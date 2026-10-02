Colombia

El Consejo de Estado anuló la elección del congresista antioqueño por el Partido Conservador Jaime Alonso Cano: tenía una inhabilidad familiar

La decisión de única instancia retira la curul al dirigente conservador, elegido con 64.173 votos en marzo, dos meses después de iniciar su período legislativo y sin posibilidad de recursos

El Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Alonso Cano Martínez como representante a la Cámara por Antioquia debido a una inhabilidad por parentesco - crédito @jaimecanomartinez/Instagram
El Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Alonso Cano Martínez como representante a la Cámara por Antioquia debido a una inhabilidad por parentesco - crédito @jaimecanomartinez/Instagram
Guardar

El Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Alonso Cano Martínez como representante a la Cámara por Antioquia para el período 2026-2030, al concluir que estaba inhabilitado por el cargo que ocupó su hermano en Medellín durante el lapso electoral relevante.

La sentencia de única instancia, emitida el 1 de octubre de 2026, deja sin curul al dirigente conservador apenas dos meses después de asumir.

PUBLICIDAD

Cano había sido elegido en marzo con 64.173 votos y llegó al Congreso como aliado del exsenador Carlos Andrés Trujillo. La decisión judicial fue promovida por Andrés Julián Rodas Vidal y Cristian Andrés Flórez Rojas, quienes presentaron demandas entre abril y mayo por tres posibles causales de inhabilidad.

La Sección Quinta del alto tribunal descartó los cuestionamientos vinculados con su anterior condición de diputado de la Asamblea de Antioquia y con una eventual coincidencia de períodos entre esa corporación y la Cámara de Representantes. La causal que prosperó fue la relacionada con su hermano, Gustavo Adolfo Cano Martínez.

El cargo del hermano y la autoridad civil en Medellín

Proceso de pérdida de investidura que llevará a cabo el Consejo de Estado incluye figuras destacadas del Pacto Histórico - crédito Colprensa
El tribunal configuró la falta porque Gustavo Adolfo Cano Martínez ejerció como inspector de convivencia y paz urbano en Medellín durante el periodo electoral - crédito Colprensa

Gustavo Adolfo Cano Martínez se desempeñó como inspector de convivencia y paz urbano en Medellín desde la inscripción de su hermano como candidato hasta las elecciones del 8 de marzo de 2026. Los demandantes sostuvieron que ese puesto implicaba autoridad civil dentro de la misma circunscripción electoral en la que Jaime Cano aspiraba a ser elegido.

PUBLICIDAD

El Consejo de Estado determinó que los inspectores cuentan con atribuciones legales para adoptar decisiones, imponer medidas correctivas y aplicar sanciones por infracciones a las normas de convivencia. Esas competencias fueron suficientes para configurar la inhabilidad constitucional por parentesco.

El tribunal precisó que no era necesario demostrar que el funcionario hubiera utilizado sus facultades en casos específicos ni que hubiera influido de manera efectiva sobre los votantes. Bastaba con que tuviera asignadas legalmente esas competencias durante el período establecido por la Constitución.

La corporación desestimó los argumentos de la defensa del representante Jaime Cano sobre el ingreso del hermano al cargo mediante concurso de méritos y sus funciones administrativas - crédito @JaimeACanoM/X
La corporación desestimó los argumentos de la defensa del representante Jaime Cano sobre el ingreso del hermano al cargo mediante concurso de méritos y sus funciones administrativas - crédito @JaimeACanoM/X

La defensa del excongresista argumentó que su hermano había accedido al puesto mediante concurso de méritos y que sus tareas eran principalmente administrativas, entre ellas la gestión de licencias funerarias y registros de defunción. También sostuvo que se trataba de un cargo subordinado y sin prueba de influencia electoral.

Sin embargo, la corporación concluyó que ni el ingreso por concurso ni la ubicación jerárquica dentro de la administración excluían la prohibición constitucional. Además, estableció que Medellín integra la circunscripción electoral de Antioquia, por lo que se cumplía el requisito territorial.

