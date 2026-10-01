Juan Guillermo Monsalve ya llegó a la cárcel de Cómbita tras orden presidencial

El Inpec había solicitado anteriormente el cambio de penal por presuntas violaciones al régimen carcelario, pero la Corte Suprema había negado la autorización - crédito @ElPensador75/X y Colprensa

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Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo dentro del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, fue trasladado desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hacia el establecimiento penitenciario de Cómbita, Boyacá, por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información publicada por Noticias RCN, el mandatario justificó la decisión en las presuntas y reiteradas violaciones al régimen penitenciario atribuidas a Monsalve durante su reclusión en La Picota.

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“En la Patria Milagro ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, escribió De la Espriella en sus redes sociales.

Monsalve cumple una condena superior a 40 años de prisión y había sido cuestionado previamente por situaciones ocurridas dentro del establecimiento penitenciario.

Según la información suministrada por el medio, durante su permanencia en La Picota circularon en redes sociales fotografías y videos en los que aparecía consumiendo licor, participando en fiestas y recibiendo comidas solicitadas desde fuera del centro carcelario.

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El Inpec había solicitado anteriormente el cambio de penal por presuntas violaciones al régimen carcelario, pero la Corte Suprema había negado la autorización - crédito Captura pantalla/Rama Judicial

Inpec ya había pedido cambiarlo de prisión

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, había solicitado con anterioridad a la Corte Suprema de Justicia autorización para trasladar a Monsalve a otro establecimiento.

Entre las razones planteadas por la entidad figuraban presuntos ingresos de bebidas alcohólicas y dinero en efectivo, así como episodios en los que el recluso se habría opuesto a procedimientos de registro establecidos dentro del penal.

Sin embargo, según Noticias RCN, la Corte Suprema había dispuesto medidas especiales de protección para Monsalve y en ese momento no autorizó su traslado.

La situación posteriormente cambió debido a que su expediente estaba en la Sala de Instrucción, instancia que, según la información publicada, ya no tendría competencia para decidir sobre su ubicación penitenciaria.

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Tras la orden presidencial, el traslado finalmente se ejecutó y Monsalve quedó recluido en el centro penitenciario de Cómbita.

La nota no precisa las condiciones específicas bajo las cuales permanecerá en ese establecimiento ni informa si continuará sujeto a medidas particulares de protección.

El Inpec había solicitado anteriormente el cambio de penal por presuntas violaciones al régimen carcelario, pero la Corte Suprema había negado la autorización

Gobierno cuestionó presuntos privilegios en La Picota

El presidente De la Espriella aseguró que la determinación hace parte de su política frente al funcionamiento de los establecimientos carcelarios.

“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones del presidente se producen después de las denuncias relacionadas con el comportamiento de Monsalve dentro de La Picota y de los reportes que llevaron al Inpec a solicitar su reubicación.

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El traslado también ocurre mientras Monsalve mantiene relevancia judicial por su condición de testigo en el proceso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe.

La información suministrada no señala que el cambio de establecimiento penitenciario modifique su situación procesal o su participación dentro de ese expediente.

Por ahora, la medida afecta únicamente su lugar de reclusión.

Monsalve permanecerá en la cárcel de Cómbita, mientras las autoridades penitenciarias mantienen bajo su responsabilidad la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones propias de su condena.

El Gobierno presentó la decisión como una medida frente a las presuntas irregularidades ocurridas durante su permanencia en La Picota, mientras que los antecedentes muestran que su eventual traslado ya había generado actuaciones y decisiones previas ante la Corte Suprema.

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