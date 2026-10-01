Colombia

Habló el exmilitar hospitalizado en EE.UU. que Abelardo de la Espriella ordenó repatriar: “Me van a regalar ese milagro”

Henry Camargo permanece internado en el Hospital Elmhurst de Queens, en Nueva York, mientras el Consulado en Nueva York y su esposa coordinan las gestiones para su eventual regreso al país de origen

Abelardo de la Espriella, Presidente de la República de Colombia, ordenó el regreso al país del militar Henry Camargo - crédito EFE/El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella, Presidente de la República de Colombia, ordenó el regreso al país del militar Henry Camargo - crédito EFE/El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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Henry Camargo espera volver a Colombia desde Nueva York para buscar el trasplante doble de pulmón que necesita, luego de que su situación migratoria le cerrara la posibilidad de acceder al procedimiento en Estados Unidos.

El soldado profesional en retiro permanece bajo atención médica en el Hospital Elmhurst, situado en Queens, pero será repatriado por orden del presidente Abelardo de la Espriella tras viralizarse su video.

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De hecho, el exuniformado sostuvo que recibió directamente del jefe de Estado una y que durante esa conversación le informaron que ya se había dado una orden para activar su proceso de atención.

“Me llama el doctor De la Espriella, y me dice que con mucho gusto me va a trasladar y me va a regalar ese milagro que necesita mi salud y mi vida”, señaló Camargo en diálogo con La FM.

El exmilitar presentó esa posibilidad como una esperanza para recuperar su salud y reencontrarse con su familia. También agradeció a las autoridades, a los medios que difundieron su historia y a las personas que siguieron su caso.

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El caso tomó notoriedad tras la difusión de videos en redes sociales y de imágenes de la visita de funcionarios consulares. A partir de esa exposición, Camargo sostuvo que las autoridades colombianas conocieron su situación médica.

“Se logra por a través de los videos de las redes sociales. Y pues yo también confiando mucho en la patria milagro de nuestro presidente De la Espriella. Mi familia, mi pueblo colombiano confía mucho en nuestro presidente. Y yo sé que esto, yo más que nadie, aunque fue confiado en las manos de Dios, yo sé que mi presidente nos iba a dar una excelente respuesta sobre mi proceso”, comentó el uniformado en otra entrevista otorgada a Blu Radio.

Camargo explicó que viajó a Estados Unidos tras dejar el Ejército Nacional, con la intención de encontrar alternativas laborales para sostener a su familia y apoyar la educación de sus hijos.

El soldado retirado contó que empezó a sufrir una tos intensa meses después de su llegada. Los médicos detectaron el deterioro de sus pulmones y determinaron que requería un trasplante.

Según su testimonio, la dificultad apareció cuando intentó avanzar dentro del programa médico. “Yo ya llevaba más de un año en esta situación, esperando mi trasplante”, relató a La FM.

El exmilitar aseguró que su condición migratoria impidió que el proceso continuara en territorio estadounidense. Por ese motivo, regresar a Colombia pasó a ser la alternativa que considera viable para recibir el tratamiento.

En la entrevista emitida por Blu Radio, Camargo precisó que ingresó al país con visa de turista y que su permanencia se prolongó debido a la enfermedad. También confirmó que se encuentra en situación migratoria irregular.

“Mi estatus migratorio acá es cero. Ningún estatus migratorio. Yo entré con visa de turista. No pensaba quedarme, pero por venir a pasear, verdaderamente quería quedarme unos dos añitos paseando acá en Estados Unidos, porque era mi intención conocer, pero la verdad que me enfermé y la situación cambió”, señalo al medio radial.

El veterano señaló que el Hospital Elmhurst ha cubierto sus necesidades durante la atención que recibió. Agradeció al personal del centro médico por el acompañamiento brindado durante su estancia en Queens.

Camargo indicó a Blu Radio que su esposa mantiene conversaciones con la dirección del Hospital Militar de Bogotá. El Consulado de Colombia en Nueva York también participa en las gestiones para organizar el eventual retorno.

El exmilitar dijo que el hospital militar sería el primer lugar de recepción a su llegada. Desde allí, el tratamiento podría continuar en instituciones asociadas que tengan capacidad para realizar el procedimiento pulmonar.

Camargo manifestó que no tiene una fecha precisa para viajar. Afirmó que espera recibir novedades en las horas posteriores a la entrevista, aunque no confirmó que existiera una reserva de vuelo ni una autorización definitiva.

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