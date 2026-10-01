Colombia

ELN en Venezuela: identifican 93 pistas clandestinas y cambios en sus campamentos

Los reportes también ubican puntos de interés en Zulia y Táchira, mientras las autoridades siguen los movimientos de las estructuras armadas y buscan establecer el paradero de alias Silvana Guerrero, vinculada al Frente de Guerra Nororiental

Organismos de inteligencia mantienen bajo seguimiento los corredores utilizados por estructuras del Eln para facilitar su movilidad, abastecimiento y repliegue entre Colombia y Venezuela. - crédito REUTERS/Albeiro Lopera
Organismos de inteligencia mantienen bajo seguimiento los corredores utilizados por estructuras del Eln para facilitar su movilidad, abastecimiento y repliegue entre Colombia y Venezuela. - crédito REUTERS/Albeiro Lopera
Guardar

Las autoridades colombianas mantienen bajo seguimiento los movimientos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en territorio venezolano, donde los reportes de inteligencia identifican un aumento de las pistas clandestinas relacionadas con las rutas utilizadas para sacar cocaína de la zona y cambios en la ubicación de algunos campamentos de esa organización.

Según conoció en exclusiva El Tiempo, actualmente están identificadas al menos 93 pistas irregulares en Venezuela. A comienzos de 2026, los registros conocidos daban cuenta de cerca de 15 puntos bajo seguimiento.

PUBLICIDAD

Las labores de vigilancia incluyen el uso de drones y otros dispositivos para detectar desplazamientos, movimientos logísticos y modificaciones en los lugares utilizados por estructuras guerrilleras del lado venezolano.

Cambios en los campamentos del Eln

El seguimiento permitió establecer, además del aumento de las pistas, una modificación en la ubicación de algunos de los llamados campamentos del Eln.

Fuentes conocedoras de los reportes señalaron al medio que varios de estos puntos ya no corresponderían únicamente a asentamientos ubicados en zonas apartadas. Algunos aparecen dentro o en inmediaciones de centros poblados de los estados Zulia y Táchira.

La información disponible contiene coordenadas y descripciones de terrenos donde estarían localizadas bases utilizadas por esa guerrilla y pistas asociadas al tráfico de drogas.

El área de interés se concentra particularmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, con territorios conectados con el lago de Maracaibo y zonas que comparten relación geográfica con La Guajira y Norte de Santander.

PUBLICIDAD

La Serranía del Perijá figura entre los corredores bajo mayor seguimiento. De acuerdo con los informes, allí funcionan puntos que facilitan la movilidad, el abastecimiento y el repliegue de estructuras del Eln entre ambos países.

Los reportes conocidos también señalan que parte de esos terrenos habría sido adquirida por integrantes o redes relacionadas con la guerrilla. Las propiedades aparecerían registradas a nombre de terceros, según la información que está siendo verificada por las autoridades.

El Ejército colombiano atribuye al ELN movimientos estratégicos por Venezuela hacia zonas de influencia insurgente en el Catatumbo - crédito Daniel Muñoz / AFP
Encontrados, El Cruce y Casigua El Cubo aparecen entre los puntos de Zulia bajo seguimiento de las autoridades. - crédito Daniel Muñoz / AFP

Los puntos identificados en Zulia

Uno de los lugares registrados está en Encontrados, capital del municipio Catatumbo, en el estado Zulia. Allí se ubicaría un asentamiento descrito como una “planicie húmeda con movilidad fluvial y humedales”.

De acuerdo con los reportes, las características del terreno limitan el tránsito de personas fuera del núcleo urbano y permiten conexión directa con el lago de Maracaibo.

Otro punto bajo observación está ubicado en el sector El Cruce, en el municipio Jesús María Semprún. Los documentos describen un área próxima a las estribaciones de la Serranía del Perijá, a la que se ingresa por trochas cubiertas por zonas boscosas y sabanas.

En Casigua El Cubo, al sur de Jesús María Semprún, también estaría funcionando otro de los lugares utilizados por el Eln. El sector está rodeado de pantanos y corrientes menores y se encuentra próximo al río Tarra, de acuerdo con los reportes.

Autoridades buscan establecer movimientos de alias Silvana Guerrero

El seguimiento de las estructuras del Eln en territorio venezolano se desarrolla mientras las autoridades colombianas intensifican la búsqueda de Luz Amanda Payares, conocida dentro de la organización como alias Silvana Guerrero.

Según la información conocida por el diario, se trata de una de las integrantes con mayor permanencia dentro del Eln y de una figura vinculada al Frente de Guerra Nororiental, estructura con presencia en la zona fronteriza.

