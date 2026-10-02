La competidora colombiana “Guajira” protagonizó un fuerte encontronazo con la mexicana Ninel Conde en ‘Top Chef VIP 2026’: “Te comportas como hombre”

Guajira y Ninel Conde protagonizaron un fuerte cruce en 'Top Chef VIP 5' - crédito captura de pantalla Telemundo

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Kelly Ríos, conocida como Guajira, y la actriz mexicana Ninel Conde protagonizaron un enfrentamiento verbal en Top Chef VIP 5 durante una jornada de competencia que elevó la tensión entre las participantes. El intercambio ocurrió en medio de la dinámica de los equipos y obligó a la intervención del chef Toño, quien buscó contener la discusión.

La confrontación se produjo durante una de las pruebas del reality de Telemundo, donde los participantes deben organizarse para cumplir con consignas culinarias bajo presión. Según las imágenes difundidas por el programa, una confusión previa derivó en reclamos y comentarios cruzados entre la colombiana y la artista mexicana.

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Guajira cuestionó a Conde por hablar durante la competencia sin involucrarse, a su juicio, de la misma forma en las tareas de cocina. “Ninel, cállate. Te la pasas hablando una cantidad de estupideces para decir que no haces nada”, le manifestó Kelly Ríos durante el cruce.

La respuesta de la intérprete mexicana fue inmediata. “Deja de meter testosterona, te comportas como hombre”, le dijo Ninel Conde a la colombiana. La frase generó reacciones divididas entre los seguidores del formato, que compartieron fragmentos de la discusión y debatieron sobre el comportamiento de ambas participantes.

El conflicto no quedó limitado a un desacuerdo puntual por un plato o una consigna de cocina. La discusión reflejó tensiones que se acumularon durante la convivencia y las pruebas del programa, donde los concursantes deben coordinar tareas, administrar los tiempos y responder a las exigencias de los jueces.

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La transmisión oficial describió el episodio como un altercado que se produjo en un momento decisivo de la competencia. El chef Toño, figura de autoriad de la cocina, intervino ante la escalada de los reclamos para intentar calmar a las dos celebridades y permitir que la actividad continuara.

Guajira es recordada por su paso en el reality colombiano El Desafío, en donde se coronó como campeona junto a Kevyn Rúa en la edición del 2024, donde tomó aún más reconocimiento.

Top Chef VIP 5 reúne a figuras del entretenimiento en desafíos gastronómicos que combinan pruebas individuales, competencias por equipos y jornadas de eliminación. La presión por mantenerse en carrera suele trasladarse a la convivencia, sobre todo cuando los participantes deben definir responsabilidades dentro de una misma estación de cocina.

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En este caso, la discusión entre Guajira y Conde también se relacionó con desacuerdos sobre la manera en que cada una afrontaba el trabajo dentro de la competencia. Días después del primer cruce, Kelly Ríos lanzó otro cuestionamiento contra la mexicana al enterarse de que había tomado clases con su chef.

Ese señalamiento se emitió durante una nueva instancia del programa, en la que los concursantes buscaban mantenerse en competencia. La situación añadió un elemento a la disputa previa, dado que Guajira expresó su inconformidad con lo que consideró una ventaja para Conde frente al resto de los participantes.

No se conoció si Ninel Conde respondió de forma directa a esa acusación durante la emisión posterior. Sin embargo, la secuencia de episodios mantuvo el foco sobre la relación entre ambas dentro del reality, en una etapa en la que cada resultado puede incidir en el acceso a las pruebas de salvación o eliminación.

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La discusión inicial ocurrió mientras la competencia atravesaba una jornada con varios participantes bajo presión. Además de Guajira y Ninel Conde, el programa mostró a otras celebridades en la búsqueda de un lugar en las pruebas que definen la continuidad dentro del formato.

La frase “te comportas como hombre” concentró buena parte de las reacciones en redes sociales, mientras que otros espectadores señalaron el reclamo inicial de Guajira sobre la participación de Conde en las tareas del equipo. La producción no informó sanciones o medidas disciplinarias vinculadas con el episodio.

“Le dijo rabalera y demás. ¿Y la otra no se puede defender?”, “Que bueno que le dice sus verdades ala Ninel”, “bien dicho Kelly”, “tira la piedra y esconde la mano”, “Ahora dice Ninel que no entiende el español”, (Sic) son algunas de las reacciones en redes sociales.

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El desarrollo de la competencia determinará si las dos participantes vuelven a coincidir en una misma prueba o deben trabajar juntas. Por ahora, el altercado instaló un nuevo foco de tensión en Top Chef VIP 5, donde las diferencias personales se suman a las exigencias propias de cada desafío culinario.