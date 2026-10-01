Hipopótamos en Colombia: el Gobierno creó comité de bioética y mesa permanente para reforzar su manejo

El manejo de los hipopótamos busca fortalecer el monitoreo y las acciones de control en las zonas donde se encuentra la especie - crédito Instituto Humboldt

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El Gobierno nacional sumó una nueva herramienta a la estrategia para manejar la presencia de hipopótamos en Colombia. El Ministerio de Ambiente firmó un Memorando de Entendimiento con el Instituto Alexander von Humboldt, Cornare, Corantioquia, Corpoboyacá y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para coordinar la aplicación del Plan Nacional de Prevención, Control y Manejo del Hipopótamo.

El acuerdo establece mecanismos para compartir información y articular labores de monitoreo, prevención, control, manejo y alerta temprana. La intención es que las decisiones relacionadas con la especie tengan respaldo en criterios técnicos y científicos y que las entidades involucradas puedan coordinar sus respuestas en los territorios.

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El Gobierno busca fortalecer la coordinación entre entidades para el manejo de los hipopótamos en Colombia -crédito @MinAmbienteCo/X

Uno de los nuevos componentes será un Comité Asesor de Bioética, encargado de brindar orientación científica y técnica frente a las decisiones que impliquen mayor complejidad en el manejo de esta especie exótica invasora. A esto se suma una Mesa de Trabajo Permanente que estará liderada por Cornare. Esta instancia tendrá entre sus tareas establecer prioridades, hacer seguimiento a las acciones y facilitar la articulación de respuestas entre las distintas entidades y territorios.

El anuncio se suma a las medidas que el Gobierno definió para reforzar el control de los hipopótamos que se expandieron por diferentes zonas del país. Esas decisiones fueron acordadas durante una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Ambiente, con participación de autoridades ambientales y territoriales, organismos de gestión del riesgo, el Instituto Alexander von Humboldt y las Fuerzas Militares.

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Una de las líneas planteadas entonces fue conseguir nuevos recursos y capacidades para ejecutar el plan. Para ello, el Ministerio anunció reuniones con el sector privado y otros actores que puedan aportar financiación, conocimiento especializado y apoyo técnico u operativo.

Las autoridades buscan mejorar el seguimiento de los hipopótamos para conocer su ubicación y movilidad en los territorios - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Ambiente coordina a las autoridades para enfrentar la presencia de la especie

La estrategia también contempla ampliar la participación de entidades nacionales y territoriales. El Gobierno busca identificar qué instituciones pueden incorporarse, de acuerdo con sus competencias, a las labores de prevención, control y manejo de los animales en las zonas afectadas.

El seguimiento de la población constituye otro de los frentes. La cartera que lidera Fabio Arjona anunció que pondrá a disposición de comunidades y autoridades una aplicación para reportar avistamientos y otros eventos relacionados con los hipopótamos.

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Con esa información, las autoridades esperan mejorar el conocimiento sobre la ubicación y movilidad de los animales y contar con elementos adicionales para orientar las decisiones de manejo. El Gobierno también continúa identificando las necesidades técnicas, operativas y financieras que permitan mantener estas acciones.

El acuerdo permitirá coordinar acciones de monitoreo, prevención, control, manejo y alerta temprana, así como compartir información para orientar las decisiones con criterios técnicos y científicos. Así mismo, se empleará más ciencia, coordinación y capacidad de acción para proteger nuestra biodiversidad y responder de manera integral a los impactos de esta especie exótica invasora.

La estrategia contempla medidas de prevención y alerta temprana frente a la presencia de la especie invasora - crédito Ministerio de Ambiente

La administración gubernamental señaló que el manejo de los hipopótamos requiere atender los riesgos asociados con su presencia para los ecosistemas, las fuentes de agua y las comunidades. El memorando incorpora una estructura permanente de trabajo alrededor del plan, mientras las medidas anunciadas previamente buscan ampliar los recursos, la participación institucional y la información disponible. La combinación de estos mecanismos permitirá al Gobierno continuar organizando las actuaciones frente a la expansión de los hipopótamos en los territorios del país.

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Uno de los retos que enfrentan las autoridades se observa en el río Nare, donde recientemente se difundió un video en el que una embarcación intentó esquivar a uno de estos animales y terminó pasando por encima de él. El hecho ocurrió en una zona utilizada por comunidades y estudiantes que se desplazan por el río.

La situación del Nare ya había llegado a los tribunales. Una tutela llevó a un juez a ordenar a Corantioquia realizar una valoración técnica del llamado “Grupo Nare” y determinar la medida de manejo que resulte necesaria, eficaz, viable y proporcional. La decisión también ordenó instalar señalización preventiva y un sistema local de alerta temprana.

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