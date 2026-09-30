Colombia

“¡Valiente!”: Reacciones a la congresista Carol Borda por “meterse” en plantón a favor del aborto en el Congreso

Distintos líderes de la oposición alabaron la decisión de la congresista para “defender la vida de los que no tienen voz”. Aseguró que seguirá “incomodando las veces que sea necesario”

La representante a la Cámara Carol Borda se unió al plantón de las mujeres que se movilizaron en favor del aborto, pero con un mensaje radicalmente opuesto, en favor de la vida de los menores que no han nacido - crédito @CarolBordaA/X
La representante a la Cámara Carol Borda se unió al plantón de las mujeres que se movilizaron en favor del aborto, pero con un mensaje radicalmente opuesto, en favor de la vida de los menores que no han nacido - crédito @CarolBordaA/X
Guardar

El lunes 28 de septiembre de 2026, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, cientos de personas, particularmente mujeres feministas, organizaron un plantón que se movilizó desde el Museo Nacional e incluyó una manifestación en el Capitolio Nacional. El 29 de septiembre sucedió otro episodio en la plaza Núñez del Congreso de la República.

Mientras el grupo de asistentes se pronunciaba en favor del aborto “legal, seguro y sin barreras”, se presentaron momentos de tensión, debido a la llegada de la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional, que sacó una pañoleta —distintiva no por el verde, sino por el azul provida— para expresar su rechazo a la interrupción al embarazo.

PUBLICIDAD

La congresista reconoció que su presencia en la movilización era incomodar. A través de sus redes sociales reconoció que, pese al impulso que recibió el plantón por distintas lideresas políticas de sectores progresistas, la postura en favor del aborto no representa a la totalidad de las mujeres.

Este fue el mensaje de Carol Borda en el Congreso, en medio de un plantón pro aborto - crédito @CarolBordaA/X
Este fue el mensaje de Carol Borda en el Congreso, en medio de un plantón pro aborto - crédito @CarolBordaA/X

Entre las impulsoras estuvieron la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y las representantes María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán, del Pacto Histórico, y Catherine Juvinao, de Alianza Verde, entre otras.

“Hoy en el Congreso recordamos que luego de las manifestaciones feministas a favor del aborto de ayer, no pueden hablar por todas. Que no todas las mujeres estamos a favor del aborto porque creemos que ese feminismo que es incapaz de defender a las niñas en el vientre no sirve para nada. Esperen video y con él, toda la arena progresista y feminista”, escribió en su perfil de X .

PUBLICIDAD

Por esta razón, la presencia de Borda, identificada con posturas contrarias al aborto, generó reclamos de algunas asistentes, que le pidieron retirarse del lugar. La congresista sostuvo que tenía derecho a expresar su posición y permaneció durante buena parte de la jornada.

“Amigos, hoy un grupo de mujeres feministas conmemoró el Día Global por la Legalización del Aborto y, de frente, alcé mi voz por las miles de vidas de niños que nunca tuvieron la oportunidad de nacer. Sí, incomodé. Y claro que incomodaré las veces que sea necesario. Porque mientras algunos celebran el aborto como un derecho, nosotros seguiremos defendiendo la vida de quienes no tienen voz para defenderse”, escribió la congresista.

La reacciones que causó Carol Borda: “Valiente”

Fueron varias las políticas aplaudieron “la valentía” de Borda. La senadora Sara Castellanos, también de Salvación Nacional, escribió: “¡Valiente! Defender la vida no nos hace anti-derechos. Nos hace defender el derecho más básico: vivir. Antes las niñas en el vientre no tenian quien hable por ellas.Hoy tienen a @CarolBordaA".

