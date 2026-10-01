Arroz marinero: cómo prepararlo en casa para toda la familia, con estilo restaurante y sin gastar mucho dinero

El arroz marinero reúne en una sola olla el sabor del mar, el aroma del guiso y la textura suelta de un buen arroz. Es una preparación ideal para un almuerzo especial, acompañada con limón, aguacate o patacones.
Esta receta en su variante colombiana pertenece a la cocina de la Región Caribe, con presencia tradicional en el departamento de Bolívar. Sus ingredientes pueden cambiar según la pesca disponible, pero suele llevar pescado, camarones, calamares, almejas y otros frutos del mar.
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Receta de arroz marinero
El arroz marinero es una preparación de arroz húmedo y bien sazonado, cocido en un caldo de mariscos y mezclado con pescado, camarones, calamares, almejas y ostiones. La técnica principal consiste en preparar un sofrito, cocinar el arroz con el caldo e incorporar los mariscos en diferentes momentos para evitar que se pasen de cocción.
Tiempo de preparación
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
- Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
Ingredientes
- 4 tazas de arroz blanco lavado.
- 9 tazas de agua o caldo de pescado.
- 750 g de pescado blanco sin espinas, cortado en trozos.
- 500 g de almejas bien lavadas.
- 350 g de ostiones o mejillones.
- 250 g de camarones frescos, pelados.
- 250 g de calamares limpios y cortados.
- ½ taza de arvejas cocidas.
- 1 taza de zanahoria rallada.
- ½ taza de pasta de tomate.
- 3 cebollas cabezonas picadas.
- 6 dientes de ajo picados.
- 4 ajíes dulces picados.
- ½ cucharadita de tomillo seco.
- ¼ de taza de aceite.
- 3 cucharadas de mantequilla.
- ½ cucharada de achiote o color.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Limón, aguacate o patacones para servir.
Cómo hacer arroz marinero, paso a paso
- Lave las almejas bajo el chorro de agua. Deseche las que estén rotas o permanezcan abiertas después de golpearlas suavemente.
- Ponga las almejas en una olla con 1 taza de agua. Tape y cocine durante 5 minutos, hasta que se abran.
- Cuele el líquido de cocción con un colador fino. Reserve este caldo para darle más sabor al arroz.
- Retire la carne de las almejas y conserve algunas con su concha para decorar.
- Cocine los camarones en agua caliente durante 3 minutos. Retírelos y reserve. No los deje demasiado tiempo porque pueden quedar duros.
- Caliente el aceite y la mantequilla en una olla amplia. Añada el achiote, la cebolla, el ajo y los ajíes dulces.
- Sofría durante 5 minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Agregue la zanahoria, el tomillo y la pasta de tomate.
- Cocine el sofrito durante 5 minutos más. Añada sal y pimienta.
- Vierta el agua, el caldo de las almejas y el líquido de cocción de los mariscos. Complete hasta obtener 9 tazas de líquido.
- Incorpore el arroz lavado y mezcle una sola vez. Use el caldo caliente para que la cocción sea pareja.
- Cocine a fuego medio hasta que el arroz comience a secarse. Luego baje el fuego y tape la olla.
- Cuando el arroz esté casi listo, agregue el pescado, los calamares, los camarones, las almejas, los ostiones y las arvejas.
- Mezcle con cuidado para no romper el pescado. Incorpore los mariscos al final para conservar su textura.
- Tape y cocine durante 8 minutos más, hasta que el arroz esté tierno y los calamares cocidos.
- Apague el fuego y deje reposar durante 5 minutos. No revuelva de inmediato: el reposo ayuda a que el arroz termine de absorber los sabores.
- Sirva caliente con limón, aguacate, patacones y las almejas con concha.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta preparación rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 420 kcal.
- Proteínas: 27 g.
- Carbohidratos: 55 g.
- Grasas: 11 g.
- Fibra: 4 g.
- Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde el arroz marinero en un recipiente hermético dentro de la nevera durante máximo 2 días.
Para calentarlo, añada 1 o 2 cucharadas de agua y use una sartén tapada o el microondas. No lo deje a temperatura ambiente por más de 2 horas.
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También puede congelarlo durante 1 mes. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo completamente antes de servir.
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