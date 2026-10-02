Colombia

Un muerto en accidente de tránsito entre un bus escolar y una moto en Bogotá: una menor resultó herida

La víctima fatal, Gustavo Adolfo Rueda Navarro, de 29 años, viajaba con la menor de siete años, quien fue trasladada al Hospital de Meissen por una fractura cerrada de fémur

Un agente de Tránsito Bogotá coordina la circulación vial en el lugar de una colisión entre un autobús y una motocicleta - crédito
Un agente de Tránsito Bogotá coordina la circulación vial en el lugar de una colisión entre un autobús y una motocicleta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de 29 años murió y una menor de 7 años resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El bus de servicio público chocó por alcance contra la motocicleta en la que se movilizaban las víctimas.

Bogotá Tránsito confirmó la emergencia a las 7:07 a. m. y reportó el desplazamiento de criminalística para adelantar las diligencias correspondientes. El conductor del bus, Juan Darío Hernández, de 40 años, salió ileso.

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De acauerdo con la información suministrda por El Tiempo, la menor sufrió un trauma en la pierna derecha con fractura cerrada de fémur y fue trasladada al Hospital de Meissen. El motociclista, identificado como Gustavo Adolfo Rueda Navarro, murió en el lugar y no alcanzó a ser llevado a un centro médico.

La hipótesis preliminar de la Seccional de Tránsito y Transporte apunta a que el vehículo no mantuvo la distancia de seguridad reglamentaria. Ambos automotores circulaban en el mismo sentido, de sur a norte, cuando el bus impactó la parte posterior de la motocicleta.

Las autoridades recopilan material probatorio y testimonios, además de revisar las cámaras de seguridad del sector, que podrían haber registrado el momento del choque. La investigación continúa para establecer las causas oficiales del siniestro.

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Un hombre de 29 años murió y una menor de 7 años resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá - crédito @NOTICIASEDL/X
Un hombre de 29 años murió y una menor de 7 años resultó lesionada en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá - crédito @NOTICIASEDL/X

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia

Un tractocamión con gasolina se volcó durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre en Bello, Antioquia, y aplastó a un taxi en las inmediaciones de la glorieta de Niquía. El vehículo transportaba cerca de 41.640 litros de combustible (11.000 galones), por lo que las autoridades cerraron el sector ante el riesgo de incendio.

El conductor del vehículo de carga no sufrió heridas, según informaron las autoridades locales. La emergencia afectó la conexión vial hacia Medellín y los municipios del norte del Valle de Aburrá.

El accidente obligó a suspender la circulación en ambos sentidos de la vía a la altura de la glorieta de Niquía, cerca de la estación del Metro y de la conexión con la Avenida Regional. El cierre respondió al peligro asociado con el combustible inflamable que quedó involucrado en el volcamiento.

Telemedellín informó que la restricción redujo la movilidad en la Autopista Norte. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras atendían la emergencia.

Accidente de tránsito en Bello, Antioquia: camión cisterna se vuelca junto a un vehículo tipo taxi - crédito @guardiantesantioquiaoficial/X

El taxi quedó bajo el vehículo pesado tras el impacto. En videos difundidos en redes sociales se observó al tractocamión volcado sobre la calzada y al automóvil afectado por el peso de la carga.

La situación de los ocupantes del taxi no estaba definida de forma unificada en los reportes conocidos. Algunos medios indicaron que dos personas resultaron lesionadas.

Otras versiones señalaron que los pasajeros lograron salir sin heridas. Esos informes también sostuvieron que el conductor del servicio público permanecía atrapado en el vehículo.

Telemedellín reportó que el cierre se concentró en la glorieta de Niquía y alteró el tránsito en uno de los corredores que comunica a Medellín con el norte del área metropolitana. La información disponible no precisó cuánto tiempo permanecería suspendida la circulación.

Accidente en Bello involucró a un taxi y a un camión cisterna cargado de gasolina - crédito captura de patnalla redes sociales
Accidente en Bello involucró a un taxi y a un camión cisterna cargado de gasolina - crédito captura de patnalla redes sociales

Accidentes de tránsito recientes en Colombia

Los reportes disponibles hasta el 2 de octubre de 2026 incluyen:

  • Bogotá: dos motociclistas murieron durante la mañana en siniestros viales distintos. El primero involucró una grúa y una motocicleta en la avenida Boyacá con avenida de las Américas, en Kennedy. El segundo ocurrió entre un vehículo escolar y una motocicleta en el sur de la ciudad.
  • Bogotá: una ruta escolar chocó contra una vivienda, en Engativá, el 1 de octubre. Las versiones iniciales señalan que el conductor perdió el control. No se reportaron heridos de gravedad.
  • Quindío: un motociclista murió el 1 de octubre tras chocar con un vehículo particular en la vía entre Montenegro y Armenia.

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