‘Corazón de Colombia’: la leyenda de amor que espera a las parejas en la mina de sal de Nemocón

La Mina de Sal de Nemocón conserva túneles, galerías y formaciones de sal que hacen parte de su recorrido turístico - crédito Alcaldía de Nemocón

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Bajo tierra, entre túneles y formaciones de sal, la Mina de Sal de Nemocón guarda una historia que convirtió uno de sus rincones en un símbolo para las parejas que visitan este municipio de Cundinamarca. Se trata del ‘Corazón de Colombia’, una figura ubicada en la llamada ‘Cámara de los Enamorados’.

La tradición cuenta que un minero profundamente enamorado decidió tallar un corazón en la sal como prueba de lo que sentía por la persona que amaba. Con el paso del tiempo, la historia quedó vinculada a este punto del recorrido y se convirtió en una de las leyendas que los guías comparten con los visitantes.

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El ‘Corazón de Colombia’ está ubicado en la denominada ‘Cámara de los Enamorados’, dentro de la mina - crédito Alcaldía de Nemocón

La creencia tiene una promesa sencilla. Según la leyenda, las parejas que llegan hasta el corazón, lo miran de frente y se toman de la mano mientras lo hacen sellan su amor de una manera que no se deshace. El material de la figura alimenta esa historia. El corazón está hecho de sal, una roca que ha permanecido allí con el paso de los años. Para la tradición, esa resistencia se convirtió en una forma de representar la permanencia de una promesa.

No existe una prueba que permita confirmar que la leyenda funciona. Tampoco una que demuestre lo contrario. Por eso, parte del atractivo de la historia está en la posibilidad de que cada pareja que visita la mina interprete el ritual a su manera y decida si quiere poner a prueba la tradición. La ‘Cámara de los Enamorados’ y el ‘Corazón de Colombia’ hacen parte del recorrido turístico de la mina, ubicada en Nemocón. La historia cobra especial protagonismo durante septiembre, cuando se celebra el mes del amor y la amistad.

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Pero la visita no se limita a este relato. El recorrido por la mina permite conocer túneles, galerías y pozos, además de observar las formaciones salinas y las estructuras que hacen parte de este espacio subterráneo. Los guías acompañan el trayecto con historias relacionadas con el lugar y su pasado.

La oferta turística de Nemocón integra observaciones astronómicas, talleres de astronomía y experiencias interactivas en un entorno natural y patrimonial - crédito Alcaldía de Nemocón

La experiencia turística se complementa con actividades culturales y con la posibilidad de probar preparaciones de la cocina local. Entre las opciones tradicionales de Nemocón aparecen la changua, el ajiaco santafereño, la gallina criolla, las arepas boyacenses y el cuchuco con espinazo.

También hay espacio para los sabores dulces. En la gastronomía del municipio se encuentran la cuajada con melao, preparada con cuajada fresca y miel de panela caliente; las brevas con arequipe; el postre de natas y el arroz con leche, que suele prepararse con canela, clavos de olor y pasas. Estos platos forman parte de la oferta que los visitantes pueden encontrar durane sus recorridos por el municipio. Restaurantes familiares ofrecen preparaciones con productos de la región y permiten extender la experiencia más allá de la visita a la mina.

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Nemocón está ubicado en el corazón de Cundinamarca y combina atractivos históricos, naturales y culturales. Esa mezcla convirtió al municipio en un destino para quienes buscan conocer espacios relacionados con la historia de la región y, al mismo tiempo, disfrutar de su gastronomía.

Nemocón combina el recorrido por la mina con atractivos culturales, históricos y gastronómicos para los visitantes - crédito Mina de Sal Nemocón

Para quienes llegan desde Bogotá, el municipio se encuentra aproximadamente a hora y media de la capital. El contraste entre el recorrido subterráneo y la vida del pueblo permite armar una visita que va más allá de la leyenda del corazón.

También existe la excursión “Minas de Sal”, que incluye un viaje en tren a Nemocón y suma otra alternativa para conocer el destino. El recorrido por la mina ofrece una experiencia centrada en las formaciones de sal, los túneles y las historias que acompañan a cada espacio. La leyenda, además, suma un detalle romántico a un recorrido que combina patrimonio minero, paisajes subterráneos y tradiciones locales del municipio.

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