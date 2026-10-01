Colombia

Esta fue la amenaza que recibió el taxista antes de ser asesinado en Soacha: “A todo el que no quiera copiar, le vamos a meter”

El crimen ocurrió durante la tarde del miércoles 30 de septiembre, cuando dos hombres en motocicleta atacaron al conductor frente a un conjunto residencial y huyeron del lugar tras la agresión

Las autoridades analizan el material audiovisual para identificar la placa de la motocicleta utilizada en la huida - crédito Pasa en Bogotá

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Las autoridades investigan si el asesinato de un taxista en Ciudad Verde estuvo ligado a extorsiones contra el gremio en Soacha (Cundinamarca). El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles 30 de septiembre y fue atribuido en un video, presuntamente grabado por los agresores, a la banda conocida como Los satanás.

Daniel Chirino, de 33 años, se encontraba dentro del vehículo de transporte público, estacionado frente a un conjunto residencial, cuando fue atacada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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El material audiovisual quedó bajo análisis de las autoridades. En la grabación, uno de los atacantes baja del vehículo y afirma: “Esto es de parte de ‘Los satanás’”.

La investigación busca establecer si el homicidio respondió a un supuesto cobro de dinero. Los agresores aluden a pagos durante la secuencia y los investigadores deberán determinar si esas referencias guardan relación con presiones extorsivas a conductores de taxi en el municipio.

El agresor disparó varias veces contra la víctima estacionada frente a un conjunto residencial - crédito Captura de video
El agresor disparó varias veces contra la víctima estacionada frente a un conjunto residencial - crédito Captura de video

Antes de acercarse al vehículo, el hombre que descendió de la motocicleta menciona dos nombres: “Federico y Moisés”. Esa referencia también forma parte de las indagaciones abiertas tras el crimen.

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Mientras camina hacia el taxi, el atacante lanza otra amenaza que quedó registrada en el video: “A todo el que copie y que no quiera copiar, le vamos a meter de una vez”.

El conductor estaba parqueado frente al conjunto residencial cuando el agresor llegó hasta la ventana. Allí le preguntó: “Mira, mano, van a pagar o no”.

El video muestra que, tras esa frase, el hombre disparó varias veces contra el taxista. Las heridas resultaron mortales. Luego del ataque, el responsable volvió caminando hacia la motocicleta que lo esperaba a pocos metros. Los dos hombres abandonaron el lugar de inmediato.

Aunque los propios sospechosos habrían registrado la secuencia, en las imágenes no se distingue con claridad la placa del vehículo usado para escapar.

Un taxista identificado por las autoridades como Daniel Chirino, fue asesinado a disparos en el sector de Ciudad Verde en Soacha - crédito Pasa En Bogotá
Un taxista identificado por las autoridades como Daniel Chirino, fue asesinado a disparos en el sector de Ciudad Verde en Soacha - crédito Pasa En Bogotá

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico ordenó investigar el asesinato de Daniel Chirino y desplegar acciones para capturar a los dos hombres señalados como responsables. El mandatario también pidió una mesa de trabajo con los taxistas para abordar las condiciones de seguridad del sector.

“He ordenado a la Policía Soacha iniciar de inmediato las investigaciones y desplegar las acciones necesarias para identificar y capturar a los dos hombres señalados de asesinar a un taxista en Ciudad Verde”.

El mandatario local solicitó a los secretarios de Gobierno y de Movilidad que preparen una mesa de trabajo con representantes del sector. El objetivo es definir medidas para reforzar la protección de quienes trabajan en el transporte público individual.

“Este crimen no puede quedar impune”, afirmó Sánchez Perico en el mensaje difundido en X. La investigación deberá establecer si el ataque responde a una extorsión, identificar a los autores materiales y determinar si existen más personas involucradas.

Los atacantes que dispararon contra el conductor se movilizaban en una motocicleta. La Policía Metropolitana de Soacha activó un plan candado para localizar a los responsables - crédito Pasa En Bogotá
Los atacantes que dispararon contra el conductor se movilizaban en una motocicleta. La Policía Metropolitana de Soacha activó un plan candado para localizar a los responsables - crédito Pasa En Bogotá

Multas acumuladas

De acuerdo con informació del diario El Tiempo, Chirino conducía un Hyundai amarillo, modelo 2012, con placa SOR 940. El vehículo acumulaba comparendos por $2.821.611 pesos desde 2020.

La primera sanción corresponde al 3 de junio de ese año, cuando recibió una multa de $736.012 en Soacha por no realizar a tiempo la revisión técnico-mecánica. Dos años después, la Secretaría de Bogotá impuso otra sanción de $368.740 por circular con vidrios polarizados sin autorización.

Los registros revisados por el diario también consignan tres comparendos del 15 de enero de 2026, cuyo monto conjunto asciende a $1.716.859. Las infracciones incluyeron el desacato de señales o requerimientos de agentes viales, conducir con la licencia vencida y transitar por lugares u horarios restringidos.

Dos de esas faltas contemplaban la inmovilización del automóvil. La publicación precisó que Leonardo Sánchez Suárez figura como propietario del vehículo y que tendría a su nombre tres de las multas mencionadas.

El vehículo no estaría afiliado a una empresa del gremio de taxistas. Pese a ello, contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, expedido el 13 de agosto de 2026.

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