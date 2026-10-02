Colombia

Fiscalía llevará a juicio a dos empleados del colegio en el que estudiaba Valeria Afanador en Cajicá: de qué los acusan

El ente acusador atribuye a la docente y al responsable de infraestructura omisiones en el cuidado de la menor y en la reparación del cerramiento del Gimnasio Los Laureles

Valeria Afanador
La Fiscalía General de la Nación llevará a juicio por homicidio culposo a dos empleados por la muerte de Valeria Afanador en Cajicá - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles/Gobernación de Cundinamarca
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La Fiscalía General de la Nación llevará a juicio por homicidio culposo a Emely Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada por la muerte de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que desapareció de su colegio en Cajicá, Cundinamarca.

El organismo sostiene que las presuntas omisiones en la supervisión de la estudiante y en el mantenimiento de una malla perimetral hicieron previsible y evitable su salida hacia el río Frío.

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El cuerpo de la niña fue hallado el 29 de agosto de 2025, 18 días después de que fuera reportada como desaparecida el 12 de agosto. Un campesino lo encontró en el río Frío, a 200 metros de la institución educativa, cerca del sector La Fagua.

El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que Valeria, de 10 años, murió por ahogamiento. La audiencia de acusación contra los dos procesados quedó programada para el 10 de noviembre a las 8:00 a. m..

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