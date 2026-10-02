Alias Araña, ex gestor de Paz de Petro, no negociará con la justicia de EE. UU., aseguró su abogado: “No es algo que estemos considerando”

Abogado de alias Araña negó que su cliente tenga intenciones de negociar con la justicia de EE. UU. - crédito prensa MinDefensa

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Geovany Andrés Rojas, más conocido como alias Araña, se declaró no culpable este 29 de septiembre de 2026 ante un tribunal federal de California por cargos de narcotráfico, después de que Colombia lo extraditara a Estados Unidos por decisión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La audiencia se realizó en el Distrito Sur de California bajo la conducción del juez Steve B. Chu. El trámite fue formal y no incluyó la presentación de pruebas sobre el fondo de las acusaciones. Eduardo X. Pereira, abogado del extraditado, confirmó que la defensa presentó la declaración de no culpabilidad. “Fue una audiencia formal”, señaló el jurista.

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El defensor anticipó que revisará el expediente y los elementos presentados por el Gobierno estadounidense. “Analizaremos y controvertiremos la evidencia”, afirmó.

Conforme a sus declaraciones, Rojas no tiene intenciones de negociar con la justicia norteamericana, por lo que están a la expectativa de la próxima audiencia que se llevará a cabo el 16 de octubre de 2026.

Eduardo X. Pereira señaló que el Gobierno de los Estados Unidos tiene obligación de presentar la evidencia para sustentar lo que ha hecho hasta el momento, que es acusar - crédito Ministerio de Defensa

“El señor Rojas, como acababa de llegar a Estados Unidos, la Corte tenía que presentarlo y asegurarse de que haya recibido copia de la acusación formal. Estuvimos seguros de que él entendía la acusación y eso se le confirmó a la Corte y en esa primera audiencia se hizo la declaración de no culpable para empezar el proceso”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

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El togado agregó: “No se ha decidido, no está puesto en la mesa, y no es algo que estemos considerando en este momento; lo que estamos considerando es obligarle al Gobierno de los Estados Unidos a cumplir con su tarea en un proceso como estos, como cualquier caso federal. El Gobierno tiene obligación de presentar la evidencia para sustentar lo que ha hecho hasta el momento, que es acusar”.

Tras la decisión, la defensa y la Fiscalía estadounidense examinarán las pruebas de un caso que vincula al acusado con una red de tráfico de cocaína y presunto narcoterrorismo.

La acusación por cocaína y presunto narcoterrorismo

Alias Araña se declaró no culpable - crédito Policía Nacional

La justicia estadounidense acusa a “Araña” de participar en una estructura de narcotráfico con operaciones en Colombia y Ecuador, desde donde la cocaína tendría como destino final el mercado de Estados Unidos. También le atribuye la entrega de recursos a personas u organizaciones que, según las autoridades norteamericanas, intervenían en actividades terroristas.

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El primer cargo se refiere a una presunta conspiración para distribuir cocaína en ambos países y trasladarla hacia territorio estadounidense. El segundo corresponde a narcoterrorismo por el supuesto financiamiento de actores vinculados a acciones terroristas.

La Fiscalía estadounidense identifica a Rojas como portavoz y jefe de los Comandos de la Frontera, un grupo armado con cerca de 1.000 integrantes y presencia en el suroeste colombiano. Esa estructura integraría la Segunda Marquetalia, conformada por antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que retomaron las armas tras el Acuerdo de Paz de 2016.

El Departamento de Estado incluyó a la Segunda Marquetalia en su lista de organizaciones terroristas extranjeras en diciembre de 2021. El expediente sostiene que, bajo el mando de Rojas, los Comandos de la Frontera utilizaron “armas y violencia” para mantener influencia territorial en zonas rurales del suroeste de Colombia.

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Putumayo figura de manera específica en la acusación como uno de los departamentos que las autoridades estadounidenses ubican entre las principales zonas productoras de cocaína del país.

De Los Rastrojos a los Comandos de Frontera: el perfil criminal de ‘Araña’

Alias Araña, en su viaje de extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional

Rojas nació en Cali, Valle del Cauca, en 1981, aunque se crió en Putumayo desde los siete años. Su trayectoria en actividades criminales suma 19 años y está asociada con narcotráfico, homicidios, extorsiones y control territorial.

Su ingreso a estructuras armadas se remonta a 2008, cuando fue vinculado a la banda criminal Los Rastrojos, uno de los grupos surgidos tras el paramilitarismo. Dos años después se integró a las Farc y pasó a “La Constru”, una organización que operaba articulada con el Bloque Sur de esa guerrilla.

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En 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, fue designado gestor de paz. Esa condición permitió que saliera de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, para realizar labores sociales dentro del proceso de reincorporación.

Las autoridades sostienen que, durante su liderazgo, la organización consolidó su presencia en zonas de Putumayo y Caquetá. Sus operaciones estuvieron relacionadas con el tráfico de cocaína y el control de rutas hacia Ecuador, además de asesinatos de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y personas consideradas enemigas del grupo.