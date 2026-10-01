Reabrieron la doble calzada en El Líbano tras 14 meses de obras: así quedó el falso túnel de la Troncal del Café hacia el suroeste antioqueño

Obras de ampliación y estabilización del falso túnel en el sector El Líbano, jurisdicción de Titiribí - crédito Covipacífico

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Covipacífico terminó las obras del falso túnel en el sector El Líbano, en Titiribí, y habilitó la circulación por doble calzada en un tramo de la Troncal del Café que conecta los intercambiadores de Camilo C y Titiribí, dentro de la Autopista Conexión Pacífico 1.

La intervención se prolongó durante 14 meses y respondió a las condiciones geotécnicas identificadas en la zona durante 2025. Según la concesionaria, la solución buscó asegurar la estabilidad del terreno y restablecer la continuidad de las dos calzadas en este corredor del Suroeste antioqueño.

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El sector intervenido está bajo jurisdicción de Titiribí y forma parte de una vía que enlaza el Valle de Aburrá con municipios del Suroeste de Antioquia. La reapertura de la doble calzada elimina la restricción operativa que existió durante la ejecución de los trabajos y permite retomar el tránsito en ambos sentidos por la infraestructura definitiva.

La obra amplió en 51 metros el túnel falso

El componente central del proyecto fue la ampliación de 51 metros del túnel falso, una estructura construida para contener y proteger la vía en un área con condiciones particulares de terreno. Las tareas también incluyeron obras de estabilización y refuerzo, necesarias para sostener la infraestructura y reducir los riesgos asociados a la geología del sector.

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La intervención permitió restablecer la doble calzada entre los intercambiadores de Camilo C y Titiribí - crédito Covipacífico

Covipacífico informó que la intervención requirió una solución de ingeniería especializada, tras los cambios registrados en las condiciones geotécnicas durante 2025. Aunque la concesionaria no detalló en la información divulgada los indicadores completos de construcción, señaló que las labores se ajustaron a las exigencias técnicas del lugar.

Uno de los desafíos fue conservar la movilidad mientras se definía y construía la solución permanente. Para ello, la empresa puso en funcionamiento una conexión temporal, conocida como by-pass, por la que circularon los vehículos durante los 14 meses de obras.

Ese desvío permitió mantener la comunicación vial entre los intercambiadores de Camilo C y Titiribí, mientras la intervención se realizaba sobre el tramo afectado. Con la terminación del falso túnel, el tránsito deja de depender de esa alternativa provisional.

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Conexión Pacífico 1 registra un avance de 96,78%

La obra terminada hace parte de la Autopista Conexión Pacífico 1, uno de los proyectos de cuarta generación, o 4G, desarrollados en Antioquia. El corredor suma 50,10 kilómetros y, de acuerdo con los datos suministrados por la concesionaria, alcanza un avance de ejecución de 96,78%.

Durante 14 meses, el tránsito se mantuvo mediante una conexión provisional mientras se ejecutaban las obras definitivas - crédito Covipacífico

El proyecto contempla 32,10 kilómetros de doble calzada, 63 puentes, tres intercambiadores en Sinifaná, Titiribí y Camilo C, además de dos túneles dobles. Su trazado conecta a Medellín con Amagá, Titiribí, Venecia y Caldas, y continúa hacia Pereira.

La infraestructura hace parte de la conexión terrestre entre el Suroeste antioqueño, el Chocó y los puertos de Buenaventura. También articula rutas hacia departamentos del norte del país como Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Antioquia, con impacto sobre el transporte de mercancías, el turismo y los desplazamientos regionales.

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La recuperación de la doble calzada en El Líbano se produce mientras continúan otros frentes de trabajo en la misma autopista. El más relevante está ubicado en Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, donde se construye el Retorno 2.

Las Areneras mantiene paso a un carril durante los trabajos

Las obras del Retorno 2 avanzan cerca del 60% e incluyen la estabilización de los taludes 21, 22 y 23, junto con la conexión de la calzada izquierda al Puente 23. Los taludes 21 y 22 ya fueron terminados, mientras el Talud 23, de unos 150 metros de altura, tiene un avance aproximado del 30%.

La Autopista Conexión Pacífico 1 avanza hacia la continuidad de la doble calzada en el Suroeste antioqueño - crédito Covipacífico

En este último frente se ejecuta el movimiento de más de 315.000 metros cúbicos de material arenoso y la instalación de 1.926 anclajes. La concesionaria proyecta finalizar esa etapa durante el primer trimestre de 2027, si las condiciones climáticas y geológicas lo permiten.

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El tránsito en Las Areneras continúa con paso alternado a un carril, pues los trabajos se desarrollan sobre la calzada que permanece en servicio. La medida permite realizar excavaciones y maniobras técnicas, al tiempo que se busca reducir la exposición a desprendimientos de material.

El Retorno 1, situado en el sector Carcafé, ya está habilitado. Cuando concluyan las labores en Las Areneras, el corredor contará con doble calzada continua en ese tramo, según la previsión de Covipacífico.