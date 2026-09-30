“¡Valiente!”: Reacciones a la congresista Carol Borda por “meterse” en plantón a favor del aborto en el Congreso

La representante a la Cámara Carol Borda se unió al plantón de las mujeres que se movilizaron en favor del aborto, pero con un mensaje radicalmente opuesto, en favor de la vida de los menores que no han nacido - crédito @CarolBordaA/X

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El lunes 28 de septiembre de 2026, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, cientos de personas, particularmente mujeres feministas, organizaron un plantón que se movilizó desde el Museo Nacional e incluyó una manifestación en el Capitolio Nacional. El 29 de septiembre sucedió otro episodio en la plaza Núñez del Congreso de la República.

Mientras el grupo de asistentes se pronunciaba en favor del aborto “legal, seguro y sin barreras”, se presentaron momentos de tensión, debido a la llegada de la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional, que sacó una pañoleta —distintiva no por el verde, sino por el azul provida— para expresar su rechazo a la interrupción al embarazo.

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La congresista reconoció que su presencia en la movilización era incomodar. A través de sus redes sociales reconoció que, pese al impulso que recibió el plantón por distintas lideresas políticas de sectores progresistas, la postura en favor del aborto no representa a la totalidad de las mujeres.

Este fue el mensaje de Carol Borda en el Congreso, en medio de un plantón pro aborto - crédito @CarolBordaA/X

Entre las impulsoras estuvieron la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y las representantes María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán, del Pacto Histórico, y Catherine Juvinao, de Alianza Verde, entre otras.

“Hoy en el Congreso recordamos que luego de las manifestaciones feministas a favor del aborto de ayer, no pueden hablar por todas. Que no todas las mujeres estamos a favor del aborto porque creemos que ese feminismo que es incapaz de defender a las niñas en el vientre no sirve para nada. Esperen video y con él, toda la arena progresista y feminista”, escribió en su perfil de X .

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Por esta razón, la presencia de Borda, identificada con posturas contrarias al aborto, generó reclamos de algunas asistentes, que le pidieron retirarse del lugar. La congresista sostuvo que tenía derecho a expresar su posición y permaneció durante buena parte de la jornada.

“Amigos, hoy un grupo de mujeres feministas conmemoró el Día Global por la Legalización del Aborto y, de frente, alcé mi voz por las miles de vidas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de nacer. Sí, incomodé. Y claro que incomodaré las veces que sea necesario. Porque mientras algunos celebran el aborto como un derecho, nosotros seguiremos defendiendo la vida de quienes no tienen voz para defenderse”, escribió la congresista.

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La reacciones que causó Carol Borda: “Valiente”

Fueron varias las políticas aplaudieron “la valentía” de Borda. La senadora Sara Castellanos, también de Salvación Nacional, escribió: “¡Valiente! Defender la vida no nos hace anti-derechos. Nos hace defender el derecho más básico: vivir. Antes las niñas en el vientre no tenian quien hable por ellas.Hoy tienen a @CarolBordaA".

Sara Castellanos manifestó su apoyo a Carol Borda - crédito @sarag12/X

El representante a la Cámara David Corte también respaldó el acto de Borda, y en sus redes sociales escribió: “Conozco a la representante @CarolBordaA desde hace muchos años y puedo dar fe de que siempre ha sido un pilar fundamental en la lucha por la vida desde muy joven: Lo que ocurre hoy demuestra que el derecho a vivir en Colombia se debe defender sin titubeos.¡Todo mi apoyo hoy y siempre!”, dijo.

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David Cote aplaudió el acto de Carol Borda, en medio del plantón feminista, en el Congreso de la República - crédito @DavidGerardoC/X

La activista Jerome Sanabria reaccionó con una viral imagen con el mensaje de “absolute cinema”, o “absoluto cine”, y dijo que eso fue “lo que hizo @CarolBordaA hoy en el Congreso durante el plantón pro-aborto”.

También se leyeron mensajes de respaldo a la funciionaria por parte de internautas y activistas en redes sociales.

El excandidato a la Cámara Jonathan Silva escribió que el acto de Borda “e llama democracia, libertad de expresión”, y sobre los movimientos pro-aborto, dijo que “son unos inquisidores”.

No obstante, no todas las asistentes al plantón estuvieron de acuerdo con el acto de Borda. A través de un comunicado, el movimiento Causa Justa por el Aborto expresaron rechazo “al intento de saboteo en el pañuelazo del que participamos, como parte de las actividades de conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión”.

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Reacción de Jonathan Silva al acto de Carol Borda - crédito @silvajonathan01/X

La representante Natalia Moreno, del Pacto Histórico, escribió: “Esto es lo que viene a hacer @CarolBordaA en los espacios de las Mujeres y la reivindicación de sus derechos. Saboteo, manoteo y estigma contra las luchas feministas. Carol, usted no es bienvenida a nuestros espacios, con sus discursos retardatarios a otro lado”.

La congresista Mafe Carrascal también mostró su desacuerdo y dijo que “en medio de esa concentración apareció la representante de la extrema derecha Carol Borda, que al igual que toda su bancada, ha privilegiado la agresividad y la provocación física o calumniosa. Y verla ahí, empecinada en su agenda antiderechos, recordé que en cada lucha librada durante siglos para que la libertad y la igualdad nos cobijaran, también hubo mujeres que se opusieron”.

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