Sara Castellanos manifestó su apoyo a Carol Borda - crédito @sarag12/X
Sara Castellanos manifestó su apoyo a Carol Borda - crédito @sarag12/X

El representante a la Cámara David Corte también respaldó el acto de Borda, y en sus redes sociales escribió: “Conozco a la representante @CarolBordaA desde hace muchos años y puedo dar fe de que siempre ha sido un pilar fundamental en la lucha por la vida desde muy joven: Lo que ocurre hoy demuestra que el derecho a vivir en Colombia se debe defender sin titubeos.¡Todo mi apoyo hoy y siempre!”, dijo.

David Cote aplaudió el acto de Carol Borda, en medio del plantón feminista, en el Congreso de la República - crédito @DavidGerardoC/X
David Cote aplaudió el acto de Carol Borda, en medio del plantón feminista, en el Congreso de la República - crédito @DavidGerardoC/X

La activista Jerome Sanabria reaccionó con una viral imagen con el mensaje de “absolute cinema”, o “absoluto cine”, y dijo que eso fue “lo que hizo @CarolBordaA hoy en el Congreso durante el plantón pro-aborto”.

También se leyeron mensajes de respaldo a la funciionaria por parte de internautas y activistas en redes sociales.

El excandidato a la Cámara Jonathan Silva escribió que el acto de Borda “e llama democracia, libertad de expresión”, y sobre los movimientos pro-aborto, dijo que “son unos inquisidores”.

No obstante, no todas las asistentes al plantón estuvieron de acuerdo con el acto de Borda. A través de un comunicado, el movimiento Causa Justa por el Aborto expresaron rechazo “al intento de saboteo en el pañuelazo del que participamos, como parte de las actividades de conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión”.

Reacción de Jonathan Silva al acto de Carol Borda - crédito @silvajonathan01/X
Reacción de Jonathan Silva al acto de Carol Borda - crédito @silvajonathan01/X

La representante Natalia Moreno, del Pacto Histórico, escribió: “Esto es lo que viene a hacer @CarolBordaA en los espacios de las Mujeres y la reivindicación de sus derechos. Saboteo, manoteo y estigma contra las luchas feministas. Carol, usted no es bienvenida a nuestros espacios, con sus discursos retardatarios a otro lado”.

La congresista Mafe Carrascal también mostró su desacuerdo y dijo que “en medio de esa concentración apareció la representante de la extrema derecha Carol Borda, que al igual que toda su bancada, ha privilegiado la agresividad y la provocación física o calumniosa. Y verla ahí, empecinada en su agenda antiderechos, recordé que en cada lucha librada durante siglos para que la libertad y la igualdad nos cobijaran, también hubo mujeres que se opusieron”.

Temas Relacionados

Carol BordaAbortoPlantónProvidaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Última oportunidad para ver ballenas jorobadas: destinos del Pacífico colombiano para visitar en octubre

El WWF señala que los mamíferos se alimentan en áreas polares antes de desplazarse hacia aguas tropicales, donde se reproducen, paren y acompañan a sus crías durante los primeros meses de vida

Última oportunidad para ver ballenas jorobadas: destinos del Pacífico colombiano para visitar en octubre

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

El experimentado delantero colombiano regresó al Poderoso después de siete años y oficializó que portará el número 15 en su dorsal

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Valeria Valencia, pareja del volante colombiano, confirmó que la bebé nació el lunes 28 de septiembre del 2026, con una publicación que hizo a través de sus redes sociales

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Estados Unidos pidió a sus connacionales no viajar a Norte de Santander ni a la frontera venezolana ante posibles ataques con drones

La clasificación vigente sitúa al país en el tercer escalón de una medición de cuatro, por riesgos de criminalidad, terrorismo, secuestro y exposición a enfrentamientos armados o posibles detenciones durante las estancias

Estados Unidos pidió a sus connacionales no viajar a Norte de Santander ni a la frontera venezolana ante posibles ataques con drones

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

El jugador fue titular y capitán de los azules en el estadio Atanasio Girardot, donde sacó un empate valioso para continuar en la parte alta de la tabla de posiciones ante el Poderoso que, dos veces, se fue perdiendo en el marcador

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Deportes

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”