Arroz marinero: cómo prepararlo en casa para toda la familia, con estilo restaurante y sin gastar mucho dinero

Arroz marinero con pescado, camarones, calamares y almejas, una receta con todo el sabor del Caribe colombiano - crédito VisualesIA

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El arroz marinero reúne en una sola olla el sabor del mar, el aroma del guiso y la textura suelta de un buen arroz. Es una preparación ideal para un almuerzo especial, acompañada con limón, aguacate o patacones.

Esta receta en su variante colombiana pertenece a la cocina de la Región Caribe, con presencia tradicional en el departamento de Bolívar. Sus ingredientes pueden cambiar según la pesca disponible, pero suele llevar pescado, camarones, calamares, almejas y otros frutos del mar.

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Receta de arroz marinero

El arroz marinero es una preparación de arroz húmedo y bien sazonado, cocido en un caldo de mariscos y mezclado con pescado, camarones, calamares, almejas y ostiones. La técnica principal consiste en preparar un sofrito, cocinar el arroz con el caldo e incorporar los mariscos en diferentes momentos para evitar que se pasen de cocción.

Tiempo de preparación

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Ingredientes

4 tazas de arroz blanco lavado. 9 tazas de agua o caldo de pescado. 750 g de pescado blanco sin espinas, cortado en trozos. 500 g de almejas bien lavadas. 350 g de ostiones o mejillones. 250 g de camarones frescos, pelados. 250 g de calamares limpios y cortados. ½ taza de arvejas cocidas. 1 taza de zanahoria rallada. ½ taza de pasta de tomate. 3 cebollas cabezonas picadas. 6 dientes de ajo picados. 4 ajíes dulces picados. ½ cucharadita de tomillo seco. ¼ de taza de aceite. 3 cucharadas de mantequilla. ½ cucharada de achiote o color. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Limón, aguacate o patacones para servir.

El sofrito y el caldo de pescado son la base para lograr un arroz jugoso y aromático - crédito VisualesIA

Cómo hacer arroz marinero, paso a paso

Lave las almejas bajo el chorro de agua. Deseche las que estén rotas o permanezcan abiertas después de golpearlas suavemente. Ponga las almejas en una olla con 1 taza de agua. Tape y cocine durante 5 minutos, hasta que se abran. Cuele el líquido de cocción con un colador fino. Reserve este caldo para darle más sabor al arroz. Retire la carne de las almejas y conserve algunas con su concha para decorar. Cocine los camarones en agua caliente durante 3 minutos. Retírelos y reserve. No los deje demasiado tiempo porque pueden quedar duros. Caliente el aceite y la mantequilla en una olla amplia. Añada el achiote, la cebolla, el ajo y los ajíes dulces. Sofría durante 5 minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Agregue la zanahoria, el tomillo y la pasta de tomate. Cocine el sofrito durante 5 minutos más. Añada sal y pimienta. Vierta el agua, el caldo de las almejas y el líquido de cocción de los mariscos. Complete hasta obtener 9 tazas de líquido. Incorpore el arroz lavado y mezcle una sola vez. Use el caldo caliente para que la cocción sea pareja. Cocine a fuego medio hasta que el arroz comience a secarse. Luego baje el fuego y tape la olla. Cuando el arroz esté casi listo, agregue el pescado, los calamares, los camarones, las almejas, los ostiones y las arvejas. Mezcle con cuidado para no romper el pescado. Incorpore los mariscos al final para conservar su textura. Tape y cocine durante 8 minutos más, hasta que el arroz esté tierno y los calamares cocidos. Apague el fuego y deje reposar durante 5 minutos. No revuelva de inmediato: el reposo ayuda a que el arroz termine de absorber los sabores. Sirva caliente con limón, aguacate, patacones y las almejas con concha.

El sofrito de cebolla, ajo, ají dulce, zanahoria y tomate aporta la base de sabor y el aroma característico del arroz marinero - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 420 kcal.

Proteínas: 27 g.

Carbohidratos: 55 g.

Grasas: 11 g.

Fibra: 4 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Este plato se puede acompañar con limón, aguacate y patacones para un almuerzo especial - crédito VisualesIA

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el arroz marinero en un recipiente hermético dentro de la nevera durante máximo 2 días.

Para calentarlo, añada 1 o 2 cucharadas de agua y use una sartén tapada o el microondas. No lo deje a temperatura ambiente por más de 2 horas.

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También puede congelarlo durante 1 mes. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo completamente antes de servir.