Colombia

El destino cálido mejor guardado de Cundinamarca que debe conocer: La Mesa, a menos de dos horas de Bogotá

Situado a 63 kilómetros de la capital, mantiene temperaturas medias entre 24 y 28 grados y reúne patrimonio colonial, miradores y alternativas de descanso para visitantes de fin de semana

Mujer con sombrero de paja y gafas de sol sostiene un helado rosa en cono frente a letras de colores y una iglesia de dos torres
La Mesa se ubica a 63 kilómetros de Bogotá y presenta una temperatura promedio entre 24 ℃ y 28 ℃ - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Mesa se consolida como una alternativa de clima cálido a unas dos horas de Bogotá, con una temperatura promedio entre 24 ℃ y 28 ℃ (75,2 ℉ y 82,4 ℉), recorridos de naturaleza, patrimonio colonial y opciones de descanso para un fin de semana.

El municipio de La Mesa, en Cundinamarca, está ubicado a unos 63 kilómetros de la capital. El trayecto puede realizarse por la calle 13, en dirección a Mosquera, o por la ruta de Soacha, con un tiempo estimado de viaje de dos horas y diez minutos, según las condiciones de movilidad.

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El Salto de las Monjas combina una cascada y senderos junto al río Apulo

Entre los lugares visitados del municipio está el Salto de las Monjas, una caída de agua de aproximadamente 35 metros formada por el río Apulo. El acceso más corto parte de la inspección de La Esperanza: son 2,5 kilómetros por un camino real y cerca de 40 minutos de recorrido a pie.

Mujer con sombrero de paja y gafas de sol sostiene un helado rosa en cono frente a letras de colores y una iglesia de dos torres
El Salto de las Monjas consiste en una caída de agua de 35 metros formada por el río Apulo - crédito Alcaldía Municipal La Mesa

La ruta pasa por la Hacienda Las Monjas, que da nombre a la cascada, y por la Hacienda El Refugio, dedicada a la producción de plátano bocadillo para exportación. El área natural cercana al salto abarca 12 hectáreas con senderos empedrados, vegetación nativa y fauna local.

También existe un trayecto más largo desde el casco urbano de La Mesa, de unas cuatro horas. Ese recorrido permite observar paisajes rurales, antiguas estaciones ferroviarias como Hospicio y Doima, además de puentes que formaron parte de la conexión regional.

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La Laguna de Pedro Palo está a 2.000 metros de altura entre Tena y La Mesa

La Laguna de Pedro Palo se encuentra en la vereda Payacal, en la inspección de La Esperanza, entre los municipios de Tena y La Mesa. Está a 2.000 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura de 14 ℃ (57,2 ℉), distinta al ambiente cálido predominante en el casco urbano.

Mujer con sombrero de paja y gafas de sol sostiene un helado rosa en cono frente a letras de colores y una iglesia de dos torres
La Laguna de Pedro Palo se sitúa a 2.000 metros de altura y funciona como una reserva hídrica regional - crédito Alcaldía Municipal La Mesa

El cuerpo de agua tiene una extensión aproximada de 18 hectáreas y una profundidad cercana a los 27 metros. Para llegar se debe avanzar seis kilómetros por vía vehicular desde Patio Bonito y luego recorrer 2,8 kilómetros por un sendero peatonal.

La laguna es considerada una de las principales reservas hídricas de la región. Su antiguo nombre indígena era Tenasuca; los muiscas también la llamaban “laguna de las tristezas”, debido a la neblina que suele cubrirla. El lugar estaba en una zona limítrofe entre los pueblos muiscas y panches.

Los miradores permiten observar la cuenca del río Bogotá y Peñas Blancas

Para quienes prefieren recorridos cortos cerca del casco urbano, el Mirador Los Naranjos está situado en el barrio del mismo nombre, en el sector del acueducto. Desde allí se observa parte de la cuenca del río Bogotá, los municipios de San Antonio y El Colegio, el Salto del Tequendama y el cerro Manjuí.

Mujer con sombrero de paja y gafas de sol sostiene un helado rosa en cono frente a letras de colores y una iglesia de dos torres
El Mirador Los Naranjos ofrece vistas panorámicas hacia la cuenca del río Bogotá y el Salto del Tequendama - crédito Alcaldía Municipal La Mesa

Otro punto de observación es el Mirador El Picacho, ubicado en la carrera 21A con calle 1A, a 1.250 metros sobre el nivel del mar. El sitio tiene vistas hacia la Cuchilla de Peñas Blancas, Mesitas del Colegio, Pradilla y Santandercito.

Desde este lugar también se distinguen sectores rurales como El Palmar y Lagunas, además de la hidroeléctrica Darío Valencia. De acuerdo con la información de la alcaldía municipal, esa instalación produce cerca del 25 % de la energía de Bogotá.

El centro urbano conserva rutas, templos y edificios vinculados a su historia

El Parque Principal reúne varios de los edificios representativos del municipio: la Alcaldía, la Iglesia Santa Bárbara, la Capilla Colonial y la Casa Consistorial. La capilla comenzó a construirse en 1777 y tuvo una primera etapa terminada en 1778, cuando aún era una edificación de paja y barro. Su estructura con teja se completó hacia 1810.

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La Capilla Colonial del Parque Principal de La Mesa completó su estructura con teja hacia el año 1810 - crédito Alcaldía Municipal La Mesa

El Templo Santa Bárbara, de estilo republicano, fue iniciado alrededor de 1900, terminado en 1910 y consagrado en 1917. En el parque también permanece un ficus, variedad laurel de la India, sembrado en 1935 y convertido en uno de los referentes del lugar.

La calle 8 sigue el trazado del antiguo camino real entre Santafé de Bogotá y el puerto de Guataquí. Durante la Conquista, la Colonia y la Independencia, esa ruta posicionó a La Mesa como un punto de intercambio comercial entre el altiplano cundiboyacense y otras zonas del centro y sur del país.

Las Ruinas de Guayabal, ubicadas en la base del cerro Macute, recuerdan el primer asentamiento de la parroquia fundada el 16 de diciembre de 1649. El poblado fue trasladado en 1778 al actual casco urbano por la falta de agua en el sector original. Las estructuras que permanecen corresponden a una antigua posada.

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Las Ruinas de Guayabal corresponden al primer asentamiento del municipio fundado en el año 1649 - crédito Alcaldía Municipal La Mesa

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