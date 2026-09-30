Colombia

Tractomula se quedó sin frenos en Santander y se llevó por delante varios vehículos: reportan heridos por el grave accidente

El impactante hecho habría ocurrido por una falla mecánica que evitó que el conductor pudiera maniobrar el vehículo, aunque las causas exactas están siendo investigadas por las autoridades de tránsito

Los ciudadanos se apresuraron para ayudar a los afectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Lo que pasa en El Banco / Facebook
Los ciudadanos se apresuraron para ayudar a los afectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Lo que pasa en El Banco / Facebook
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En la tarde del martes 29 de septiembre de 2026 se presentó un fuerte accidente de tránsito en el municipio de Girón, Santander. De acuerdo con videos que circulan a través de las redes sociales, una tractomula de carga se volcó tras perder el control en el sector Puerta Grande y habría chocado contra otros vehículos antes de terminar impactando contra una vivienda.

El accidente activó la respuesta de ambulancias y organismos de socorro, que llegaron al lugar para asistir a las personas involucradas y evaluar el estado de los ciudadanos que se encontraban en la zona al momento del impacto y que, en un primer momento, fueron auxiliados por la comunidad.

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La información preliminar indica que el vehículo de carga descendía por esta carretera cuando el conductor habría perdido el control. Durante su recorrido, la tractomula habría impactado una turbo y varias motocicletas antes de volcarse y golpear la estructura de una casa.

Por ahora, las autoridades no han precisado el número de personas afectadas, teniendo en cuenta que los equipos de emergencia adelantan la valoración de los lesionados para determinar la gravedad de las heridas y establecer si requieren traslado a centros asistenciales.

Entre tanto, algunos medios locales como Vanguardia y Santander te informa hablan de varios muertos por la tragedia.

En desarrollo...

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