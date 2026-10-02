Colombia

Filial de Ecopetrol terminó el contrato de María Claudia García Olmos: sería prima de Verónica Alcocer

La abogada, señalada como familiar de la exprimera dama, desempeñaba funciones de gestión desde septiembre de 2024 y acumulaba cerca de 11 años de experiencia en ETB

La Procuraduría sostuvo que una sanción de la SIC contra Ecopetrol, Cenit y Ocensa podría ser anulada en la justicia por fallas de motivación y procedimiento - crédito Procuraduría General de la Nación
Ecopetrol finalizó el contrato de María Claudia García Olmos en la filial Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos - crédito Procuraduría General de la Nación
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Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, filial de Ecopetrol, terminó el contrato de María Claudia García Olmos, abogada que, según informó la revista Semana, sería prima de la exprimera dama Verónica Alcocer.

García Olmos ocupaba el cargo de Profesional de Gestión desde el 2 de septiembre de 2024. La publicación indicó que la salida se produjo sin justa causa y con el pago de la indemnización prevista en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

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María Claudia García Olmos es abogada y especialista en derecho administrativo. Antes de su ingreso a Cenit, trabajó cerca de 11 años en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

Su vinculación a la compañía del Grupo Ecopetrol se extendió durante cerca de dos años.

La salida ocurre en medio de cambios en la nómina del Grupo Ecopetrol

La filial de Ecopetrol está encargada del transporte y logística de hidrocarburos - crédito Ecopetrol y Cenit
La filial de Ecopetrol está encargada del transporte y logística de hidrocarburos - crédito Ecopetrol y Cenit

La desvinculación se incorpora a otros cambios de personal registrados en el Grupo Ecopetrol durante la actual administración, según la revista. El medio mencionó, entre otros casos, las salidas de Luis Ávila Martínez, hermano del senador Ariel Ávila; Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa Iván Velásquez; y José Enrique Name Correa, hijo del exsenador José David Name.

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