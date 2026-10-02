Colombia

Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

El cantante pidió colaboración para contactar a los allegados de José Elver Palencia, quien sufrió una emergencia médica en la zona de comidas de la Fiesta Montañera

El suceso acabó con la noche de festejo del ciudadano que solo quería ver a sus artistas favoritos - crédito Jhonny Rivera / Instagram
Jhonny Rivera pidió ayuda tras la muerte de un fan: “Quiero hablar con la familia” - crédito Jhonny Rivera / Instagram
Guardar

Jhonny Rivera pidió ayuda para ubicar a los familiares de José Elver Palencia, el hombre que murió luego de sufrir una emergencia médica durante un concierto realizado en la Concha Acústica de Garzón, Huila.

El cantante colombiano aseguró que busca conocer con mayor precisión las circunstancias del caso y expresar sus condolencias a los allegados de la víctima.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la noche del sábado 26 de septiembre, durante la Fiesta Montañera, una jornada musical que incluyó presentaciones de Rivera y Nelson Velásquez. Palencia había viajado desde Maíto, corregimiento del municipio de Tarqui, hasta Garzón para asistir al evento.

La emergencia se produjo en el sector de comidas del recinto, mientras Rivera estaba en el escenario. Las primeras versiones señalaron que el hombre comenzó a presentar problemas para respirar después de comprar y consumir un alimento. Personas que se encontraban cerca alertaron a los equipos de socorro, que acudieron para asistirlo.

Miembros de la Cruz Roja retiraron a Palencia del área donde se encontraba el público y realizaron maniobras de atención inicial. Videos difundidos en redes sociales mostraron el traslado del hombre entre los asistentes, en medio de la presentación musical.

PUBLICIDAD

Ante la gravedad de su estado, fue llevado en ambulancia al Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón. El hombre murió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, según las informaciones conocidas tras el episodio.

Días después, Rivera se refirió a la situación en una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram. El intérprete pidió colaboración a sus seguidores para establecer contacto con la familia del hombre, después de saber que Palencia era seguidor de su trayectoria musical.

“Oye, tú que eres de Garzón, ¿me puedes ayudar a ubicar la familia del muchacho que murió cuando yo estaba cantando?”, expresó el artista al responder el mensaje de una usuaria.

Rivera explicó que había recibido relatos diferentes sobre lo sucedido. “Hay gente que dice que se ahogó con la comida, hay gente que dice que le dio un infarto, y quiero hablar con la familia. Quiero conocer un poquitico este caso, porque me ha tenido muy achicopalado”, afirmó.

El cantante evitó dar por confirmada alguna de las hipótesis y sostuvo que su intención es comunicarse directamente con los allegados de José Elver Palencia. Para ello, difundió un número telefónico en su perfil de Instagram, con el objetivo de que la familia pueda contactar a su equipo.

“Me dicen que era muy fan mío, me han escrito muchas cosas; por favor, que se comuniquen y que me ayuden a ubicar a la familia”, finalizó el cantante y añadió que lo pueden contactar por medio del teléfono que se encuentra en su perfil de Instagram.

La principal hipótesis apunta a una obstrucción de las vías respiratorias, aunque la causa definitiva de la muerte no fue confirmada de manera pública por las autoridades médicas. Algunos testimonios indicaron que Palencia habría comprado un chorizo antes de sentirse mal y que habría sufrido un posible atragantamiento.

También trascendió que, durante la atención, se habrían encontrado restos de comida en sus vías respiratorias. Sin embargo, ese dato no permite establecer por sí solo la causa del fallecimiento.

La identificación de Palencia demoró varias horas porque no portaba documentos cuando fue trasladado al hospital. Una vez que se confirmó su identidad, se conoció que era residente de Maíto, una comunidad de Tarqui donde era reconocido por su participación en actividades locales.

La muerte ocurrió en medio de una celebración con gran asistencia de público y generó preocupación entre quienes presenciaron la emergencia. El caso también abrió interrogantes sobre las circunstancias en que Palencia perdió el conocimiento y sobre la atención que recibió antes de ser llevado al hospital.

Temas Relacionados

Jhonny Riveramuerte en conciertoJosé Elver PalenciaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Sigue en directo las novedades de movilidad, accesos, filas y recomendaciones para la primera fecha de BTS en la capital colombiana

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Masacre en Cartagena, cuatro personas fueron asesinadas a tiros: tres fueron halladas en un carro y la cuarta, a pocos metros del lugar

El ataque es considerado de manera preliminar como la masacre número 95 registrada en Colombia durante 2026

Masacre en Cartagena, cuatro personas fueron asesinadas a tiros: tres fueron halladas en un carro y la cuarta, a pocos metros del lugar

Vincent Ramos, ‘influencer’ de derecha, trató de relacionar a Adriana Lucía con ‘Bendito Menor’ y un juez le ordenó rectificar: “Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”

La decisión judicial protegió el buen nombre y la honra de la artista, tras concluir que carecía de sustento una supuesta amistad con alias Bendito Menor o las Autodefensas Conquistadoras

Vincent Ramos, ‘influencer’ de derecha, trató de relacionar a Adriana Lucía con ‘Bendito Menor’ y un juez le ordenó rectificar: “Mi voz y mis posiciones no justifican que se mienta sobre mí”

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El Consejo de Estado anuló la elección del congresista antioqueño por el Partido Conservador Jaime Alonso Cano: tenía una inhabilidad familiar

La decisión de única instancia retira la curul al dirigente conservador, elegido con 64.173 votos en marzo, dos meses después de iniciar su período legislativo y sin posibilidad de recursos

El Consejo de Estado anuló la elección del congresista antioqueño por el Partido Conservador Jaime Alonso Cano: tenía una inhabilidad familiar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

BTS en Bogotá, horarios y recomendaciones: qué puede y qué no puede llevar al concierto

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Deportes

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

Néstor Lorenzo se refirió a Paraguay, el segundo rival de Colombia en la fecha FIFA: “Saben lo que quieren”

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá