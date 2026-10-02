Colombia

Vincent Ramos, ‘influencer’ de derecha, trató de relacionar a Adriana Lucía con ‘Bendito Menor’ y un juez le ordenó rectificar: “Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”

La decisión judicial protegió el buen nombre y la honra de la artista, tras concluir que carecía de sustento una supuesta amistad con alias Bendito Menor o las Autodefensas Conquistadoras

Adriana Lucia confirmó que Vincenth Ramos debera retractarse por acusarla de tener nexos con grupos armados: "Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí"
Adriana Lucia confirmó que Vincenth Ramos debera retractarse por acusarla de tener nexos con grupos armados: "Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí" (Intragram y X/Adriana Lucia)
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La cantante Adriana Lucía López Llorente confirmó que el ciudadano Vincent Ramos Montes deberá rectificar las afirmaciones con las que la vinculó con grupos armados. La decisión judicial ordenó proteger su derecho al buen nombre y la honra, según el documento difundido por la artista.

Ramos Montes tendrá 48 horas desde la notificación para publicar una rectificación autónoma en su cuenta de X. El mensaje deberá reconocer de forma expresa que es falsa y carece de sustento la afirmación sobre una supuesta relación de amistad entre Adriana Lucía y Nain Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, o con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

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La publicación también deberá precisar que la fotografía usada en el señalamiento fue tomada durante el concierto “Un canto por Colombia”, realizado en Bogotá el 8 de diciembre de 2019. El documento establece que la rectificación tendrá el mismo alcance, despliegue y permanencia que la publicación original del 4 de septiembre de 2026.

La cantante Adriana Lucía López Llorente confirmó que el ciudadano Vincent Ramos Montes deberá rectificar las afirmaciones con las que la vinculó con grupos armados.
La cantante Adriana Lucía López Llorente confirmó que el ciudadano Vincent Ramos Montes deberá rectificar las afirmaciones con las que la vinculó con grupos armados (@AdrianaLucia/X)

La cantante compartió el contenido de la orden y escribió: “Un juez le ordena a Vincenth Ramos rectificar las afirmaciones falsas con las que me vinculó a grupos armados y proteger mi buen nombre y honra”. También afirmó: “Deberá hacerlo sin relativizar ni ridiculizar la rectificación”.

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“Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”, agregó Adriana Lucía en el mismo mensaje.

Contra la decisión procede una impugnación ante el superior jerárquico. Si no es impugnada, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión y, si no es seleccionado, las diligencias serán archivadas.

La cantante respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor

La cantante Adriana Lucía anuncióel 5 de septiembre acciones legales tras un señalamiento publicado en la red social X que insinuó una supuesta relación suya con Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X
Vincent Ramos sugirió una cercanía entre Adriana Lucía, Mario Muñoz de Doctor Krápula, y alias Bendito Menor tras la baja del cabecilla de las ACSN en Riohacha - crédito @AdrianaLucia/X

El hombre murió durante la operación Centinela de la Patria, desarrollada entre la noche del 3 de septiembre y la madrugada del 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira.

La controversia comenzó con una publicación de Vincent Ramos. El activista compartió una fotografía de la artista junto a Mario Muñoz, integrante de Doctor Krápula, y escribió un mensaje que contrastaba las expresiones “nos están matando” y “nos los están matando”.

La publicación insinuaba una cercanía entre los músicos y la estructura armada. Adriana Lucía rechazó esa interpretación y sostuvo que el contenido difundido era falso.

La cantante cordobesa respondió de forma directa al usuario y anticipó que llevará el caso ante la justicia. También mencionó a la Fiscalía General de la Nación en su mensaje.

“Esto no puede pasarse por alto. Obviamente que hablaré con mis abogados en este instante, pero tenlo bien claro fulano, esto es un delito y tú no estás por encima de la ley”, escribió Adriana Lucía.

La artista agregó: “Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias”.

Ramos se identifica en su perfil como “Defensor de nuestro presidente Abelardo de la Espriella”. Adriana Lucía aludió, como parte de su respuesta, a cuestionamientos previos por publicaciones del activista con acusaciones sin sustento contra personas cercanas a sectores de izquierda en Colombia.

Adriana Lucía rechazó la acusación pública que la vinculó con alias "Bendito Menor" por parte de una cuenta activista de redes sociales - crédito Sony Music Colombia
Adriana Lucía rechazó la acusación pública que la vinculó con alias "Bendito Menor" por parte de una cuenta activista de redes sociales - crédito Sony Music Colombia

La decisión judicial cierra, por ahora, una controversia que escaló desde las redes sociales hasta los tribunales. La rectificación ordenada deberá cumplir condiciones específicas de claridad, autonomía y difusión, con el objetivo de reparar la afectación señalada por la cantante a su honra y buen nombre. El caso también deja abierta la posibilidad de una revisión en segunda instancia, en caso de que Ramos Montes impugne el fallo dentro de los plazos establecidos.

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