Crisis presupuestal y operativa en Rtvc reveló el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Petro y Hollman Morris dejaron la radio pública en la ruina”

Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella alertó en la mañana del viernes 2 de octubre que el Sistema de Medios Públicos Rtvc afronta, según el reporte, un déficit de $148.391 millones en la vigencia del 2026, tras recaudar al corte del 31 de agosto menos recursos de los previstos y asumir compromisos que superaron la caja disponible de la entidad.

La situación, según expuso el vocero presidencial Miller Soto, comprometería el pago de energía y alquileres de estaciones repetidoras, con riesgo de que se registren en consecuencia interrupciones en la señal abierta de radio y televisión en distintas regiones del territorio nacional. Una situación de la que no se conocían mayores detalles.

PUBLICIDAD

Los ingresos proyectados ascendían a $ 460.654 millones, pero Rtvc había recaudado $ 312.263 millones al cierre de agosto. Pese al desfase, se comprometieron $ 356.566 millones; es decir, unos $ 44.300 millones por encima de los recursos efectivamente recibidos, lo que generó un desfase que agravó, aún más, la realidad financiera.

Entre los ingresos proyectados y los recaudados, hay una diferencia de $148.391 millones - crédito Inravisión

En su pronunciamiento, Soto atribuyó el desbalance a la administración anterior. “Petro y Hollman Morris dejaron la radio pública en la ruina. Conciertos firmados con plata que no había y las antenas a merced del corte de luz”, denunció el vocero presidencial, que expuso el alcance de la crisis que afrontaría Rtvc con miras al cuatrienio en curso.

PUBLICIDAD

Así, con la mención al expresidente de la República y al exgerente del sistema, el vocero indicó que se priorizaron actividades sin recursos ya recaudados, mientras quedaron sin financiación suficiente obligaciones operativas como los arrendamientos de las estaciones, en las que operan algunas de las frecuencias de Radio Nacional y Radiónica.

Compromisos suspendidos y prioridad para la nómina

Ángela Mora, gerente de Rtvc, ya suspendió nuevos compromisos que no contaran con financiación desembolsada, inició una depuración de obligaciones y ordenó una revisión integral de la ejecución presupuestal y contractual. La prioridad pasó a ser el pago de nómina, seguridad social y los gastos necesarios para mantener la señal al aire.

PUBLICIDAD

Hollman Morris y Gustavo Petro fueron culpados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella de la crisis de Rtvc - crédito @infopresidencia/X

“Hoy no existe caja suficiente para atender esos gastos esenciales”, dijo Soto, que señaló que la entidad certificó el faltante mediante revisiones presupuestales y contractuales. También advirtió que las estaciones necesitan cubrir costos de arriendo y electricidad para evitar una paralización del servicio, pese a que no hay recursos.

Las medidas buscarían reducir el riesgo operativo, aunque no cubren el déficit acumulado ni eliminan las obligaciones sin una fuente cierta de financiación. Por tal motivo, el Gobierno planteó como alternativa conseguir recursos de emergencia para impedir que se suspendan las transmisiones en amplias zonas del país.

Sobre este asunto, la periodista D’arcy Quinn reveló que, de los más de 1.000 contratos a los que se les buscaría poner fin, por ahora solo han podido terminar 10. Al parecer se registrarían dificultades de tipo presupuestario para continuar con el recorte de personal previsto de funcionarios que se vincularon en la administración Petro (2022-2026).

PUBLICIDAD

La falta de recursos podría comprometer las transmisiones de las emisoras que hacen parte del Sistema de Medios Públicos - crédito Rtvc

La búsqueda de liquidez bajo la Ley 1978 de 2019

Con esto, Rtvc solicitó al Ministerio de las TIC, al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Ministerio de Hacienda una ruta de desembolsos, una solución transitoria de caja y un plan financiero hasta el cierre de la vigencia; basados en el artículo 45 de la Ley 1978 de 2019, que garantiza la trasnferencia de recursos.

Soto afirmó que la administración buscará preservar la continuidad de la radio y la televisión públicas “con responsabilidad fiscal” y sin asumir gastos por encima de los recursos disponibles. “Este gobierno hará lo que esté a su alcance para que la antena no se caiga, para que el arriendo se pague, para que la radio no se mute”, aseguró.

PUBLICIDAD