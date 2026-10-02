Colombia

La competidora colombiana “Guajira” protagonizó un fuerte encontronazo con la mexicana Ninel Conde en ‘Top Chef VIP 2026’: “Te comportas como hombre”

Las participantes intercambiaron acusaciones en plena cocina y el altercado se convirtió en uno de los momentos de tensión del ‘reality’

Guajira y Ninel Conde protagonizaron un fuerte cruce en 'Top Chef VIP 5' - crédito captura de pantalla Telemundo
Guajira y Ninel Conde protagonizaron un fuerte cruce en 'Top Chef VIP 5' - crédito captura de pantalla Telemundo
Guardar

Kelly Ríos, conocida como Guajira, y la actriz mexicana Ninel Conde protagonizaron un enfrentamiento verbal en Top Chef VIP 5 durante una jornada de competencia que elevó la tensión entre las participantes. El intercambio ocurrió en medio de la dinámica de los equipos y obligó a la intervención del chef Toño, quien buscó contener la discusión.

La confrontación se produjo durante una de las pruebas del reality de Telemundo, donde los participantes deben organizarse para cumplir con consignas culinarias bajo presión. Según las imágenes difundidas por el programa, una confusión previa derivó en reclamos y comentarios cruzados entre la colombiana y la artista mexicana.

PUBLICIDAD

Guajira cuestionó a Conde por hablar durante la competencia sin involucrarse, a su juicio, de la misma forma en las tareas de cocina. “Ninel, cállate. Te la pasas hablando una cantidad de estupideces para decir que no haces nada”, le manifestó Kelly Ríos durante el cruce.

La respuesta de la intérprete mexicana fue inmediata. “Deja de meter testosterona, te comportas como hombre”, le dijo Ninel Conde a la colombiana. La frase generó reacciones divididas entre los seguidores del formato, que compartieron fragmentos de la discusión y debatieron sobre el comportamiento de ambas participantes.

El conflicto no quedó limitado a un desacuerdo puntual por un plato o una consigna de cocina. La discusión reflejó tensiones que se acumularon durante la convivencia y las pruebas del programa, donde los concursantes deben coordinar tareas, administrar los tiempos y responder a las exigencias de los jueces.

PUBLICIDAD

La transmisión oficial describió el episodio como un altercado que se produjo en un momento decisivo de la competencia. El chef Toño, figura de autoriad de la cocina, intervino ante la escalada de los reclamos para intentar calmar a las dos celebridades y permitir que la actividad continuara.

Guajira es recordada por su paso en el reality colombiano El Desafío, en donde se coronó como campeona junto a Kevyn Rúa en la edición del 2024, donde tomó aún más reconocimiento.

Top Chef VIP 5 reúne a figuras del entretenimiento en desafíos gastronómicos que combinan pruebas individuales, competencias por equipos y jornadas de eliminación. La presión por mantenerse en carrera suele trasladarse a la convivencia, sobre todo cuando los participantes deben definir responsabilidades dentro de una misma estación de cocina.

En este caso, la discusión entre Guajira y Conde también se relacionó con desacuerdos sobre la manera en que cada una afrontaba el trabajo dentro de la competencia. Días después del primer cruce, Kelly Ríos lanzó otro cuestionamiento contra la mexicana al enterarse de que había tomado clases con su chef.

Ese señalamiento se emitió durante una nueva instancia del programa, en la que los concursantes buscaban mantenerse en competencia. La situación añadió un elemento a la disputa previa, dado que Guajira expresó su inconformidad con lo que consideró una ventaja para Conde frente al resto de los participantes.

No se conoció si Ninel Conde respondió de forma directa a esa acusación durante la emisión posterior. Sin embargo, la secuencia de episodios mantuvo el foco sobre la relación entre ambas dentro del reality, en una etapa en la que cada resultado puede incidir en el acceso a las pruebas de salvación o eliminación.

La discusión inicial ocurrió mientras la competencia atravesaba una jornada con varios participantes bajo presión. Además de Guajira y Ninel Conde, el programa mostró a otras celebridades en la búsqueda de un lugar en las pruebas que definen la continuidad dentro del formato.

La frase “te comportas como hombre” concentró buena parte de las reacciones en redes sociales, mientras que otros espectadores señalaron el reclamo inicial de Guajira sobre la participación de Conde en las tareas del equipo. La producción no informó sanciones o medidas disciplinarias vinculadas con el episodio.

“Le dijo rabalera y demás. ¿Y la otra no se puede defender?”, “Que bueno que le dice sus verdades ala Ninel”, “bien dicho Kelly”, “tira la piedra y esconde la mano”, “Ahora dice Ninel que no entiende el español”, (Sic) son algunas de las reacciones en redes sociales.

El desarrollo de la competencia determinará si las dos participantes vuelven a coincidir en una misma prueba o deben trabajar juntas. Por ahora, el altercado instaló un nuevo foco de tensión en Top Chef VIP 5, donde las diferencias personales se suman a las exigencias propias de cada desafío culinario.

Temas Relacionados

Top Chef VIP 5GuajiraKelly RíosNinel CondeColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Sigue en directo las novedades de movilidad, accesos, filas y recomendaciones para la primera fecha de BTS en la capital colombiana

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Ejército Ecuatoriano abatió a presuntos disidentes de las Farc en operativo contra infraestructura para minería ilegal de Los Lobos en la frontera con Colombia

El Ministerio sostuvo que Los Lobos y la facción de Comandos de la Frontera habían formado una alianza para operar en Orellana y obtener recursos mediante la minería ilegal

Ejército Ecuatoriano abatió a presuntos disidentes de las Farc en operativo contra infraestructura para minería ilegal de Los Lobos en la frontera con Colombia

Polémica en el Congreso de Estados Unidos por desvío de fondos que iban originalmente a Europa y Oriente Medio: Trump dio el visto bueno para que sean destinados a Colombia y otros países de la región

El presidente estadounidense notificó al Congreso que avanzará con el traslado de USD 52.000.000 en ayuda militar

Polémica en el Congreso de Estados Unidos por desvío de fondos que iban originalmente a Europa y Oriente Medio: Trump dio el visto bueno para que sean destinados a Colombia y otros países de la región

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Ya está abierta la tienda pop-up de BTS en Bogotá: cómo inscribirse y hasta cuándo estará disponible

Los seguidores del grupo surcoreano pueden reservar una visita para acceder a productos oficiales, zonas temáticas y actividades antes del cierre previsto para la mitad de octubre

Ya está abierta la tienda pop-up de BTS en Bogotá: cómo inscribirse y hasta cuándo estará disponible
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Ya está abierta la tienda pop-up de BTS en Bogotá: cómo inscribirse y hasta cuándo estará disponible

Jhonny Rivera está buscando la familia del hombre que murió durante su concierto: “Me tiene muy achicopalado”

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

BTS en Bogotá, horarios y recomendaciones: qué puede y qué no puede llevar al concierto

Deportes

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El Giro de Emilia publicó promoción de la despedida de Nairo Quintana, quien correrá su última prueba a nivel profesional: “Algunas carreras se ganan, otras se convierten en parte de tu historia”

Nueva denuncia contra la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol: un error habría dejado a una asistente sin la escarapela FIFA en 2027

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

Néstor Lorenzo se refirió a Paraguay, el segundo rival de Colombia en la fecha FIFA: “Saben lo que quieren”