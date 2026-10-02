Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

La Federación Colombiana de Fútbol habría excluido a la asistente Jenny Johana Torres de la nómina enviada a la FIFA, según denunció La Patria de Manizales-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 29 de septiembre de 2026, el exárbitro Sebastián Restrepo presentó su renuncia a la Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol tras denunciar al diario La Patria de Manizales una presunta injerencia por parte de los directivos de la federación en las designaciones arbitrales.

En medio de la serie de denuncias que ha sacado el diario La Patria de Manizales, el 2 de octubre de 2026 se volvió a conocer una nueva polémica de intereses al informarse sobre una nueva intervención dirigencial para designar a los árbitros colombianos que representarán a la FIFA en 2027.

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La Federación Colombiana de Fútbol excluyó a la asistente Jenny Johana Torres de la nómina enviada a la FIFA-crédito La Patria

En el artículo publicado por el periodista Osvaldo Hernández de “Denuncia por injerencia en el arbitraje colombiano salpicaría la lista de aspirantes a la Escarapela FIFA 2027″ del diario La Patria, se informó sobre el envío de la lista de los jueces centrales nacionales que pitarán en las modalidades de fútbol para el próximo año.

En primer lugar, se explica que a la fecha, Colombia cuenta con 52 árbitros internacionales en el fútbol convencional masculino, fútbol playa y fútbol sala, y detalló cómo están distribuidos en géneros, funciones y especialidades:

“Son 8 centrales para la rama masculina, 5 centrales para la rama femenina, 9 asistentes de línea masculinos y 7 asistentes para la rama femenina. También tiene 10 en el VAR, 8 varones y 2 damas. Y finalmente, 8 en fútbol sala y 4 en fútbol playa”, detallaron.

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La asistente Jenny Torres dirigió cinco encuentros de la Liga Femenina y dos de la Liga Masculina durante la temporada-crédito La Patria

Luego de la explicación de la distribución de cupos, La Patria detalló que existe una Comisión Técnica en la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA), en la cual se basan en una serie de requisitos para seleccionar a los árbitros que la FCF enviará a la FIFA para su consideración. A continuación, estos son los requisitos:

¿Y qué evalúa la CNA? Número de partidos dirigidos, promedio de rendimiento en cada partido, rendimiento técnico, rendimiento físico y continuidad, entre otros aspectos. Así las cosas, la CNA le pasa la lista de árbitros candidatos a la FCF y esta se la envía a la FIFA. La rectora del fútbol colombiano tiene plazo hasta este jueves (1 de octubre)“.

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Un fallo en la validación de un gol en fuera de juego durante la Copa BetPlay afectó el trámite entre Atlético Junior y Barranquilla FC-crédito La Patria

En ese orden de ideas, La Patria denunció que en medio del envío de la lista que entregaron hubo un cambio en el cual la asistente cundinamarquesa Jenny Johana Torres fue excluida por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

La posible exclusión estaría vinculada con un error en el encuentro entre Atlético Junior y Barranquilla FC por la Copa BetPlay, torneo que no dispone del sistema de videoarbitraje. Una fuente que pidió reserva de identidad explicó al diario que la asistente validó el primer gol de Barranquilla pese a una posición adelantada.

“Por lo averiguado, entre la lista que pasó el Departamento Técnico de la CNA y la que envió la FCF a la FIFA hay cambios. Uno de ellos es el de Jenny Johana Torres, de Cundinamarca. La asistente de línea está en el documento de la CNA para continuar en FIFA, pero su nombre no fue enviado a la FIFA por la Federación”, explicaron.

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Y añadieron: ¿Qué hizo mal la árbitra para que la cambiaran? Según la fuente, le estarían cobrando el error que cometió en el partido Atlético Junior - Barranquilla FC por la Copa BetPlay, torneo que no tiene el servicio del VAR.

