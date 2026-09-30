Colombia

Jorge Barón fue condecorado por el Concejo de Bogotá por su aporte a la cultura nacional: recibió la Orden Civil al Mérito

La distinción, entregada por el concejal Rolando González, destacó décadas de trabajo del presentador en la promoción de artistas colombianos

Jorge Barón fue distinguido con la máxima condecoración del Concejo de Bogotá - crédito @jorgebarontv/ Instagram
Jorge Barón fue distinguido con la máxima condecoración del Concejo de Bogotá - crédito @jorgebarontv/ Instagram
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Jorge Barón, presentador, productor y empresario de televisión, recibió la Orden Civil al Mérito del Concejo de Bogotá, la máxima distinción que otorga esa corporación pública para reconocer a ciudadanos y ciudadanas que hayan contribuido de manera significativa al fortalecimiento de la ciudad en diferentes ámbitos.

El reconocimiento fue entregado por el concejal Rolando González durante una ceremonia realizada en la capital colombiana.

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La Orden Civil al Mérito es la principal distinción institucional que otorga el Concejo de Bogotá a personas naturales o jurídicas que hayan realizado aportes relevantes a la ciudad en áreas sociales, culturales o ambientales. De acuerdo con la normativa que rige a la corporación, el otorgamiento de este tipo de condecoraciones responde a un procedimiento reglado que contempla varias etapas antes de la entrega oficial.

La Orden Civil al Mérito reconoce aportes sociales, culturales y ambientales a la capital colombiana - crédito @jorgebarontv/ Instagram
La Orden Civil al Mérito reconoce aportes sociales, culturales y ambientales a la capital colombiana - crédito @jorgebarontv/ Instagram

El proceso comienza con la postulación, actividad que corresponde de manera exclusiva a los concejales de Bogotá, quienes presentan ante la Mesa Directiva de la corporación los nombres de las personas que consideran merecedoras del reconocimiento. Posteriormente, se activa una etapa de selección, en la que se estudia la hoja de vida del candidato, así como las evidencias documentales o fotográficas que respaldan los méritos alegados.

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Ese análisis está a cargo de una comisión de acreditación, integrada por concejales designados por la Mesa Directiva, cuya función consiste en examinar de manera objetiva la idoneidad, los méritos y los requisitos que debe acreditar cada postulado. Este organismo verifica, entre otros aspectos, los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del candidato, con el fin de garantizar que el proceso mantenga un carácter transparente e institucional.

El Concejo destacó la trayectoria de Jorge Barón en la televisión y la difusión de la música popular colombiana - crédito @jorgebarontv/ Instagram
El Concejo destacó la trayectoria de Jorge Barón en la televisión y la difusión de la música popular colombiana - crédito @jorgebarontv/ Instagram

Una vez cumplida esa verificación, la distinción puede ser conferida en distintos grados, que varían según el tiempo de servicio prestado a la ciudad y la relevancia del aporte realizado. Entre los criterios que consideran las comisiones evaluadoras figuran la trayectoria profesional del candidato, el impacto social de su labor y la contribución cultural o cívica que haya tenido su trabajo dentro del Distrito Capital.

En el caso de Jorge Barón, el otorgamiento de la condecoración estuvo relacionado con su extensa trayectoria en la televisión colombiana, que se extendió durante varias décadas a través de la producción y conducción de programas dedicados a la difusión de la música popular y a la promoción de artistas de distintas regiones del país. Durante la ceremonia, se destacó la manera en que sus espacios televisivos acompañaron a diferentes generaciones de espectadores y se consolidaron como un referente en la programación dominical nacional.

Al recibir el reconocimiento, Barón agradeció la condecoración y ratificó su compromiso con la difusión cultural del país. “Mientras Dios me conceda salud, energía y entusiasmo, seguiré trabajando por nuestra cultura, por nuestros artistas, por nuestra gente y por esos espacios de encuentro que nos recuerdan que por encima de nuestras diferencias, compartimos un mismo país”, expresó el presentador durante su intervención.

Barón agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con la cultura y los artistas del país - crédito @jorgebarontv/ Instagram
Barón agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con la cultura y los artistas del país - crédito @jorgebarontv/ Instagram

La ceremonia también sirvió para hacer un repaso de la carrera del homenajeado, quien ha sido una figura constante en la televisión colombiana, tanto en la conducción de programas como en la producción de espacios dedicados al entretenimiento y a la música popular. Su trabajo ha estado marcado por la promoción de talentos emergentes y por la difusión de expresiones culturales representativas de distintas regiones de Colombia.

El otorgamiento de la Orden Civil al Mérito no corresponde a una decisión individual de un funcionario, sino a un acto institucional de carácter colegiado, en el que participan distintos concejales de la corporación. Ese procedimiento busca garantizar que la distinción refleje un consenso dentro del cabildo distrital y que responda a criterios verificables sobre la trayectoria del candidato.

Jorge Barón se incorporó a la lista de personalidades reconocidas por su contribución cultural y social a la capital - crédito @jorgebarontv/ Instagram
Jorge Barón se incorporó a la lista de personalidades reconocidas por su contribución cultural y social a la capital - crédito @jorgebarontv/ Instagram

Con este reconocimiento, Jorge Barón se suma a la lista de personalidades que han recibido distinciones del Concejo de Bogotá por su contribución al desarrollo cultural y social de la capital. La ceremonia reunió a representantes del sector cultural y de los medios de comunicación, quienes acompañaron la entrega de la condecoración al presentador.

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