Colombia

Bruce Mac Master se pronunció tras su salida de la Andi y adelantó las causas que marcarán su nueva etapa

Mientras recibía la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado de Gran Cruz, por parte del Concejo de Bogotá, el dirigente empresarial planteó que mantendrá su trabajo en defensa de las instituciones, el diálogo y la separación de poderes

El dirigente hizo un llamado a preservar los pesos y contrapesos como parte del funcionamiento de las instituciones democráticas -crédito Concejo de Bogotá
Guardar

Bruce Mac Master recibió en el Concejo de Bogotá la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz, como reconocimiento a su labor al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Durante el acto, el dirigente se refirió a lo que será su actividad después de dejar la dirección del gremio empresarial y aseguró que continuará trabajando en asuntos que considera fundamentales para el país. “Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la Andi será parte de lo que yo siga haciendo, de aquí en adelante”, afirmó.

PUBLICIDAD

El Concejo de Bogotá entregó a Bruce Mac Master la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz - crédito Secretaría de Gobierno
El Concejo de Bogotá entregó a Bruce Mac Master la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Gran Cruz - crédito Secretaría de Gobierno

Mac Master señaló que entre esos asuntos estará la defensa de “las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar” y la separación de poderes. También hizo énfasis en la importancia del respeto entre quienes tienen posiciones diferentes y en la posibilidad de trabajar de manera conjunta.

En ese sentido, sostuvo que continuará con la defensa “del respeto por el otro” y de la “capacidad positiva que existe de que trabajemos todos juntos y de que podamos nosotros sacar las cosas adelante”.

El dirigente también destacó el significado que tiene el reconocimiento recibido en el Concejo de Bogotá, especialmente en este momento de transición tras su salida de la Andi. Según explicó, el homenaje, que ya representaba un honor importante, adquirió una relevancia todavía mayor por las circunstancias en las que se produce. “Ha resultado con un significado inmensamente mayor”, manifestó Mac Master.

PUBLICIDAD

Mac Master aseguró que continuará trabajando en la defensa de la democracia y las instituciones tras su salida de la Andi - crédito @ANDI_Colombia/X
Mac Master aseguró que continuará trabajando en la defensa de la democracia y las instituciones tras su salida de la Andi - crédito @ANDI_Colombia/X

Al cierre de su intervención, agradeció por el reconocimiento y extendió el mensaje a los cerca de 300 funcionarios de la Andi y a los 1.700 afiliados del gremio, además de sus familias, trabajadores y regiones vinculadas con el tejido empresarial que representa la organización.

La carta con la que Mac Master explicó su salida de la Andi

El dirigente gremial renunció a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que lideró durante más de una década, en medio de las tensiones que se presentaron con el Gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la Junta de Dirección General, los afiliados, los trabajadores de la organización y la opinión pública.

En el documento, Mac Master explicó que tomó la decisión después de evaluar las circunstancias que atravesaba la organización y señaló que su permanencia podía terminar exponiendo a la Andi a presiones externas. Según escribió, esas situaciones podían comprometer la autonomía del gremio y tener efectos sobre sus afiliados y funcionarios.

El dirigente sostuvo que la Junta de Dirección General, la Mesa Directiva y él mismo buscaron diferentes alternativas para superar las dificultades, mantener abiertos los canales de interlocución y garantizar que la Asociación pudiera continuar desarrollando su función institucional con independencia. “Fueron muchos los esfuerzos realizados en este sentido. También fueron muchas las personas que, con generosidad y buena voluntad, dedicaron su tiempo, sus capacidades y sus mejores oficios a tender puentes de entendimiento”, señaló en la carta.

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae
El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

Según Mac Master, esos esfuerzos tenían como propósito construir caminos que permitieran superar las diferencias y mantener la posibilidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones trabajaran conjuntamente. Sin embargo, reconoció que las gestiones no lograron el resultado esperado. “Todos esos intentos resultaron infructuosos”, afirmó. Y añadió: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

El expresidente de la Andi explicó que durante su gestión había confiado en la posibilidad de mantener una cooperación entre el Gobierno nacional, el sector productivo y las instituciones, incluso cuando existieran diferencias entre las partes. Para él, preservar esos espacios de interlocución era parte de la función que debía cumplir la organización.

La decisión de apartarse del cargo, según expuso, estuvo relacionada con su responsabilidad frente a la institución, sus afiliados y los trabajadores. Mac Master sostuvo que no podía permitir que circunstancias externas terminaran afectando las libertades de los empresarios, el equipo de la Asociación o su capacidad para representar al sector productivo. En ese contexto, explicó la razón por la que decidió poner fin a su ciclo al frente del gremio: “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”.

La carta también contiene un balance de algunas de las situaciones que enfrentó la Andi durante los años en los que Mac Master estuvo al frente. El dirigente recordó la participación de la organización en respuestas a crisis fiscales, la pandemia de covid-19, los efectos de los confinamientos, conflictos sociales, tensiones institucionales, catástrofes naturales y dificultades en la relación bilateral con el principal socio comercial de Colombia.

Temas Relacionados

Bruce Mac MasterConcejo de BogotáAndiReconocimiento grado Gran CruzColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Contraloría de Bogotá destapó lío de $60.178 millones en la empresa de Acueducto de la ciudad: el caso terminó en la Dian

La entidad imputó responsabilidad fiscal a título de culpa grave a dos funcionarios por la aplicación de descuentos tributarios ambientales que, según el organismo de control, no contaban con los soportes técnicos requeridos

Contraloría de Bogotá destapó lío de $60.178 millones en la empresa de Acueducto de la ciudad: el caso terminó en la Dian

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

El Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, recibe en forma extraordinaria la máxima categoría del automovilismo tras nueve años de ausencia, con Antonelli y Russell como protagonistas de la pelea por el título

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

La ofensiva, atribuida al ELN por las autoridades, alcanzó instalaciones policiales en Condoto, Nóvita y Río Iró con cargas explosivas transportadas por aeronaves no tripuladas

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Juan Rosa, uno de los juveniles del verde, se despachó en contra de los barranquilleros ante la prensa por la crisis de resultados del Tiburón

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Tribunal ordenó medidas urgentes para proteger al manatí antillano, tras la muerte de cuatro ejemplares en Santander

La decisión judicial exige reforzar la vigilancia ambiental en el caño San Silvestre mientras se adelantan análisis ambientales, custodia de los cadáveres y protocolos de rescate para la especie amenazada

Tribunal ordenó medidas urgentes para proteger al manatí antillano, tras la muerte de cuatro ejemplares en Santander
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Deportes

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

Carlos Antonio Vélez sorprendió con elogios a James Rodríguez y aseguró que le ganó el pulso a Teófilo Gutiérrez en el juego entre Nacional y Junior: “Una participación muy activa”