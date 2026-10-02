Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

Jhonny Rivera pidió ayuda tras la muerte de un fan: “Quiero hablar con la familia” - crédito Jhonny Rivera / Instagram

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Jhonny Rivera pidió ayuda para ubicar a los familiares de José Elver Palencia, el hombre que murió luego de sufrir una emergencia médica durante un concierto realizado en la Concha Acústica de Garzón, Huila.

El cantante colombiano aseguró que busca conocer con mayor precisión las circunstancias del caso y expresar sus condolencias a los allegados de la víctima.

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El hecho ocurrió en la noche del sábado 26 de septiembre, durante la Fiesta Montañera, una jornada musical que incluyó presentaciones de Rivera y Nelson Velásquez. Palencia había viajado desde Maíto, corregimiento del municipio de Tarqui, hasta Garzón para asistir al evento.

La emergencia se produjo en el sector de comidas del recinto, mientras Rivera estaba en el escenario. Las primeras versiones señalaron que el hombre comenzó a presentar problemas para respirar después de comprar y consumir un alimento. Personas que se encontraban cerca alertaron a los equipos de socorro, que acudieron para asistirlo.

Miembros de la Cruz Roja retiraron a Palencia del área donde se encontraba el público y realizaron maniobras de atención inicial. Videos difundidos en redes sociales mostraron el traslado del hombre entre los asistentes, en medio de la presentación musical.

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Ante la gravedad de su estado, fue llevado en ambulancia al Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón. El hombre murió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, según las informaciones conocidas tras el episodio.

Días después, Rivera se refirió a la situación en una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram. El intérprete pidió colaboración a sus seguidores para establecer contacto con la familia del hombre, después de saber que Palencia era seguidor de su trayectoria musical.

“Oye, tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando?”, expresó el artista al responder el mensaje de una usuaria.

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Rivera explicó que había recibido relatos diferentes sobre lo sucedido. “Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto, y quiero hablar con la familia. Quiero conocer un poquitico este caso, porque me ha tenido muy achicopalado”, afirmó.

El cantante evitó dar por confirmada alguna de las hipótesis y sostuvo que su intención es comunicarse directamente con los allegados de José Elver Palencia. Para ello, difundió un número telefónico en su perfil de Instagram, con el objetivo de que la familia pueda contactar a su equipo.

“Me dicen que era muy fan mío, me han escrito muchas cosas; por favor, que se comuniquen y que me ayuden a ubicar a la familia”, finalizó el cantante y añadió que lo pueden contactar por medio del teléfono que se encuentra en su perfil de Instagram.

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La principal hipótesis apunta a una obstrucción de las vías respiratorias, aunque la causa definitiva de la muerte no fue confirmada de manera pública por las autoridades médicas. Algunos testimonios indicaron que Palencia habría comprado un chorizo antes de sentirse mal y que habría sufrido un posible atragantamiento.

También trascendió que, durante la atención, se habrían encontrado restos de comida en sus vías respiratorias. Sin embargo, ese dato no permite establecer por sí solo la causa del fallecimiento.

La identificación de Palencia demoró varias horas porque no portaba documentos cuando fue trasladado al hospital. Una vez que se confirmó su identidad, se conoció que era residente de Maíto, una comunidad de Tarqui donde era reconocido por su participación en actividades locales.

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La muerte ocurrió en medio de una celebración con gran asistencia de público y generó preocupación entre quienes presenciaron la emergencia. El caso también abrió interrogantes sobre las circunstancias en que Palencia perdió el conocimiento y sobre la atención que recibió antes de ser llevado al hospital.