Dos argumentos descartados y una decisión sin recursos

La sentencia fue dictada en única instancia sin opción de recursos y Cano Martínez declaró que acata la resolución con respeto institucional - crédito @JaimeACanoM/X
La sentencia fue dictada en única instancia sin opción de recursos y Cano Martínez declaró que acata la resolución con respeto institucional - crédito @JaimeACanoM/X

Los demandantes también plantearon que Cano había ejercido como diputado dentro de los 12 meses anteriores a los comicios legislativos. Argumentaron que, como integrante de la Asamblea, participó en la aprobación de ordenanzas, debates de control político y mociones de observación, actividades que suponían autoridad política.

El Consejo de Estado avaló en este punto la posición de la defensa: aunque los diputados son servidores públicos, no tienen la condición específica de empleados públicos exigida por esa causal constitucional. La elección de Cano como diputado para el período 2024-2027, además, había sido anulada judicialmente antes de su inscripción a la Cámara.

Tampoco prosperó la acusación por coincidencia de períodos. Cano había sostenido que actuó conforme a la norma vigente al inscribirse y que la Sentencia C-080 de 2026 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible una excepción, solo tenía efectos para elecciones posteriores a su comunicación en abril de ese año.

La sentencia contra su elección fue dictada en única instancia y no admite recursos. Cano había perdido previamente su lugar en la Asamblea de Antioquia tras la anulación judicial de aquella elección.

Tras conocerse el fallo, el excongresista publicó un comunicado en sus redes sociales. “Recibo esta decisión con serenidad y con el respeto que siempre he tenido por las instituciones y por la justicia colombiana. Será el momento de conocer en detalle sus fundamentos y actuar conforme a lo que corresponda”, afirmó.

En sectores políticos antioqueños se menciona a Camilo Callejas, del sector conservador liderado por Germán Blanco, como posible reemplazo. Callejas obtuvo 25.063 votos y quedó detrás de Cano y Luis Miguel López en la lista del Partido Conservador.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoJaime CanoPérdida de curulCámara de RepresentantesColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vincent Ramos, ‘influencer’ de derecha, trató de relacionar a Adriana Lucía con ‘Bendito Menor’ y un juez le ordenó rectificar: “Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”

La decisión judicial protegió el buen nombre y la honra de la artista, tras concluir que carecía de sustento una supuesta amistad con alias Bendito Menor o las Autodefensas Conquistadoras

Vincent Ramos, ‘influencer’ de derecha, trató de relacionar a Adriana Lucía con ‘Bendito Menor’ y un juez le ordenó rectificar: “Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”

Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

El cantante pidió colaboración para contactar a los allegados de José Elver Palencia, quien sufrió una emergencia médica en la zona de comidas de la Fiesta Montañera

Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

El diario La Patria de Manizales viene sacando una serie de denuncias sobre las injerencias de los directivos en las designaciones arbitrales, situación que la misma Federación desmintió el 28 de septiembre de 2026

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

Crisis presupuestal y operativa en Rtvc reveló el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Petro y Hollman Morris dejaron la radio pública en la ruina”

Según Miller Soto, vocero presidencial, el desbalance pondría en riesgo los pagos esenciales como la energía eléctrica y los alquileres de estaciones repetidoras, una situación que podría provocar interrupciones en las señales de radio y televisión pública

Crisis presupuestal y operativa en Rtvc reveló el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Petro y Hollman Morris dejaron la radio pública en la ruina”

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Sigue en directo las novedades de movilidad, accesos, filas y recomendaciones para la primera fecha de BTS en la capital colombiana

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

BTS en Bogotá, horarios y recomendaciones: qué puede y qué no puede llevar al concierto

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Deportes

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

Néstor Lorenzo se refirió a Paraguay, el segundo rival de Colombia en la fecha FIFA: “Saben lo que quieren”

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”