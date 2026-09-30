Colombia

La congresista provida Carol Borda negó que hubiera ejecutado actos violentos en el plantón en defensa del aborto frente al Congreso: “Yo era una entre todas ellas”

La representante de Salvación Nacional sostuvo que su presencia en la movilización del 29 de septiembre fue una reivindicación de su postura provida

A través de su cuenta oficial de X, Carol Borda defendió su actuar en el plantón a favor del aborto legal, seguro y sin barreras, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal.- crédito redes sociales
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La representante a la Cámara por Salvación Nacional Carol Borda negó que su actuación durante el plantón a favor del aborto legal realizado frente al Congreso de la República hubiera sido violenta.

La legisladora sostuvo que su presencia en la jornada del martes 29 de septiembre de 2026 fue “una reivindicación” de su derecho a expresar una postura provida.

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Borda publicó su posición en X un día después de la movilización, convocada por el Día de Acción Global por el Aborto Legal. En el acto, la congresista exhibió una pañoleta azul, un símbolo utilizado por sectores provida, mientras varias asistentes y representantes defendían el acceso al aborto legal, seguro y sin barreras.

Carol Borda - crédito @CarolBordaA/X
Carol Borda sostuvo que su presencia en la jornada del martes 29 de septiembre de 2026 fue “una reivindicación” de su derecho a expresar una postura provida - crédito @CarolBordaA/X

Lo de ayer lejos de ser violento, entre otras cosas porque solo era una entre todas ellas, fue una reivindicación”, escribió Borda.

Carol Borda defendió su derecho a expresar una posición provida

La congresista sostuvo que su presencia en el plantón tenía dos propósitos: defender la vida desde su posición y plantear que la discusión sobre el aborto debe realizarse en el Legislativo.

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“No solo reivindicación por la vida sino reivindicación de dar el debate justamente donde debe darse que es en el Congreso de la República”, afirmó.

Borda planteó que no todas las mujeres respaldan la interrupción voluntaria del embarazo y cuestionó que se atribuya una postura única a las mujeres. “No pueden hablar en mi nombre, ni de las mujeres que represento, no todas las mujeres promueven y defienden el aborto”, señaló.

La representante agregó que existen mujeres que cuestionan esa práctica y pidió escuchar a quienes se sometieron a abortos voluntarios y luego expresaron arrepentimiento.

“Ojalá se dieran a la tarea de escuchar a quienes estuvimos de ese lado y hoy defendemos la vida pero especialmente a quienes se practicaron abortos de forma voluntaria y hoy se arrepienten”, indicó.

En su mensaje, Borda afirmó que Caracol Radio canceló un debate sobre aborto debido a que no consiguió congresistas u organizaciones que participaran en una discusión con ella. La legisladora presentó esa situación como una muestra de la falta de disposición para debatir el tema.

“Dicen que es con argumentos, pero le huyen al debate bajo el slogan: ‘los derechos de las mujeres no se debaten’”, escribió.

La congresista planteó preguntas sobre maternidad, adopción y niñez

Borda definió su postura provida como una visión que abarca asuntos relacionados con la maternidad, las condiciones económicas de los hogares, la seguridad, el sistema de adopción y la protección de niños y adolescentes.

“Ser provida no es solo antiaborto, ser provida es toda una cosmovisión una lectura estructural de nuestra sociedad”, afirmó.

La representante formuló preguntas sobre la calidad de vida de las madres, el impacto de la inseguridad y la violencia en la decisión de tener hijos, las alternativas al aborto y la capacidad económica de las familias para cuidar a los menores.

Carol Borda - crédito @CarolBordaA/X
Carol Borda definió su postura provida como una visión que abarca asuntos relacionados con la maternidad - crédito @CarolBordaA/X

También cuestionó el funcionamiento del sistema de adopción y pidió discutir medidas relacionadas con la protección de la niñez. “¿Cómo protegemos a la niñez de todas las amenazas contra su vida, libertad e integridad?”, preguntó.

Borda insistió en que esas cuestiones deben discutirse en el Congreso y defendió la legitimidad de cuestionar el aborto. “Esto hay que hablarlo y no huirle al debate. Si dejaran los prejuicios a un lado se darían cuenta que el cuestionamiento al aborto es legítimo”, escribió.

Las críticas de Mafe Carrascal y Cathy Juvinao

Durante la movilización hubo momentos de tensión por la llegada de Borda. La representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, compartió un video del acto y afirmó que la congresista de Salvación Nacional llegó “empujando y lanzándose” contra las personas que participaron en la concentración.

“Le pido a la representante de extrema derecha que tenga altura y que no se comporte como una pandillera”, afirmó Carrascal.

Las representantes Mafe Carrascal y Cathy Juvinao rechazaron las acciones de la congresista de Salvación Nacional Carol Borda - crédito @MafeCarrascal/X

La legisladora sostuvo que las asistentes formaron un cordón para resguardar a quienes acudieron al plantón, incluida Borda. También negó que alguien hubiera agredido a la representante de Salvación Nacional. “Nadie la agredió ni buscó dañar su integridad física”, declaró.

Por su parte, Cathy Juvinao cuestionó la actuación de Borda en X y aseguró que la legisladora buscó interferir en una manifestación pacífica. “Nunca había visto algo tan bajo y vulgar como lo que hizo hoy la representante Borda”, escribió.

Juvinao añadió: “El desespero por los likes la condujo a lo impensable: obstruir de forma violenta el derecho de sus colegas a defender causas pacíficamente”.

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