Colombia

Arroz marinero: cómo prepararlo en casa para toda la familia, con estilo restaurante y sin gastar mucho dinero

Esta receta, que integra los sabores del mar en una preparación abundante y llena de sazón, la comparten casi todas las poblaciones costeras, desde Europa hasta el Caribe

Arroz marinero con pescado, camarones, calamares y almejas, una receta con todo el sabor del Caribe colombiano - crédito VisualesIA
Arroz marinero con pescado, camarones, calamares y almejas, una receta con todo el sabor del Caribe colombiano - crédito VisualesIA
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El arroz marinero reúne en una sola olla el sabor del mar, el aroma del guiso y la textura suelta de un buen arroz. Es una preparación ideal para un almuerzo especial, acompañada con limón, aguacate o patacones.

Esta receta en su variante colombiana pertenece a la cocina de la Región Caribe, con presencia tradicional en el departamento de Bolívar. Sus ingredientes pueden cambiar según la pesca disponible, pero suele llevar pescado, camarones, calamares, almejas y otros frutos del mar.

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Receta de arroz marinero

El arroz marinero es una preparación de arroz húmedo y bien sazonado, cocido en un caldo de mariscos y mezclado con pescado, camarones, calamares, almejas y ostiones. La técnica principal consiste en preparar un sofrito, cocinar el arroz con el caldo e incorporar los mariscos en diferentes momentos para evitar que se pasen de cocción.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos.
  • Cocción: 35 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Ingredientes

  1. 4 tazas de arroz blanco lavado.
  2. 9 tazas de agua o caldo de pescado.
  3. 750 g de pescado blanco sin espinas, cortado en trozos.
  4. 500 g de almejas bien lavadas.
  5. 350 g de ostiones o mejillones.
  6. 250 g de camarones frescos, pelados.
  7. 250 g de calamares limpios y cortados.
  8. ½ taza de arvejas cocidas.
  9. 1 taza de zanahoria rallada.
  10. ½ taza de pasta de tomate.
  11. 3 cebollas cabezonas picadas.
  12. 6 dientes de ajo picados.
  13. 4 ajíes dulces picados.
  14. ½ cucharadita de tomillo seco.
  15. ¼ de taza de aceite.
  16. 3 cucharadas de mantequilla.
  17. ½ cucharada de achiote o color.
  18. Sal al gusto.
  19. Pimienta al gusto.
  20. Limón, aguacate o patacones para servir.
El sofrito y el caldo de pescado son la base para lograr un arroz jugoso y aromático - crédito VisualesIA
El sofrito y el caldo de pescado son la base para lograr un arroz jugoso y aromático - crédito VisualesIA

Cómo hacer arroz marinero, paso a paso

  1. Lave las almejas bajo el chorro de agua. Deseche las que estén rotas o permanezcan abiertas después de golpearlas suavemente.
  2. Ponga las almejas en una olla con 1 taza de agua. Tape y cocine durante 5 minutos, hasta que se abran.
  3. Cuele el líquido de cocción con un colador fino. Reserve este caldo para darle más sabor al arroz.
  4. Retire la carne de las almejas y conserve algunas con su concha para decorar.
  5. Cocine los camarones en agua caliente durante 3 minutos. Retírelos y reserve. No los deje demasiado tiempo porque pueden quedar duros.
  6. Caliente el aceite y la mantequilla en una olla amplia. Añada el achiote, la cebolla, el ajo y los ajíes dulces.
  7. Sofría durante 5 minutos, hasta que la cebolla esté transparente. Agregue la zanahoria, el tomillo y la pasta de tomate.
  8. Cocine el sofrito durante 5 minutos más. Añada sal y pimienta.
  9. Vierta el agua, el caldo de las almejas y el líquido de cocción de los mariscos. Complete hasta obtener 9 tazas de líquido.
  10. Incorpore el arroz lavado y mezcle una sola vez. Use el caldo caliente para que la cocción sea pareja.
  11. Cocine a fuego medio hasta que el arroz comience a secarse. Luego baje el fuego y tape la olla.
  12. Cuando el arroz esté casi listo, agregue el pescado, los calamares, los camarones, las almejas, los ostiones y las arvejas.
  13. Mezcle con cuidado para no romper el pescado. Incorpore los mariscos al final para conservar su textura.
  14. Tape y cocine durante 8 minutos más, hasta que el arroz esté tierno y los calamares cocidos.
  15. Apague el fuego y deje reposar durante 5 minutos. No revuelva de inmediato: el reposo ayuda a que el arroz termine de absorber los sabores.
  16. Sirva caliente con limón, aguacate, patacones y las almejas con concha.
El sofrito de cebolla, ajo, ají dulce, zanahoria y tomate aporta la base de sabor y el aroma característico del arroz marinero - crédito VisualesIA
El sofrito de cebolla, ajo, ají dulce, zanahoria y tomate aporta la base de sabor y el aroma característico del arroz marinero - crédito VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 420 kcal.
  • Proteínas: 27 g.
  • Carbohidratos: 55 g.
  • Grasas: 11 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Sodio: depende de la cantidad de sal y del caldo utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Este plato se puede acompañar con limón, aguacate y patacones para un almuerzo especial - crédito VisualesIA
Este plato se puede acompañar con limón, aguacate y patacones para un almuerzo especial - crédito VisualesIA

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el arroz marinero en un recipiente hermético dentro de la nevera durante máximo 2 días.

Para calentarlo, añada 1 o 2 cucharadas de agua y use una sartén tapada o el microondas. No lo deje a temperatura ambiente por más de 2 horas.

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También puede congelarlo durante 1 mes. Descongélelo dentro de la nevera y caliéntelo completamente antes de servir.

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