Los organismos de inteligencia buscan establecer sus movimientos recientes y determinar en qué puntos del lado venezolano estaría permaneciendo. Su ubicación hace parte de las verificaciones que se adelantan sobre los mandos del Eln con capacidad operativa en la frontera y conexiones con estructuras instaladas en Venezuela.

uz Amanda Payares, alias Silvana Guerrero, es buscada por las autoridades para establecer sus movimientos recientes en territorio venezolano. - crédito captura de video
uz Amanda Payares, alias Silvana Guerrero, es buscada por las autoridades para establecer sus movimientos recientes en territorio venezolano. - crédito captura de video

Las pistas clandestinas bajo seguimiento

A la presencia de estos asentamientos se suma la infraestructura aérea clandestina documentada en los reportes de inteligencia. Un segundo grupo de documentos conocido por el medio detalla pistas que estarían siendo utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

En Río Negro, municipio Jesús María Semprún, aparece documentada una franja de 2.200 metros de largo por 30 de ancho, rodeada por estribaciones y bosque. Los informes la describen con orientación y despejes rectilíneos y acceso por trochas.

En Casa de Hierro, dentro del mismo municipio, los reportes ubican otra pista de aproximadamente 2.300 metros por 30 metros, sobre una planicie aluvial y cerca del río Tarra. Los documentos mencionan patrones y longitudes reportados en operaciones de desactivación.

Las afueras de Encontrados también aparecen en el mapa elaborado por inteligencia. Allí se registra una pista de 1.700 metros por 25 metros, localizada en una planicie húmeda y vinculada a corredores fluviales próximos a la confluencia de los ríos Catatumbo y Zulia.

Otro de los puntos está en el sector conocido como Valderrama. Las coordenadas muestran una franja cercana a los 1.900 metros de largo por 30 de ancho, rodeada de pantanos y corrientes de agua. Los informes señalan que el acceso terrestre es limitado y que parte de la movilidad hacia ese lugar debe realizarse mediante embarcaciones.

El Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en El Paso, Cesar - crédito Ejército
Informes documentan pistas clandestinas en zonas de Zulia que estarían siendo utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico de drogas. - crédito Ejército

Alerta de Estados Unidos por riesgo de ataques en Norte de Santander

El seguimiento ocurre mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una advertencia sobre Norte de Santander por el riesgo de ataques de grupos armados ilegales, entre ellos el Eln.

La comunicación estadounidense menciona el uso de drones comerciales cargados con explosivos, en algunos casos combinados con disparos de fusil, contra estaciones de Policía e instalaciones militares.

De acuerdo con los reportes conocidos, las labores de inteligencia sobre la zona fronteriza buscan establecer la relación entre los corredores utilizados por el Eln, las pistas clandestinas y el traslado de estructuras hacia poblaciones venezolanas ubicadas a pocos kilómetros de la frontera.

Temas Relacionados

ELN en VenezuelaSilvana GuerreroELNELN en Zuliapistas clandestinas en Venezuelacampamentos del ELN en VenezuelaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce el clima de este 1 de octubre en Medellín

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Conoce el clima de este 1 de octubre en Medellín

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bogotá

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cartagena de Indias este 1 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cartagena de Indias este 1 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 1 de octubre

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Barranquilla este 1 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este 1 de octubre

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cali este 1 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Pipe Bueno salió al paso de sus detractores por revelar sus problemas con Luisa Fernanda W: “Hice las paces con los capítulos más oscuros de mi vida”

Barranquilla será sede de la elección de Miss Universe Colombia 2026: estos son los presentadores y artistas confirmados para la gala

Shakira deslumbró con su sorpresiva aparición en la Semana de la Moda de París: su vestido se robó las miradas

La Liendra, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, cuestionó su salida de la selección de Portugal y le hizo una petición

Deportes

Nuevo estadio El Campín podría recibir partidos del Mundial, pero no la final: la razón está en su capacidad

Nuevo estadio El Campín podría recibir partidos del Mundial, pero no la final: la razón está en su capacidad

Nahuel Bustos, jugador argentino de Santa Fe, confesó que se sorprendió de la alegría de los colombianos: “Me han puesto a bailar”

Atlético Nacional venció 3-1 a Junior en el debut de James Rodríguez como titular y capitán: así fue su asistencia para el segundo gol

Concejal denunció “monopolio” de la selección Colombia en el estadio Pascual Guerrero para amistoso ante Chile

Así fue la segunda asistencia de James Rodríguez con Atlético Nacional: Andrés Román fue el anotador del gol