dejó el fallecido exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

Según información recopilada por Semana, la decisión de la exparlamentaria de sumarse a la colectividad de Hernández buscaría impulsarla como una plataforma de derecha para las elecciones regionales de 2027. Junto a la vallecaucana se sumaría el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe, que saldría de Alianza Verde.

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El cambio de identidad del partido ya fue autorizado el 18 de agosto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobó la solicitud presentada por Camilo Larios, entonces director de la Liga. La resolución 3894, firmada por los exmagistrados Benjamín Ortiz, Alfonso Campo y Álvaro Echeverry, habilitó el nuevo nombre.

La excongresista revalidó su respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y descartó enfrentamientos personales con el líder de partido - crédito @MariaFdaCabal/X

Con este nuevo giro político, Cabal será presentada en un evento en el centro comercial donde se encuentran las oficinas del Partido Republicano, desde las que Rodolfo Hernández trabajó durante sus últimos años. Allí, la exprecandidata presidencial, según el medio, anunciará que se convertirá en la primera militante de la organización.

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Cabe destacar que la exsenadora había solicitado el 4 de agosto separarse del Centro Democrático, partido al que pertenecía desde su fundación, a través de una escisión: con el fin de crear su propia fuerza política. No obstante, las directivas no respondieron su pedido y, tras una espera de casi dos meses, optó por dar un paso al costado.

“Busqué una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto, pero la respuesta, hasta hoy, no la he recibido”, afirmó Cabal, que reiteró en la determinación que hizo pública el jueves 1 de octubre, con su deseo de “seguir” en su camino político.

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En respuesta al mensaje del expresidente Álvaro Uribe, la exsenadora del Centro Democrático agradeció las palabras del exmandatario y defendió su intención de abrir un nuevo camino - crédito @MariaFdaCabal/X

El paso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción al Partido Republicano

La agrupación surgió en 2022, después de que Hernández perdió las presidenciales frente a Gustavo Petro. Ahora pasó de una posición de centroderecha a una orientación definida por sus impulsores como derecha, enfocado en Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast, Giorgia Meloni, Keiko Fujimori y Santiago Abascal.

En la solicitud ante el CNE, la colectividad reiteró que la nueva denominación debía representar valores como la libertad, la vida, la propiedad privada, la familia y un Estado austero y eficiente. En consecuencia, el círculo multicolor que identificaba a la Liga fue reemplazado por un águila dorada sobre fondo azul oscuro.

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Con esta nueva imagen identitaria, el partido atribuye al ave los conceptos de renovación, fuerza, visión y libertad. Esa última palabra ha sido repetida por Cabal en las últimas semanas, cuando aseguró que no tiene jefe y que puede expresar las opiniones que considere convenientes; lo que sería un guiño a la nueva colectividad.

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández fue el fundador del partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción - crédito Iván Valencia

Es válido recordar que la dirigencia de este partido fue la primera en informar al Consejo Nacional Electoral su declaratoria como partido de gobierno de Abelardo De la Espriella. Según el citado medio, con su llegada a esta vertiente Cabal tendrá entre sus atribuciones la entrega de avales para candidaturas en los comicios locales de 2027.

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La llegada de la dirigente caleña al partido Republicano ocurre en medio de crecientes tensiones entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional, que son dos de los colectivos aliados al presidente De la Espriella el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez; pese al respaldo de este último a la gestión del primer mandatario.

Jota Pe Hernández, a la espera de su salida de Alianza Verde

Por su parte, el congresista Jota Pe Hernández, que obtuvo más de 160.000 votos en las elecciones del 8 de marzo y fue uno de los legisladores más votados de los comicios, permanece en Alianza Verde. Sin embargo, según contó Semana, en Santander, su departamento de origen, ven probable que se incorpore después al Partido Republicano.

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Jota Pe Hernández ha hecho acercamientos con la exsenadora María Fernanda Cabal, con la que compartiría colectividad - crédito Colprensa

Por ahora, Hernández no puede pasar directamente a la nueva fuerza porque incurriría en doble militancia. Las directivas de Alianza Verde aprobaron un procedimiento de expulsión pedido por el propio influenciador, luego de negarle también una solicitud de escisión; en una determinación que causó molestia en el congresista.

Esto, en contraste, con lo que determinó la organización, que sí autorizó la escisión de la congresista Catherine Juvinao, cercana a la exalcaldesa Claudia López, justo antes de la segunda vuelta presidencial. “Soy el que tengo que hacerme a un lado porque mis principios y mis banderas son contrarios a los de la Alianza Verde”, dijo Hernández.

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Cabe precisar que Cabal y Hernández, descritos como los dirigentes más votados de sus respectivas fuerzas, han consolidado una relación política alrededor de esta nueva plataforma. El congresista invitó recientemente a Cabal a su programa digital, lo que alimentaría los rumores de una alianza de ambos de cara a lo que se avecina.

A diferencia de su esposa, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se sumó a su antiguo partido: Salvación Nacional, luego de también dar un paso al costado del Centro Democrático. Este grupo, dirigido por el senador Enrique Gómez Martínez, recibió al dirigente, que se apartó tras manifestar diferencias con el expresidente Uribe.

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