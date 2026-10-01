Bruce Mac Master se pronunció tras su salida de la Andi y adelantó las causas que marcarán su nueva etapa

El dirigente hizo un llamado a preservar los pesos y contrapesos como parte del funcionamiento de las instituciones democráticas -crédito Concejo de Bogotá

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Bruce Mac Master recibió en el Concejo de Bogotá la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, como reconocimiento a su labor al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Durante el acto, el dirigente se refirió a lo que será su actividad después de dejar la dirección del gremio empresarial y aseguró que continuará trabajando en asuntos que considera fundamentales para el país. “Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo, de aquí en adelante”, afirmó.

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El Concejo de Bogotá entregó a Bruce Mac Master la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz - crédito Secretaría de Gobierno

Mac Master señaló que entre esos asuntos estará la defensa de “las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar” y la separación de poderes. También hizo énfasis en la importancia del respeto entre quienes tienen posiciones diferentes y en la posibilidad de trabajar de manera conjunta.

En ese sentido, sostuvo que continuará con la defensa “del respeto por el otro” y de la “capacidad positiva que existe de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante”.

El dirigente también destacó el significado que tiene el reconocimiento recibido en el Concejo de Bogotá, especialmente en este momento de transición tras su salida de la Andi. Según explicó, el homenaje, que ya representaba un honor importante, adquirió una relevancia todavía mayor por las circunstancias en las que se produce. “Ha resultado con un significado inmensamente mayor”, manifestó Mac Master.

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Mac Master aseguró que continuará trabajando en la defensa de la democracia y las instituciones tras su salida de la Andi - crédito @ANDI_Colombia/X

Al cierre de su intervención, agradeció por el reconocimiento y extendió el mensaje a los cerca de 300 funcionarios de la Andi y a los 1.700 afiliados del gremio, además de sus familias, trabajadores y regiones vinculadas con el tejido empresarial que representa la organización.

La carta con la que Mac Master explicó su salida de la Andi

El dirigente gremial renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que lideró durante más de una década, en medio de las tensiones que se presentaron con el Gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la Junta de Dirección General, los afiliados, los trabajadores de la organización y la opinión pública.

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En el documento, Mac Master explicó que tomó la decisión después de evaluar las circunstancias que atravesaba la organización y señaló que su permanencia podía terminar exponiendo a la Andi a presiones externas. Según escribió, esas situaciones podían comprometer la autonomía del gremio y tener efectos sobre sus afiliados y funcionarios.

El dirigente sostuvo que la Junta de Dirección General, la Mesa Directiva y él mismo buscaron diferentes alternativas para superar las dificultades, mantener abiertos los canales de interlocución y garantizar que la Asociación pudiera continuar desarrollando su función institucional con independencia. “Fueron muchos los esfuerzos realizados en este sentido. También fueron muchas las personas que, con generosidad y buena voluntad, dedicaron su tiempo, sus capacidades y sus mejores oficios a tender puentes de entendimiento”, señaló en la carta.

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El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

Según Mac Master, esos esfuerzos tenían como propósito construir caminos que permitieran superar las diferencias y mantener la posibilidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones trabajaran conjuntamente. Sin embargo, reconoció que las gestiones no lograron el resultado esperado. “Todos esos intentos resultaron infructuosos”, afirmó. Y añadió: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

El expresidente de la Andi explicó que durante su gestión había confiado en la posibilidad de mantener una cooperación entre el Gobierno nacional, el sector productivo y las instituciones, incluso cuando existieran diferencias entre las partes. Para él, preservar esos espacios de interlocución era parte de la función que debía cumplir la organización.

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La decisión de apartarse del cargo, según expuso, estuvo relacionada con su responsabilidad frente a la institución, sus afiliados y los trabajadores. Mac Master sostuvo que no podía permitir que circunstancias externas terminaran afectando las libertades de los empresarios, el equipo de la Asociación o su capacidad para representar al sector productivo. En ese contexto, explicó la razón por la que decidió poner fin a su ciclo al frente del gremio: “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”.

La carta también contiene un balance de algunas de las situaciones que enfrentó la Andi durante los años en los que Mac Master estuvo al frente. El dirigente recordó la participación de la organización en respuestas a crisis fiscales, la pandemia de covid-19, los efectos de los confinamientos, conflictos sociales, tensiones institucionales, catástrofes naturales y dificultades en la relación bilateral con el principal socio comercial de Colombia.

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