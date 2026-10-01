Colombia

Estas son las mejores universidades de Colombia en 2026, según ranking mundial

La institución avanzó desde la franja 1.001-1.200 hasta el intervalo 801-1.000 de Times Higher Education, tras una edición en la que ningún centro nacional figuró en ese conjunto de referencia internacional

La Universidad de los Andes siguió como la mejor ubicada de Colombia en el QS World University Rankings 2027, pese a bajar del puesto 212 al 233 - crédito Universidad de los Andes
La Universidad de los Andes ocupó la franja 801-1.000 del World University Rankings 2027 y se posicionó como la única institución colombiana entre las mil primeras - crédito Universidad de los Andes
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La Universidad de los Andes volvió a liderar a Colombia en el World University Rankings 2027 de Times Higher Education, al ubicarse en la franja 801-1.000 mundial y convertirse en la única institución del país entre las mil primeras. El resultado representa un avance frente al rango 1.001-1.200 de la edición anterior, cuando ninguna universidad colombiana ingresó a ese grupo.

La medición evaluó 2.297 instituciones de 118 países y territorios mediante 17 indicadores agrupados en enseñanza, ambiente de investigación, calidad investigativa, relación con la industria y perspectiva internacional. Colombia mantuvo 24 universidades clasificadas, la tercera mayor presencia de América Latina, detrás de Brasil, con 58, y Chile, con 33.

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La Universidad de la Costa, de Barranquilla, quedó segunda en el país, dentro del rango 1.001-1.200, después de haber encabezado la clasificación colombiana en la edición previa. Su mejor resultado estuvo en calidad de la investigación, indicador en el que alcanzó 71,9 puntos, la puntuación más alta entre las instituciones nacionales incluidas.

Así mismo, la Universidad Nacional de Colombia ascendió del puesto 11 al octavo lugar nacional y pasó del grupo 1.500+ al intervalo 1.601-1.800. Comparte esa banda global con la Universidad del Rosario y la Universidad del Norte, aunque el orden interno de Times Higher Education sitúa a la Nacional por encima de ambas.

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La matrícula más costosa en Colombia para medicina en 2025 es de 36’230.000 pesos en la Universidad de los Andes - crédito redes sociales
La metodología del World University Rankings evalúa a las instituciones mediante 17 indicadores distribuidos en cinco áreas de desempeño - crédito redes sociales

La Universidad de los Andes obtuvo una calificación general de entre 36,4 y 40,1 puntos. Sus desempeños más altos correspondieron a perspectiva internacional, con 55,4 puntos, y calidad de la investigación, con 55,3.

La institución también registró 41,1 puntos en relación con la industria, 28,1 en enseñanza y 24,7 en ambiente de investigación. Esos indicadores explican su ubicación en la franja global más alta alcanzada por Colombia en esta edición.

La Universidad Nacional recibió una puntuación general situada entre 24,2 y 27,1 puntos. Alcanzó 41 en perspectiva internacional, 33,9 en calidad de la investigación y 30,9 en relación con la industria, mientras que sus resultados fueron de 23 en enseñanza y 18,2 en ambiente de investigación.

Las mayores diferencias entre ambas instituciones se concentraron en investigación e internacionalización, dos factores de peso dentro de la metodología. El escalafón no mide únicamente la calidad académica de los programas, ya que está diseñado principalmente para valorar universidades con actividad investigativa, producción científica y proyección internacional.

La Universidad Nacional eliminó el examen de admisión para un grupo específico de aspirantes en la convocatoria 2027-1 y los evaluará con los resultados de Saber 11 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram
Colombia sumó 70 instituciones clasificadas en la medición del QS World University Rankings para América Latina y el Caribe 2027 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram

La clasificación publica puestos exactos solo para las primeras 300 universidades. Desde esa posición, agrupa a las instituciones en franjas cuando las diferencias entre sus puntuaciones no son estadísticamente significativas, por lo que compartir un rango mundial no implica una ubicación idéntica en la lista nacional.

En el intervalo 1.401-1.600 quedaron la Universidad Icesi, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Antioquia y la Universidad de La Sabana. La Universidad Antonio Nariño, la Universidad El Bosque, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Medellín se ubicaron entre los puestos 1.801 y 2.000.

El grupo situado en 2.000+ estuvo integrado por la Universidad CES, la Universidad Eafit, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Universidad Pontificia Bolivariana.

Entre los mayores cambios dentro de Colombia, la Universidad de Cartagena pasó del puesto 15 al cuarto lugar nacional, La Sabana avanzó del 22 al sexto y la Universidad del Norte subió del 24 al noveno. Eafit descendió del octavo al 15, la Universidad CES cayó del sexto al 14 y la Universidad Antonio Nariño pasó del quinto al décimo.

La Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Atlántico ingresaron a la medición - crédito Universidad Simón Bolívar
La Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Atlántico ingresaron a la medición - crédito Universidad Simón Bolívar

La Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Atlántico ingresaron a la medición, mientras que salieron la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Cauca.

Otras instituciones entregaron información a Times Higher Education, pero quedaron registradas como reporter, una categoría para participantes que no cumplen los requisitos necesarios para recibir una posición formal.

Para ingresar al ranking, las universidades deben ofrecer programas de pregrado, desarrollar investigación en distintas áreas y acreditar al menos 1.000 publicaciones relevantes entre 2021 y 2025, con un mínimo de 100 trabajos anuales.

La calidad de la investigación representa 30% de la calificación total, la enseñanza pesa 29,5%, el ambiente de investigación 29%, la perspectiva internacional 7,5% y la relación con la industria 4%.

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