La Gobernación del Chocó convocó un consejo de seguridad tras 11 ataques con drones atribuidos al ELN en tres municipios

La mandataria alertó sobre la situación de seguridad que atraviesa la subregión del San Juan -crédito @FNDCol/X/Jose Herchel Ruiz/@ABDELAESPRIELLA / X | @stephbatespress/IG

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La situación de seguridad en el sur del Chocó llevó a la Gobernación del departamento a convocar de urgencia un consejo de seguridad este jueves 1 de octubre de 2026, luego de una cadena de ataques contra estaciones y unidades de la fuerza pública en tres municipios de la subregión del San Juan.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba atribuyó los hechos al ELN y señaló que todos tienen un elemento común: el uso de drones para transportar y lanzar explosivos. Según su reporte, en tres días se han registrado 11 ataques en Condoto, Nóvita y Río Iró.

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“Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN” contra los municipios del sur del departamento del Chocó”, señaló Córdoba en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La Gobernación reportó ataques contra integrantes de la Policía y el Ejército en Nóvita -crédito @NubiaCarolinaCC/X

El primer hecho ocurrió el martes 29 de septiembre en Condoto. Cuatro cargas explosivas fueron lanzadas contra la estación de Policía y uno de los uniformados, un intendente, resultó herido. La gobernadora indicó posteriormente que el policía se encuentra fuera de peligro.

La situación se agravó al día siguiente en Nóvita, donde, de acuerdo con el balance entregado por la mandataria departamental, se produjeron seis ataques dirigidos contra integrantes de la Policía y el Ejército. Los hechos ampliaron la preocupación de las autoridades por la repetición de esta modalidad.

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El jueves 1 de octubre, la ofensiva continuó en Río Iró. Córdoba informó sobre un “ataque masivo” contra la estación de Policía de ese municipio, con lo que la Gobernación contabilizó 11 acciones durante tres días consecutivos.

La mandataria también puso el foco en las dificultades que enfrentan las estaciones policiales para responder ante este tipo de agresiones. Córdoba aseguró que “todos los ataques mantienen la misma modalidad de uso de drones”, y advirtió sobre “la vulnerabilidad tecnológica y la ausencia de contramedidas en nuestras estaciones de Policía”.

La Gobernación busca que las autoridades definan una respuesta ante la situación. Por esa razón, Córdoba convocó para el jueves un consejo de seguridad con carácter urgente, centrado en la situación de la subregión del San Juan y en las medidas que deberán adoptarse. “Hemos convocado un consejo de seguridad con carácter urgente el día de hoy para definir acciones frente a la grave situación de seguridad que afronta la subregión del San Juan”, manifestó la gobernadora.

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La gobernadora cuestionó la vulnerabilidad tecnológica de las estaciones policiales frente a esta modalidad - crédito captura pantalla/@laserwarsHQ/X

El uso de drones para lanzar explosivos se ha convertido además en una preocupación que trasciende al Chocó. Apenas un día antes, la embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a una zona de Norte de Santander debido al incremento de atentados bajo esta modalidad. Los recientes ataques ocurren mientras el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas mantienen operaciones contra diferentes estructuras armadas que tienen presencia en el departamento.

En julio, el Ejército reportó una operación en la que fueron rescatadas 45 personas que fueron secuestradas en la vía entre Quibdó y Medellín. De acuerdo con la institución, durante ese procedimiento murieron dos soldados después de la activación de artefactos explosivos.

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La fuerza pública también informó sobre acciones contra estructuras del ELN en zonas limítrofes entre Chocó y Risaralda. En febrero, el Ejército reportó la activación de un artefacto explosivo improvisado contra tropas que adelantaban labores de reconocimiento en el corredor vial Santa Cecilia-Puente Guarato.

La mandataria alertó sobre la situación de seguridad que atraviesa la subregión del San Juan - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

A estas operaciones se suman acciones militares dirigidas contra estructuras y economías ilegales de otros grupos armados que operan en el departamento. La gobernadora también llamó la atención sobre la capacidad tecnológica disponible para enfrentar estas acciones.

En su pronunciamiento relacionó la repetición de los ataques con las condiciones de las instalaciones policiales y la falta de herramientas para neutralizar los drones antes de que puedan ser utilizados para lanzar cargas explosivas.

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