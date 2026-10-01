ELN en Venezuela: identifican 93 pistas clandestinas y cambios en sus campamentos

Organismos de inteligencia mantienen bajo seguimiento los corredores utilizados por estructuras del Eln para facilitar su movilidad, abastecimiento y repliegue entre Colombia y Venezuela. - crédito REUTERS/Albeiro Lopera

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Las autoridades colombianas mantienen bajo seguimiento los movimientos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en territorio venezolano, donde los reportes de inteligencia identifican un aumento de las pistas clandestinas relacionadas con las rutas utilizadas para sacar cocaína de la zona y cambios en la ubicación de algunos campamentos de esa organización.

Según conoció en exclusiva El Tiempo, actualmente están identificadas al menos 93 pistas irregulares en Venezuela. A comienzos de 2026, los registros conocidos daban cuenta de cerca de 15 puntos bajo seguimiento.

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Las labores de vigilancia incluyen el uso de drones y otros dispositivos para detectar desplazamientos, movimientos logísticos y modificaciones en los lugares utilizados por estructuras guerrilleras del lado venezolano.

Cambios en los campamentos del Eln

El seguimiento permitió establecer, además del aumento de las pistas, una modificación en la ubicación de algunos de los llamados campamentos del Eln.

Fuentes conocedoras de los reportes señalaron al medio que varios de estos puntos ya no corresponderían únicamente a asentamientos ubicados en zonas apartadas. Algunos aparecen dentro o en inmediaciones de centros poblados de los estados Zulia y Táchira.

La información disponible contiene coordenadas y descripciones de terrenos donde estarían localizadas bases utilizadas por esa guerrilla y pistas asociadas al tráfico de drogas.

El área de interés se concentra particularmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, con territorios conectados con el lago de Maracaibo y zonas que comparten relación geográfica con La Guajira y Norte de Santander.

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La Serranía del Perijá figura entre los corredores bajo mayor seguimiento. De acuerdo con los informes, allí funcionan puntos que facilitan la movilidad, el abastecimiento y el repliegue de estructuras del Eln entre ambos países.

Los reportes conocidos también señalan que parte de esos terrenos habría sido adquirida por integrantes o redes relacionadas con la guerrilla. Las propiedades aparecerían registradas a nombre de terceros, según la información que está siendo verificada por las autoridades.

Encontrados, El Cruce y Casigua El Cubo aparecen entre los puntos de Zulia bajo seguimiento de las autoridades. - crédito Daniel Muñoz / AFP

Los puntos identificados en Zulia

Uno de los lugares registrados está en Encontrados, capital del municipio Catatumbo, en el estado Zulia. Allí se ubicaría un asentamiento descrito como una “planicie húmeda con movilidad fluvial y humedales”.

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De acuerdo con los reportes, las características del terreno limitan el tránsito de personas fuera del núcleo urbano y permiten conexión directa con el lago de Maracaibo.

Otro punto bajo observación está ubicado en el sector El Cruce, en el municipio Jesús María Semprún. Los documentos describen un área próxima a las estribaciones de la Serranía del Perijá, a la que se ingresa por trochas cubiertas por zonas boscosas y sabanas.

En Casigua El Cubo, al sur de Jesús María Semprún, también estaría funcionando otro de los lugares utilizados por el Eln. El sector está rodeado de pantanos y corrientes menores y se encuentra próximo al río Tarra, de acuerdo con los reportes.

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Autoridades buscan establecer movimientos de alias Silvana Guerrero

El seguimiento de las estructuras del Eln en territorio venezolano se desarrolla mientras las autoridades colombianas intensifican la búsqueda de Luz Amanda Payares, conocida dentro de la organización como alias Silvana Guerrero.

Según la información conocida por el diario, se trata de una de las integrantes con mayor permanencia dentro del Eln y de una figura vinculada al Frente de Guerra Nororiental, estructura con presencia en la zona fronteriza.

Los organismos de inteligencia buscan establecer sus movimientos recientes y determinar en qué puntos del lado venezolano estaría permaneciendo. Su ubicación hace parte de las verificaciones que se adelantan sobre los mandos del Eln con capacidad operativa en la frontera y conexiones con estructuras instaladas en Venezuela.

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uz Amanda Payares, alias Silvana Guerrero, es buscada por las autoridades para establecer sus movimientos recientes en territorio venezolano. - crédito captura de video

Las pistas clandestinas bajo seguimiento

A la presencia de estos asentamientos se suma la infraestructura aérea clandestina documentada en los reportes de inteligencia. Un segundo grupo de documentos conocido por el medio detalla pistas que estarían siendo utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico de drogas.

En Río Negro, municipio Jesús María Semprún, aparece documentada una franja de 2.200 metros de largo por 30 de ancho, rodeada por estribaciones y bosque. Los informes la describen con orientación y despejes rectilíneos y acceso por trochas.

En Casa de Hierro, dentro del mismo municipio, los reportes ubican otra pista de aproximadamente 2.300 metros por 30 metros, sobre una planicie aluvial y cerca del río Tarra. Los documentos mencionan patrones y longitudes reportados en operaciones de desactivación.

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Las afueras de Encontrados también aparecen en el mapa elaborado por inteligencia. Allí se registra una pista de 1.700 metros por 25 metros, localizada en una planicie húmeda y vinculada a corredores fluviales próximos a la confluencia de los ríos Catatumbo y Zulia.

Otro de los puntos está en el sector conocido como Valderrama. Las coordenadas muestran una franja cercana a los 1.900 metros de largo por 30 de ancho, rodeada de pantanos y corrientes de agua. Los informes señalan que el acceso terrestre es limitado y que parte de la movilidad hacia ese lugar debe realizarse mediante embarcaciones.

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Informes documentan pistas clandestinas en zonas de Zulia que estarían siendo utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico de drogas. - crédito Ejército

Alerta de Estados Unidos por riesgo de ataques en Norte de Santander

El seguimiento ocurre mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una advertencia sobre Norte de Santander por el riesgo de ataques de grupos armados ilegales, entre ellos el Eln.

La comunicación estadounidense menciona el uso de drones comerciales cargados con explosivos, en algunos casos combinados con disparos de fusil, contra estaciones de Policía e instalaciones militares.

De acuerdo con los reportes conocidos, las labores de inteligencia sobre la zona fronteriza buscan establecer la relación entre los corredores utilizados por el Eln, las pistas clandestinas y el traslado de estructuras hacia poblaciones venezolanas ubicadas a pocos kilómetros de la frontera.

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