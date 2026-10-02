Ya está abierta la tienda pop-up de BTS en Bogotá: cómo inscribirse y hasta cuándo estará disponible

BTS habilitó en Bogotá una tienda temporal vinculada a la etapa ARIRANG, con acceso mediante reserva previa hasta el 18 de octubre - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

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La llegada de BTS a Colombia incluyó una actividad paralela a sus conciertos en Bogotá. La agrupación surcoreana abrió el BTS POP-UP: ARIRANG IN BOGOTÁ, una tienda temporal con artículos oficiales, espacios temáticos y un sistema de ingreso mediante reserva previa, disponible hasta el 18 de octubre.

La iniciativa se instaló en la Mansión Francesa, ubicada en la carrera 8 #87-85, en el norte de Bogotá. El espacio abrió sus puertas el 19 de septiembre y funciona todos los días entre las 10:00 y las 20:00, con franjas horarias asignadas a través de una plataforma digital.

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El pop-up forma parte de la programación asociada a las dos fechas que BTS tiene previstas para el 2 y 3 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los conciertos corresponden a la gira BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, que marca el retorno del grupo a los escenarios tras un período en el que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El espacio cuenta con zonas temáticas y elementos visuales asociados al concepto ARIRANG - REUTERS/Luisa Gonzalez

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volvieron a reunirse para esta etapa de actividades. La escala en Colombia representa una de las fechas incluidas en el recorrido internacional del grupo y generó expectativa entre los seguidores que integran el fandom conocido como ARMY.

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El espacio temporal está dedicado al concepto de ARIRANG, nombre que identifica esta etapa artística de la agrupación. La propuesta incluye ambientación visual, zonas temáticas y estaciones interactivas vinculadas al universo estético que acompaña el nuevo proyecto del grupo.

Los asistentes también pueden encontrar ropa, accesorios, productos oficiales y artículos de colección relacionados con BTS. La organización presentó la experiencia como una actividad complementaria a los conciertos, aunque el acceso está abierto a personas que no tengan entradas para las presentaciones en El Campín.

El código QR se habilita 30 minutos antes del ingreso y se recomienda llegar con 20 minutos de anticipación - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Para ingresar, los interesados deben realizar una reserva anticipada a través de la plataforma btspopuplatam.com. El proceso requiere crear una cuenta o iniciar sesión y completar un procedimiento de verificación de identidad antes de seleccionar una fecha y un horario entre los cupos disponibles.

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Luego de elegir el turno, el usuario debe aceptar los términos de uso y enviar la solicitud. La información de la reserva queda disponible en la sección “My Page” de la plataforma. Desde allí también se habilita el código QR que se exige al momento de llegar a la Mansión Francesa.

El código QR se genera 30 minutos antes de la hora asignada y debe mostrarse directamente desde la plataforma digital. La recomendación es llegar al área de espera exterior con 20 minutos de anticipación para facilitar el ingreso en cada franja.

Cada visitante cuenta con un máximo de 30 minutos dentro del espacio, que seguirá abierto después de los conciertos - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La organización estableció que las personas con reserva tienen prioridad de acceso. En caso de que queden espacios disponibles en alguna sesión, existe la posibilidad de que se habilite una lista de espera en el lugar. Sin embargo, la disponibilidad dependerá del número de asistentes que se presenten en cada turno.

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La visita tiene una duración máxima de 30 minutos desde el momento del ingreso. Esa medida busca ordenar el flujo de personas en una actividad que concentra a seguidores del grupo antes y después de las fechas de la gira en Bogotá. El pop-up permanecerá abierto durante más de dos semanas después de los conciertos. Por eso, quienes no puedan asistir durante el 2 o el 3 de octubre todavía tendrán la posibilidad de solicitar un horario antes del cierre previsto para el domingo 18 de octubre.

La propuesta toma como eje Arirang, una referencia cultural asociada a Corea del Sur y utilizada en esta etapa como parte de la identidad visual de BTS. En Bogotá, ese concepto se traduce en una tienda temporal con productos de la agrupación y sectores diseñados para la interacción del público con la estética del proyecto.

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El pop-up abrió en medio de los preparativos para los dos conciertos de la agrupación en la capital colombiana - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La apertura del lugar coincidió con los preparativos para los conciertos de El Campín. Las dos presentaciones representan el reencuentro del grupo con sus seguidores colombianos y se producen después del retorno conjunto de los siete integrantes a la actividad artística.

La experiencia no exige una entrada para el concierto, pero sí una reserva previa para acceder al recinto. Los cupos se gestionan únicamente por medio de la plataforma indicada por la organización, que permite consultar las fechas y los horarios habilitados.