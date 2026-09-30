Alina Lozano defendió a Jim Velásquez tras comentarios sobre su orientación sexual: “Nos enteramos de que era gay”

Alina Lozano salió en defensa de su expareja Jim Velásquez luego de que un usuario hiciera comentarios sobre su vida privada durante una transmisión en vivo - crédito @lozanoalina/ Instagram

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Alina Lozano volvió a pronunciarse sobre los comentarios que circulan en redes sociales acerca de la orientación sexual de su expareja, el creador de contenido Jim Velásquez, luego de que un seguidor insistiera con ese tipo de afirmaciones durante una transmisión en vivo. La actriz respondió de manera directa y salió en defensa del influenciador frente a las especulaciones sobre su vida privada.

La situación se presentó cuando, en medio de una de sus transmisiones habituales, un usuario volvió a cuestionar la orientación sexual de Velásquez. Ante el comentario, Lozano decidió intervenir sin rodeos para responder a quien hizo la afirmación, en un episodio que quedó registrado y que posteriormente publicó en su cuenta de Instagram.

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“Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, expresó la actriz, en una respuesta que dejó ver su molestia frente a los mensajes que continúan cuestionando a su expareja.

Alina Lozano defendió a Jim Velásquez de los comentarios sobre su vida privada y orientación sexual durante una transmisión en vivo - crédito @lozanoalina/Instagram

En el video, Lozano aparece acompañada de Rosa, una mujer que trabaja con ella y que ha participado en distintos contenidos junto a la actriz. Durante la conversación, ambas se refirieron a los mensajes que reciben de manera recurrente sobre Velásquez, en particular aquellos que insisten en que el influenciador siente atracción por los hombres.

“Rosa, venga, que voy a contar cuando nos enteramos de que Jim era gay, y eso porque un seguidor en un en vivo me preguntó qué sentí”, dijo la actriz. Ante la duda, Lozano defendió al creador de contenido asegurando que durante el tiempo que mantuvieron la relación ambos se respetaron, por lo que no está de acuerdo con los insultos al creador de contenido.

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Rosa también intervino en la conversación, con un tono humorístico, y aseguró haber sido testigo directo de la relación que mantuvieron Lozano y Velásquez durante el tiempo en que fueron pareja. Sus declaraciones apuntaron a cuestionar las versiones que circulan en redes sociales sobre la vida privada del creador de contenido.

Lozano aseguró que existió respeto mutuo durante la relación que mantuvo con Jim Velásquez - crédito lozanoalina / Instagram

Los comentarios sobre la orientación sexual de Jim Velásquez han sido recurrentes desde que se conoció su relación con la actriz. La pareja tuvo una amplia exposición en plataformas digitales, en las que compartieron gran parte de su vida cotidiana, lo que contribuyó a que su historia fuera seguida de cerca por los usuarios. La diferencia de edad de más de 30 años entre ambos también generó numerosos comentarios desde el inicio de la relación.

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Lozano y Velásquez hicieron pública su relación, contrajeron matrimonio y, posteriormente, confirmaron su separación. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos publicaron con frecuencia contenidos relacionados con su vida en pareja, lo que llevó a que su vínculo se convirtiera en uno de los temas más comentados del entretenimiento digital en Colombia.

La forma en que la pareja construyó su contenido también generó cuestionamientos entre algunos usuarios, quienes especularon sobre el nivel de autenticidad de las publicaciones que compartían. Esa percepción se mantuvo incluso después del fin de la relación, aunque ambos han confirmado públicamente que estuvieron casados y luego se separaron, por lo que las especulaciones de terceros no equivalen a información verificada sobre su historia.

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Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron, compartieron contenido sobre su vida cotidiana y luego confirmaron su separación - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

En esta ocasión, la actriz no presentó su intervención como una revelación sobre la vida privada de Velásquez, sino como una respuesta a los señalamientos que recibe constantemente en sus redes sociales. Su reacción se enfocó en solicitar respeto hacia el influenciador y en cuestionar a quienes continúan insistiendo en definir públicamente un aspecto de su vida personal.

La publicación de Lozano generó una amplia reacción entre los usuarios de redes sociales, que se dividieron frente al mensaje de la actriz. Algunos consideraron que la situación debía dejarse atrás, mientras otros insistieron en que la relación entre ambos aún genera interés por la manera en que se mostraron durante los años que estuvieron juntos.

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La actriz afirmó que su intervención no buscó revelar detalles privados, sino pedir respeto por su expareja - crédito @alinalozano/Instagram

Hasta el momento, los señalamientos sobre la orientación sexual de Velásquez corresponden a especulaciones de usuarios en redes sociales, sin que exista una confirmación oficial por parte del influenciador. La reacción de Alina Lozano, en cambio, se dio en el marco de esos comentarios y estuvo dirigida a pedir respeto por la vida privada de su expareja.