Un fallo en la validación de un gol en fuera de juego durante la Copa BetPlay afectó el trámite entre Atlético Junior y Barranquilla FC-crédito La Patria

Sebastián Restrepo, antiguo director de la Comisión de Árbitros, habría renunciado por presiones de la FCF

El exárbitro Sebastián Restrepo habría renunciado por supuestas presiones de la FCF-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sebastián Restrepo renunció el 29 de septiembre de 2026 a la Comisión Técnica Arbitral de Colombia tras denunciar que no podía ejercer sus funciones con independencia, objetividad y rigor profesional.

Su salida coincidió con versiones sobre una presunta intervención del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en las designaciones de jueces para dos encuentros de la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II, según La Patria.

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El exárbitro caldense, de 40 años, había asumido la dirección del organismo en julio de 2026, en reemplazo de Ímer Machado, aunque la Federación no anunció oficialmente su nombramiento. Antes se desempeñó como responsable del videoarbitraje, conocido como VAR, desde febrero de 2023, cuando sucedió al también exárbitro Wilson Lamouroux.

El analista arbitral publicó un pantallazo de la despedida del hasta ayer director de la Comisión de Árbitros Sebastián Restrepo-crédito @ArbitrajeFrente/X

Restrepo dirigió partidos de primera división entre 2009 y 2013 y recibió la escarapela de la FIFA en 2012. Su salida del panel de árbitros profesionales fue abrupta antes de que asumiera tareas administrativas dentro de la estructura arbitral colombiana.

La dimisión se conoció mediante un mensaje de WhatsApp enviado a los instructores arbitrales, que fue difundido en X por el exárbitro y analista de jueces centrales Wílmer Barahona. Restrepo agradeció el respaldo recibido y les pidió continuar “creciendo por sus árbitros, por la base, por el ABC regional y por el proceso de escalafón”.

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La programación inicial establecía que Javier Villa sería el árbitro central del partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros. Wílmar Roldán, por su parte, había sido designado para el encuentro entre Jaguares y Fortaleza, en Montería.

Las versiones indicaron que Jesurún habría ordenado intercambiar a los jueces previstos para ambos partidos. También se señaló que el presidente habría rechazado una solicitud de Nicolás Gallo para dirigir algunos encuentros en el Medio Oriente.

Gallo tuvo una participación destacada como árbitro de video durante el Mundial de 2026. La Federación explicó después que la petición fue respondida por escrito y que no podía autorizar su presencia en Catar por las necesidades del calendario y las competiciones del fútbol colombiano.

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El periodista Osvaldo Hernández también ha venido realizando denuncias sobre lo ocurrido con supuestas injerencias de la Federación Colombiana de Fútbol en la Comisión de Árbitros-crédito La Patria

Restrepo atribuyó su decisión a las condiciones internas del Departamento Técnico Arbitral:

“Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Obedece a la situación insostenible que se ha configurado al interior del Departamento Técnico Arbitral, la cual me ha colocado en la imposibilidad real y material de desarrollar mis funciones técnicas con la independencia, la objetividad y el rigor profesional que exige el cargo”.

El exdirector sostuvo que la asesoría y el desarrollo del arbitraje colombiano requieren un entorno con autonomía técnica, respeto por los criterios profesionales y respaldo institucional.

“Al no darse estas condiciones, y por coherencia con mis principios y con la responsabilidad que asumí al aceptar el cargo, estimo que lo correcto es apartarme de él”, afirmó.

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El comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre los señalamientos de participar en designaciones arbitrales y cohibir a un juez de arbitrar un partido internacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó las acusaciones en un comunicado emitido el lunes y afirmó que los nombramientos corresponden a la Comisión Arbitral Nacional, el organismo con atribuciones reglamentarias para decidir las designaciones.

La entidad sostuvo: “En consecuencia, ni el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ni terceros ajenos a dicha instancia tienen facultades para disponer, ordenar o modificar las designaciones arbitrales”