Colombia

Ministerio de Transporte alertó por reclamaciones que superan los $100 billones: “Podríamos quebrar la nación aún más de lo que está”

La ministra Elsa Noguera detalló que la cartera tiene sentencias por $8 billones, procesos en tribunales por $16 billones y reclamaciones por otros $81 billones

La ministra de Transporte detalló las obligaciones y reclamaciones que enfrenta la cartera -crédito @elsanoguera/Instagram
La ministra de Transporte detalló las obligaciones y reclamaciones que enfrenta la cartera -crédito @elsanoguera/Instagram
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La cartera de Transporte enfrenta un escenario financiero que, según la ministra Elsa Noguera, incluye reclamaciones y obligaciones judiciales que superan los $100 billones.

La funcionaria aseguró que esta situación hace parte de los principales retos que encontró al asumir el cargo y que será necesario revisar contratos, concesiones y proyectos para ordenar las cuentas.

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Durante el XVII Encuentro Regional de Infraestructura, realizado en Barranquilla, Noguera detalló que el Ministerio tiene sentencias por $8 billones correspondientes a dos pleitos que aún no son pagados. A esto se suman $16 billones en tribunales y reclamaciones o pretensiones por otros $81 billones.

La entidad revisará contratos, concesiones e iniciativas para ordenar las cuentas pendientes - crédito Colprensa
La entidad revisará contratos, concesiones e iniciativas para ordenar las cuentas pendientes - crédito Colprensa

“Tenemos sentencia por $8 billones en dos pleitos que no hemos podido pagar. $16 billones en tribunales, la mayoría externos porque no hay confianza localmente. Y reclamaciones o pretensiones radicadas en $81 billones. Podríamos con esa contingencia, que supera los $100 billones, quebrar la nación aún más de lo que está”, fueron sus palabras.

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Ministerio de Transporte reveló la orden que recibió del presidente

La ministra explicó que buena parte de los procesos está relacionada con concesiones, controversias ante tribunales externos y reclamaciones presentadas ante la Agencia Nacional de Infraestructura. El panorama, según su descripción, obliga al Gobierno a revisar el estado de los compromisos que recibió la cartera.

Noguera afirmó que tiene la instrucción del presidente Abelardo de la Espriella de “poner la casa en orden”. Para ello, anunció una revisión de los contratos, las iniciativas y las concesiones con el propósito de evaluar cada caso y contemplar, cuando corresponda, posibles salidas concertadas.

El gobernador de Córdoba advirtió que no aceptará que San Carlos asuma la vía si el Gobierno nacional mantiene el cobro de peajes - crédito Ministerio de Transporte
La cartera tiene entre sus prioridades los corredores viales, la modernización de aeropuertos y la navegabilidad de los ríos - crédito Ministerio de Transporte

La funcionaria también calificó como “compleja” la situación fiscal del Estado. Entre los asuntos encontrados mencionó obras sin ejecutar, vigencias futuras no ahorradas y cuentas por pagar, elementos que hacen parte del escenario que deberá atender durante los próximos años.

El futuro del aeropuerto Cortissoz se conocerá próximamente

Mientras el Ministerio revisa su situación financiera, la ministra también se refirió al futuro del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, que presta servicio a Barranquilla. Elsa Noguera aseguró que el Gobierno anunciará próximamente la decisión que adoptará sobre la terminal.

“Estamos buscando la mejor decisión que podamos, próximamente daremos muy buenas noticias y será el mismo presidente quien cuente los planes que tiene para el Cortissoz”, comentó.

La ministra reconoció además las dificultades que ha presentado el aeropuerto durante los últimos años y señaló que el Gobierno busca enviar un mensaje a los turistas que llegan a la ciudad: “Sabemos lo que hemos padecido todos estos años con las dificultades en la terminal, por eso queremos mandar un mensaje acertado a todos los turistas que llegan a nuestra ciudad y que se decepcionan con la terminal que encuentran”.

La Alcaldía de Barranquilla también adelanta gestiones para asumir la operación del lado tierra del Cortissoz. Después de recibir luz verde del Gobierno nacional, el alcalde Alejandro Char pidió autorización al Concejo de la ciudad para comprometer recursos y suscribir un acuerdo con la Aeronáutica Civil.

El Gobierno prepara una decisión sobre el futuro de la terminal aérea de Barranquilla - crédito X @MinTransporteCo
El Gobierno prepara una decisión sobre el futuro de la terminal aérea de Barranquilla - crédito X @MinTransporteCo

La Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales aprobó en primer debate el proyecto que permitiría al mandatario distrital comprometer $40.000 millones. Estos recursos serían destinados a la administración, operación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura terrestre del aeropuerto.

A pesar de las dificultades financieras expuestas por Noguera, el Ministerio mantiene entre sus prioridades la ejecución de proyectos de infraestructura. La jefa de cartera señaló que durante los próximos cuatro años se buscará avanzar en corredores viales de conexión interdepartamental para facilitar el transporte hacia el interior del país. La modernización de aeropuertos también hace parte de esa agenda, al igual que las acciones para mejorar el acceso a los puertos y aumentar la inversión destinada a garantizar la navegabilidad de los ríos.

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