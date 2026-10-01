Pasajes gratis de TransMilenio en octubre: más de 714.000 usuarios ya pueden activar sus recargas, según su categoría del Sisbén

Bogotá inició la recarga de pasajes gratis del mes de octubre con una inversión superior a los 10.774 millones de pesos - crédito Secretaría de Integración Social

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Bogotá inició la recarga de Pasajes Gratis de octubre para más de 714.000 personas, quienes pueden activar los viajes asignados en su tarjeta TuLlave personalizada. El ciclo, que hace parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuenta con una inversión superior a $ 10.774 millones.

La asignación se realiza de forma automática para quienes cumplen los criterios definidos por la entidad. No hay un enlace de inscripción para este ciclo: las personas beneficiarias deben verificar que su tarjeta esté personalizada y activar los pasajes en taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos del sistema.

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Más de 700.000 personas reciben los pasajes asignados en octubre

La mayor parte de los recursos está dirigida a tres grupos. Las personas mayores de 62 años suman 332.000 beneficiarias y reciben una inversión de $ 3.550 millones. A ellas se agregan 478 personas mayores vinculadas al servicio Comunidad de Cuidado de la Secretaría de Integración Social.

La Secretaría de Integración Social destina recursos para adultos mayores, personas con discapacidad y familias en pobreza - crédito Secretaría de Integración Social

Por su parte, 160.000 personas con discapacidad acceden al beneficio, con recursos por $ 2.920 millones. El tercer grupo corresponde a 220.000 personas en condición de pobreza, cuya asignación representa $ 4.302 millones.

La cobertura también incluye a 92 personas exhabitantes de calle vinculadas al servicio Hospedaje Social y a 710 residentes en viviendas tipo pagadiarios. En total, el programa contempla 714.000 beneficiarios durante octubre.

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Los viajes gratuitos buscan reducir el costo de los desplazamientos cotidianos para población en pobreza o vulnerabilidad. El beneficio puede utilizarse en la red de TransMilenio y facilita el acceso a trámites, servicios, espacios de formación, empleo y actividades culturales programadas en la ciudad durante el mes.

El programa de pasajes contempla la cobertura de personas exhabitantes de calle y residentes en viviendas tipo pagadiarios - crédito Secretaría de Integración Social

La activación se hace con la tarjeta TuLlave personalizada

Las personas seleccionadas pueden cargar los pasajes en las taquillas del sistema. Para ello, deben presentar su tarjeta TuLlave personalizada y pedir al personal la activación del beneficio.

También está disponible la opción de los dispositivos automáticos. El proceso se realiza en pocos pasos:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada en el punto automático. Elegir la alternativa “Transacciones virtuales”. Seleccionar “Solicitar Subsidio/Convenio”. Confirmar la cantidad de pasajes asignados. Finalizar la operación y retirar la tarjeta.

Los pasajes de octubre no se acumulan para meses posteriores. Por ese motivo, Integración Social recomendó activarlos y usarlos dentro del periodo correspondiente. La cantidad entregada varía según el grupo poblacional, la situación socioeconómica y, cuando aplica, la clasificación en el Sisbén IV.

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Los beneficiarios pueden activar el incentivo directamente en las taquillas de TransMilenio con su tarjeta TuLlave personalizada - crédito Secretaría de Integración Social

El número de viajes depende del grupo poblacional y del Sisbén

Las personas con discapacidad pueden recibir entre uno y 12 pasajes. Para las personas mayores de 62 años, la asignación puede ir de uno a ocho viajes.

En el caso de la población en pobreza extrema o moderada, el beneficio contempla entre cinco y siete pasajes, de acuerdo con la categoría registrada en el Sisbén y los criterios de focalización vigentes.

Desde febrero de 2026, los residentes en pagadiarios reciben siete pasajes si están clasificados en pobreza extrema, categoría G1, y cinco si se encuentran en pobreza moderada, categoría G2. Las personas mayores de Comunidad de Cuidado tienen asignados ocho viajes, mientras que las personas exhabitantes de calle atendidas en Hospedaje Social reciben 22.

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Adultos mayores con tarjeta TuLlave obtienen pasajes gratuitos, incluso sin estar registrados en el sistema Sisbén - crédito Integración Social

Para acceder al programa, se debe residir en Bogotá y estar incluido en la encuesta Sisbén IV o pertenecer a las poblaciones focalizadas por condiciones extremas de exclusión. Las personas mayores y con discapacidad que no tengan encuesta Sisbén en la ciudad pueden ser evaluadas si cuentan con una tarjeta TuLlave personalizada.

La tarjeta personalizada permite validar la elegibilidad

Al personalizar la tarjeta, TransMilenio entrega la información a Integración Social para el proceso de validación. Las personas que ya tienen una TuLlave personalizada no necesitan adquirir otra, salvo que el plástico esté bloqueado. En ese caso, deben acudir a los canales de atención de TransMilenio para resolver el inconveniente.

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Solo se autoriza la personalización de una tarjeta TuLlave Plus por usuario. Si se pierde, debe reportarse de inmediato para bloquearla y evitar usos no autorizados.

El acceso al beneficio exige la residencia en la ciudad y el registro previo en la encuesta del Sisbén IV -crédito Integración Social

Para personalizarla, los ciudadanos colombianos deben presentar su documento de identidad, contraseña o soporte con fotografía. Los extranjeros pueden usar cédula de extranjería, pasaporte vigente o Permiso por Protección Temporal (PPT). En el caso de menores de edad, se solicita un documento vigente, registro civil o documento judicial, además de la identificación del representante legal y el certificado del grupo familiar de la EPS.

Algunas personas que antes recibían el subsidio para mayores pueden quedar por fuera si su perfil del Sisbén deja de ajustarse a los criterios. Sin embargo, todas las personas mayores de 62 años con tarjeta personalizada son evaluadas, incluso si no aparecen en esa base de datos, pues también se considera la información de edad disponible en TransMilenio.

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Quienes requieran orientación sobre la activación o el uso de los pasajes pueden acudir a las subdirecciones locales de Integración Social. También está habilitada la línea 601 3808330, opción 6, así como las redes sociales oficiales de la entidad.