Colombia

Pareja que abandonó a dos perros en el aeropuero El Dorado aseguró que no quiere recuperarlos: prefieren que les apliquen la eutanasia

La revisión inicial indicó que los datos sobre vacunación y desparasitación no coincidían con los papeles presentados por los cuidadores. Esos requisitos eran necesarios para autorizar el ingreso de los perros a Colombia

La respuesta de pareja que abandono a perros en El Dorado: aplicarles la eutanasia - crédito crédito Captura de pantalla
La respuesta de pareja que abandono a perros en El Dorado: aplicarles la eutanasia - crédito crédito Captura de pantalla
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Dos cachorros fueron abandonados en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá después de que sus cuidadores, dos ciudadanos colombianos que viajaban desde Miami hacia Cali, no lograran ingresarlos al país por irregularidades en la documentación.

Laura Idrobo, subdirectora de Fauna del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, aseguró a Blu Radio que la entidad pidió sanciones por presunto maltrato animal y busca que se evalúe el retiro de las visas de los responsables.

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El Instituto intervino cuando la pareja tomó su vuelo a Cali y dejó a los animales en el puesto de control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Los perros permanecen en cuarentena por las condiciones detectadas durante el proceso de traslado.

Un declarante expone una solicitud dirigida a la Embajada de Estados Unidos referente al caso de una pareja que habría abandonado a sus perros en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá - crédito @animalesbog/Instagram

La pareja rechazó volver a Estados Unidos con los animales

Según Idrobo, los viajeros tuvieron la opción de regresar a Estados Unidos para resolver los requisitos pendientes, pero se negaron a hacerlo. “La información que dieron los ciudadanos fue que, si era necesario, que se los llevaran y les dieran la eutanasia, que ellos igual no iban a devolverse con los animales”, dijo la funcionaria.

La subdirectora añadió: “Para nosotros es muy importante salvaguardar estas vidas”.

Los animales son un cachorro de raza Pomerania y otro mestizo, descrito como una mezcla similar a un pitbull americano.

El ICA detectó documentos presuntamente falsos

La revisión inicial indicó que los datos sobre vacunación y desparasitación no coincidían con los papeles presentados por los cuidadores. Esos requisitos eran necesarios para autorizar el ingreso de los perros a Colombia.

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El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Antonio Hernández, pidió retirar las visas estadounidenses de una pareja colombiana que el 30 de septiembre de 2026 abandonó a sus dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito Captura de pantalla
El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Antonio Hernández, pidió retirar las visas estadounidenses de una pareja colombiana que el 30 de septiembre de 2026 abandonó a sus dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito Captura de pantalla

“La médica veterinaria identifica rápidamente que es un documento falso y les indica que sin ese documento no es posible ingresar los animales al país”, añadió Idrobo.

El Instituto cuestionó que los cachorros fueran trasladados desde Estados Unidos sin cumplir las exigencias sanitarias y documentales.

Para la entidad distrital, dejar a los perros en el aeropuerto puede constituir maltrato animal. La pareja quedó identificada y podría enfrentar un proceso judicial.

“Aquí el llamado sobre todo es a este acto tan cruel hacia estos animales, de cosificarlos totalmente y desconocer que son seres sintientes”.

La funcionaria cuestionó que los responsables los dejaran “abandonados en un aeropuerto sin tener claridad de qué iba a pasar con ellos”.

Idrobo recordó que hubo otro episodio similar: un ciudadano que debía conseguir un guacal rígido para viajar con un cachorro optó por dejarlo en un baño de la terminal aérea. “Lamentablemente hemos tenido ya algunos casos”, sostuvo.

Patas de un perro negro apoyadas sobre un cartel de cartón en el suelo con el texto 'NO AL MALTRATO ANIMAL' en letras azules.
Un perro apoya sus patas sobre un cartel de cartón con la frase 'No al maltrato animal' durante una movilización ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Distrito evalúa posibles contravenciones y eventuales delitos

Antonio Hernández pidió revisar visas de la pareja de colombianos que abandonó a dos perros en el aeropuerto El Dorado tras un inconveniente con sus documentos durante un control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá afirmó en redes sociales que la entidad iniciará actuaciones ante la inspección de Policía y evaluará acudir a la Fiscalía. Los viajeros venían desde Miami, hacían escala en Bogotá y siguieron rumbo a Cali sin los animales.

Hernández cuestionó que los responsables priorizaran su itinerario sobre el bienestar de los perros y planteó que la situación debería tener consecuencias también en materia migratoria.

“Tenemos los datos incluso de su visa. Les importó más justamente su viaje que los animales”, manifestó el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá.

El funcionario expresó su deseo de que se examine una eventual revocatoria de ese documento: “Ojalá fueran de esos a los que se les revoca la visa por ser ciudadanos que no son ejemplo para nadie”.

La revocatoria de una visa no fue anunciada como una medida ya adoptada. Hernández formuló el pedido al referirse a los datos que, según dijo, tienen las autoridades sobre las dos personas.

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