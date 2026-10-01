Adolescente de 17 años aceptó cargos por el homicidio del exalcalde de Yopal ‘Jhon Calzones’: fue enviado a internamiento preventivo

Tras el asesinato, se estableció una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que permita capturar y judicializar a los responsables del asesinato del exmandatario municipal - crédito Alcaldía de Yopal

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La Fiscalía General de la Nación informó el jueves 1 de octubre que un adolescente de 17 años fue judicializado por su presunta participación en el ataque armado en el que murió el exalcalde de Yopal, Casanare, Jhon Jairo Torres Torres “Jhon Calzones”, ocurrido el 29 de septiembre en una zona rural del municipio.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y las evidencias recopiladas por el ente investigador, el joven habría llegado en una motocicleta hasta el lugar de residencia de Torres Torres y, como parrillero, habría disparado en varias oportunidades contra el exmandatario. Después del ataque, intentó abandonar el lugar en el mismo vehículo, pero un accidente habría impedido su huida. La comunidad lo retuvo y posteriormente lo entregó a unidades de la Policía Nacional.

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Torres fue trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Según la información suministrada después del ataque, el exalcalde recibió tres impactos de arma de fuego que comprometieron el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo.

El gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, confirmó que su muerte fue declarada a las 12:23 p. m. del 29 de septiembre.

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