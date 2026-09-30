Perro callejero sorprendió a los usuarios de un cajero en Cundinamarca: “Haga su retiro, déjelo refrescar”

De acuerdo con el ciudadano que grabó la situación, el canino ingresó al establecimiento para resguardarse de las altas temperaturas registradas en la zona - crédito @YaCelacanto / X

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Un perro callejero encontró refugio del calor en un cajero automático ubicado en Ricaurte, Cundinamarca, donde se quedó dormido junto al aire acondicionado sin alertarse mientras los usuarios realizaban sus transacciones. La escena, registrada en video, desató una gran cantidad de mensajes en redes sociales.

En las imágenes se observa al animal recostado a un lado del cajero, sin bloquear el acceso ni interferir con las personas que acudían a retirar dinero. La persona que grabó el momento pidió a los ciudadanos permitirle permanecer allí para descansar un poco del inclemente clima.

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Y es que el hombre que captó las imágenes indicó que los usuarios podían utilizar el cajero automático mientras el perro aprovechaba la temperatura del lugar, pues no presentaba ningún problema.

En el material audiovisual que se tomó en las plataformas digitales se indicó que para el animal el espacio funcionó como un resguardo momentáneo frente a las altas temperaturas de la zona, que durante el martes 29 de septiembre de 2026 llegaron hasta los 36 grados.

La escena conmovió a los internautas que pidieron respeto por los animales - crédito @YaCelacanto / X

“Bueno, miren, jóvenes, que vamos a entrar a este cajero, a este cajero Bancolombia acá en Ricaurte. La verdad, ahorita salió una persona. Observen muy bien qué es lo que va a pasar, ustedes. Me encontré esta belleza de perrito disfrutando del aire acondicionado y aun así hay personas a las que les molesta. ¡Háganse a un ladito, hagan su retiro, no le hace nada al perrito, déjenlo ahí refrescar! ¿Qué opinan ustedes?”, dijo el hombre que grabó el tierno momento.

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El video abrió toda una conversación en las redes sociales entre quienes compartieron la idea central de la persona que compartió el video sobre la importancia del respeto y la convivencia con los perros callejeros, especialmente durante jornadas de calor.

La mayoría de los internautas estuvo de acuerdo en que el hecho de que un animal busque un sitio con aire acondicionado puede responder a la necesidad de alejarse del sol directo y de superficies calientes que podrían llegar a lastimar sus patas.

Algunos de los internautas respondieron de la siguiente manera: “Estoy de acuerdo, bro, con lo que dices, son criaturas muy nobles y no merecen ser maltratadas; él está ahí tranquilo a la sombra y cubriéndose del sol, solo eso”, “Pónganle agüita, porfis, a ellos también les da sed”, “Deberían adoptarlo” y “Hay que dejarlo tranquilo”.

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Otros tomaron la situación con humor y recordaron los episodios de inseguridad que se viven en el país. “¿No sería que le dieron escopolamina y le vaciaron la cuenta?”, cuestionó otro de los usuarios.

Estos animalitos pueden sufrir graves lesiones por el calor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El calor agrava los riesgos para los animales que viven en la calle

Los perros sin hogar están expuestos a falta de agua, alimento y sombra, además de accidentes y malos tratos. Durante los días calurosos, esa situación puede derivar en deshidratación, agotamiento y lesiones en las almohadillas de sus patas por el contacto con el pavimento.

Frente a estos casos, una medida sencilla es dejar recipientes con agua limpia y fresca en lugares seguros y con sombra. Del mismo modo, los colectivos animalistas recomiendan a las personas evitar espantar o agredir a los animales que se refugian de manera temporal en espacios donde no representen un riesgo para las personas.

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Es indispensable no maltratar a los animales y quien tenga la posibilidad de ponerles agua y alimento lo haga con responsabilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La atención veterinaria es clave ante señales de deshidratación

El jadeo excesivo, la debilidad, el vómito, las encías secas o la desorientación pueden ser señales de que un perro necesita atención. Ante estos síntomas, se recomienda contactar a una autoridad local de protección animal, una fundación o un veterinario.

La escena ocurrida en Ricaurte se convirtió en un ejemplo de empatía y cuidado con los animales, por lo que se espera que no solo el perro que fue protagonista del video, sino todos los animales de la región sean respetados por la comunidad.