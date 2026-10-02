El Giro de Emilia publicó promoción de la despedida de Nairo Quintana, quien correrá su última prueba a nivel profesional: “Algunas carreras se ganan, otras se convierten en parte de tu historia”

El colombiano cerrará su carrera en Bolonia, Italia, el 3 de octubre de 2026- crédito @Movistar_Team/X

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El 3 de octubre de 2026, Nairo Quintana disputará el Giro de Emilia en territorio italiano, siendo la última carrera que el ciclista que el oriundo de Cómbita (Boyacá) a nivel profesional.

Por esta razón, el 2 de octubre de 2026, la organización de la clásica italiana (denominación a las carreras en el ciclismo y que duran un solo día) le envío un emotivo mensaje al que será corredor del Movistar Team hasta su llegada a la meta en Bolonia.

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El corredor boyacense anunció su retiro del ciclismo profesional-crédito @girodelemilia/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la organización recordó el primer momento en el cual “Nairoman” (apodo por el cual es reconocido el ciclista) debutó en esta carrera y comenzó su cosecha de éxitos en las grandes vueltas de ciclismo:

“Hace catorce años, un joven colombiano llegó a Bolonia para conseguir una de sus primeras grandes victorias en Europa. Era el 6 de octubre de 2012. Nairo Quintana ganó el Giro dell’Emilia, coronando primero el puerto de San Luca y demostrando al mundo quién se convertiría en uno de los mejores escaladores de su generación. A partir de ese día llegaron un Giro de Italia, una Vuelta a España, tres podios en el Tour de Francia, dos Tirreno-Adriático y muchas más victorias”, dijeron.

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En la continuación del mensaje, reiteraron su bienvenida y a la vez despedida de la carrera, la cual marcó un antes y después para Nairo:

“Pero también algo que va más allá de los números: una trayectoria que cambió para siempre la forma en que se contaba y se vivía el ciclismo colombiano en Europa. El sábado 3 de octubre, de Ferrara a San Luca, correrá por última vez. Y lo hará vistiendo el maillot del Movistar Team, el mismo maillot (denominación que se le da a la palabra camiseta en el ciclismo) con el que comenzó esta historia. Algunas carreras se ganan. Otras se convierten en parte de tu historia. Para Nairo, el Giro dell’Emilia es ambas cosas. Bienvenido de vuelta, Nairo. 💙🇨🇴 “, cerraron.

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Así es la carrera del Giro de Emilia, el “The Last Dance” de Nairo Quintana

Pogacar en el Giro de Emilia-crédito GUILLAUME HORCAJUELO/EFE/EPA-Archivo

La clásica italiana llegará a su edición número 109 con un recorrido de aproximadamente 198 kilómetros entre Ferrara y el santuario de San Luca, en Bolonia. Quintana afrontará allí su despedida después de abandonar el Mundial de Ruta de Montreal, su última competencia con la Selección Colombia.

El Giro dell’Emilia es una carrera de un día disputada en Emilia-Romaña desde 1909, cuando el italiano Eberardo Pavesi ganó la primera edición tras recorrer 340 kilómetros. La prueba integra desde 2020 la UCI ProSeries, en la categoría 1.Pro, el segundo escalón del calendario internacional por debajo del WorldTour.

Su palmarés incluye a Jan Ullrich, Ivan Basso, Gilberto Simoni, Danilo Di Luca, Robert Gesink, Primož Roglič, Enric Mas y Tadej Pogačar. Roglič conquistó tres ediciones, mientras que Pogačar se impuso en 2024 y el mexicano Isaac del Toro ganó en 2025.

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La edición de 2026 partirá desde Ferrara, una novedad en la historia reciente de la competencia, y atravesará primero un circuito urbano antes de dirigirse hacia el sur, a las colinas boloñesas. Entre las dificultades incorporadas figura la Via Belvedere, en Pianoro, una subida de 1,5 kilómetros con una pendiente media del 11% y rampas superiores al 15% durante sus primeros 300 metros.

Los últimos 39 kilómetros comenzarán en el Arco del Meloncello, desde donde el pelotón afrontará cinco ascensiones al Colle di San Luca. Habrá una subida inicial y cuatro giros al circuito final de 9,2 kilómetros.

La llegada está situada junto al santuario de San Luca, cuyo ascenso tiene cerca de dos kilómetros y rampas de hasta 20% en el sector de la Curva delle Orfanelle. Ese punto suele definir la selección entre los corredores que disputan la victoria.

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Quintana ganó el Giro dell’Emilia de 2012 con 22 años, durante su primera temporada en el Movistar Team. El colombiano atacó a 600 metros de la meta en San Luca y cruzó la línea de llegada tres segundos antes que el sueco Fredrik Kessiakoff y cuatro por delante del italiano Franco Pellizotti.

Aquella fue su séptima victoria de esa campaña y uno de sus primeros resultados destacados en Europa. Ya había conquistado el Tour del Porvenir en 2010 y, durante 2012, también ganó la Vuelta a Murcia y la Route du Sud.

El ciclista boyacense volvió a competir en la clásica en 2024, otra edición conquistada por Pogačar. La organización confirmó al Movistar Team entre los equipos participantes de 2026, por lo que Quintana regresará a las rampas boloñesas con la misma formación para la que ganó 14 años antes.

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El plan original era terminar su carrera en la Vuelta a España, pero el Movistar Team no lo incluyó en la nómina para la prueba. La escuadra eligió otra selección y el corredor modificó el cierre de su calendario.

El Mundial de Montreal pasó a ser entonces su despedida con Colombia. Quintana tomó la salida el 27 de septiembre en una carrera de 273,4 kilómetros, quedó descolgado del grupo principal en el tramo decisivo y abandonó cuando faltaban cerca de 96 kilómetros para la meta.

Así fue la carrera de Nairo Quintana en el ciclismo

Nairo Quintana logró ganar el Giro de Italia 2013 y la Vuelta a España 2016 -crédito Europa Press

El retiro pondrá fin a 17 temporadas como profesional y a una trayectoria que comenzó en 2009. Quintana fue el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, al imponerse en la clasificación general de 2014 y obtener dos victorias de etapa.

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En 2017 volvió a terminar segundo en el Giro, a 31 segundos del campeón Tom Dumoulin. Dos años antes había sumado otro de sus grandes resultados en el Tour de Francia, donde finalizó segundo por segunda vez, después de su primer subcampeonato en 2013.

Su estreno en la ronda francesa incluyó el segundo puesto detrás de Chris Froome, la clasificación de la montaña, el premio al mejor joven y una de sus tres victorias de etapa en la carrera. En 2016 ganó la Vuelta a España, su segunda conquista en una de las tres Grandes Vueltas.

Ese triunfo lo convirtió en el decimoséptimo corredor de la historia en subir al podio del Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Su recorrido en esas competencias reunió seis podios y victorias de etapa en cada una de las tres pruebas.

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El palmarés de Quintana también incluye dos títulos de la Tirreno-Adriático, la Volta a Catalunya de 2016, el Tour de Romandía de 2016 y la Vuelta al País Vasco de 2013. Ganó además dos ediciones de la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Asturias, el Tour de la Provence y el Tour des Alpes Maritimes et du Var.