Colombia

Masacre en Cartagena, cuatro personas fueron asesinadas a tiros: tres fueron halladas en un carro y la cuarta, a pocos metros del lugar

El ataque es considerado de manera preliminar como la masacre número 95 registrada en Colombia durante 2026

Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito
Agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación trasladan un cuerpo hacia un vehículo oficial en una zona acordonada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro hombres fueron hallados muertos tras un ataque armado en la zona rural de Cartagena de Indias, entre las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, durante la noche del jueves 1 de octubre de 2026.

Tres cuerpos fueron localizados dentro de un automóvil blanco y el cuarto, a pocos metros del vehículo, en una vía sin pavimentar que comunica ambas veredas. Habitantes del sector reportaron detonaciones entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.

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La Policía Metropolitana de Cartagena informó que las víctimas tenían entre 20 y 22 años y podrían ser residentes del corregimiento de La Boquilla, aunque sus identidades aún no fueron confirmadas. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para las necropsias y los procedimientos de identificación.

Las autoridades investigan el móvil del crimen. Versiones preliminares de medios locales apuntaron a que hombres armados habrían interceptado el vehículo, pero la Policía no confirmó esa hipótesis ni una posible relación con disputas entre grupos criminales.

La institución activó unidades de investigación e inteligencia junto con la Fiscalía General de la Nación para identificar a los responsables. Además, solicitó a la ciudadanía aportar información a través de la línea de emergencias 123.

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Cuatro hombres fueron hallados muertos tras un ataque armado en la zona rural de Cartagena de Indias, entre las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, durante la noche del jueves 1 de octubre de 2026 - crédito Indepaz
Cuatro hombres fueron hallados muertos tras un ataque armado en la zona rural de Cartagena de Indias, entre las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey, durante la noche del jueves 1 de octubre de 2026 - crédito Indepaz

La Defensoría ha advertido riesgos por disputas criminales en Cartagena

El caso ocurre en un contexto de alertas sobre la violencia en la capital de Bolívar. La Defensoría del Pueblo incluyó a Cartagena en la Alerta Temprana 002 de 2020 y en su informe de seguimiento 025 de 2024, en los que advirtió sobre la fragmentación de estructuras armadas y delincuenciales.

Según esos documentos, las disputas se relacionan con el control de economías ilegales y de zonas estratégicas, entre ellas el puerto, las islas y las playas. La entidad ha advertido que esas confrontaciones han incidido en los homicidios registrados en la ciudad.

El ataque es considerado de manera preliminar como la masacre número 95 registrada en Colombia durante 2026. Indepaz, aasegura que en la zona hay presencia de grupos criminales como el Clan del Golfo y grupos ilegales locales, que estan bajo constante perscusión de la Primera División del Ejército Nacional. La investigación oficial deberá establecer si el crimen guarda relación con las dinámicas criminales advertidas en el distrito.

Según esos documentos, las disputas se relacionan con el control de economías ilegales y de zonas estratégicas, entre ellas el puerto, las islas y las playas - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Según esos documentos, las disputas se relacionan con el control de economías ilegales y de zonas estratégicas, entre ellas el puerto, las islas y las playas - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Cartagena convocó un Consejo extraordinario de Seguridad para este viernes a las 10:30, tras la masacre que dejó cuatro muertos y ante la posibilidad de adoptar medidas de orden público. La reunión se realizará en el comando de la Policía Metropolitana, con participación de la fuerza pública, los militares y el secretario encargado del Interior de Cartagena Jorge Redondo, según Blu Radio.

El caso también es investigado por su posible relación con una escalada violenta ocurrida el miércoles 30 de septiembre en el sur de la ciudad, donde tres hombres fueron asesinados en menos de cuatro horas y en distintos sectores de la capital de Bolívar.

Las víctimas tenían entre 18 y 29 años y fueron identificadas con los alias de “Yankee”, “Anzufati”, “Beta” y “Cristian”. Este último contaba con seis anotaciones judiciales por extorsión, hurto y homicidio.

La hipótesis inicial apunta a disputas y ajustes de cuentas entre bandas criminales que operan en Cartagena. Durante la sesión, las autoridades analizarán la situación y podrían definir nuevas medidas de seguridad.

Más de 110 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante 2026

Este es el panorama de masacres y asesinatos de firmantes de paz, según la Defensoría del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo
Este es el panorama de masacres y asesinatos de firmantes de paz, según la Defensoría del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el asesinato de 112 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. Del total, 91 víctimas fueron hombres y 21 mujeres. Agosto registró la mayor cantidad de homicidios, con 22 casos, mientras que Cauca concentró la cifra más alta por departamento, con 26 asesinatos, seguido por Valle del Cauca y Antioquia.

La entidad también informó el asesinato de 10 firmantes del Acuerdo de Paz durante ese período y reportó 86 masacres, con 326 víctimas, en 23 departamentos y Bogotá. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca reunieron el mayor número de hechos. Desde enero de 2016, la Defensoría contabilizó 1.777 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, y pidió evitar la estigmatización de quienes realizan esas labores.

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