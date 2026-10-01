Por dejar abandonados a sus perros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, animalistas pidieron quitarle la visa de Estados Unidos a pareja de colombianos que viajaron desde Miami: “Absolutamente indignante”

Un declarante expone una solicitud dirigida a la Embajada de Estados Unidos referente al caso de una pareja que habría abandonado a sus perros en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá - crédito @animalesbog/Instagram

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El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Antonio Hernández, pidió retirar las visas estadounidenses de una pareja colombiana que el 30 de septiembre de 2026 abandonó a sus dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Los viajeros llegaban desde Miami, hacían escala en Bogotá y continuaban hacia Cali, pero dejaron a los animales tras una revisión de su documentación ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), según Caracol.

El funcionario anunció acciones ante las inspecciones de Policía y la Fiscalía General de la Nación para determinar si hubo contravenciones o delitos. Hernández calificó lo ocurrido como “absolutamente indignante” y cuestionó que los pasajeros priorizaran continuar su viaje antes que hacerse cargo de los animales.

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Registros de visado y procesos contra los viajeros

Las autoridades distritales obtuvieron la identificación de los responsables y sus registros de visado estadounidense. Con esos datos, contemplan iniciar procesos administrativos y penales, además de comunicar la información a autoridades internacionales.

La solicitud de revocar los permisos migratorios se basa en que los dos caninos quedaron en el puesto de control después de que el ICA detectara irregularidades en los documentos requeridos para su traslado. La pareja abordó luego su vuelo hacia Cali.

El director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, Antonio Hernández, pidió retirar las visas estadounidenses de una pareja colombiana que el 30 de septiembre de 2026 abandonó a sus dos perros en el Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito Captura de pantalla

Una cachorra abandonada en marzo de 2025

El antecedente más reciente ocurrió el 31 de marzo de 2025, cuando el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la Policía Aeroportuaria hallaron a Tami, una cachorra de dos meses, en la sala internacional de El Dorado. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a un hombre que tenía un pasaje con destino a Montería, Córdoba.

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El pasajero dejó a la perra en el área de baños luego de ser informado sobre la tarifa adicional para transportarla. El equipo médico de la entidad emitió un concepto veterinario desfavorable tras detectar uñas demasiado largas, nódulos linfáticos agrandados, secreción ocular en ambos ojos y una hernia umbilical.

La Policía ejecutó una aprehensión material preventiva y entregó a la cachorra bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que la trasladó a la Unidad de Cuidado Animal. La entidad recordó que el abandono integra una de las seis modalidades de crueldad contra los animales previstas por la normativa vigente y señaló que los casos de maltrato pueden denunciarse a través de la línea 123 y del portal institucional.

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Tami, la cachorra rescatada en el Aeropuerto El Dorado, recibe atención médica tras ser abandonada por su dueño - crédito Protección Animal de Bogotá

Falso veterinario usó varsol y cianuro para aplicarle una supuesta eutanasia a un perro y después lo enterró vivo

Ernesto López Medina fue condenado a 12 meses de prisión por la muerte de Negro, un perro al que sometió a tratamientos inadecuados y enterró cuando aún estaba con vida en Flandes, Tolima.

El Juzgado Segundo Municipal de Flandes también le impuso una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes y le prohibió tener animales.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que López Medina se presentó como médico veterinario sin contar con el título para ejercer esa profesión.

Entre febrero y diciembre de 2020, los propietarios de Negro acudieron a él para atender los problemas de salud del animal. Durante ese período, el hombre le suministró medicamentos, algunos de ellos destinados al tratamiento de enfermedades en bovinos.

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Un juez condenó a Ernesto López Medina a 12 meses de prisión por la muerte de un perro en Flandes, Tolima - crédito @FiscaliaCol / X

Los especialistas que revisaron posteriormente al canino detectaron daños en los pulmones y el estómago, desnutrición y enfermedad renal crónica. Según el expediente, esas afecciones no recibieron la atención adecuada.

Ante el deterioro de Negro, López Medina les dijo a sus dueños que el perro no se recuperaría y recomendó someterlo a una eutanasia. El 11 de diciembre de 2020 realizó el procedimiento. El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal determinó que utilizó varsol y cianuro, sustancias que no están autorizadas para practicar una eutanasia veterinaria.

Después, enterró al perro sin comprobar que hubiera muerto. Varios ciudadanos lo encontraron bajo tierra y constataron que seguía con vida.

Negro fue rescatado y trasladado a una clínica veterinaria, donde recibió atención de urgencia. Murió dos días después debido a la gravedad de su estado físico.

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La Fiscalía imputó a López Medina por maltrato animal agravado, cargo que no aceptó durante el proceso. Finalmente, el juzgado lo declaró responsable por la muerte del canino.