Colombia

Alina Lozano defendió a Jim Velásquez tras comentarios sobre su orientación sexual: “Nos enteramos de que era gay”

La actriz reaccionó sin rodeos ante los comentarios que continúan circulando sobre la vida privada de su expareja

Alina Lozano salió en defensa de su expareja Jim Velásquez luego de que un usuario hiciera comentarios sobre su vida privada durante una transmisión en vivo - crédito @lozanoalina/ Instagram

Guardar

Alina Lozano volvió a pronunciarse sobre los comentarios que circulan en redes sociales acerca de la orientación sexual de su expareja, el creador de contenido Jim Velásquez, luego de que un seguidor insistiera con ese tipo de afirmaciones durante una transmisión en vivo. La actriz respondió de manera directa y salió en defensa del influenciador frente a las especulaciones sobre su vida privada.

La situación se presentó cuando, en medio de una de sus transmisiones habituales, un usuario volvió a cuestionar la orientación sexual de Velásquez. Ante el comentario, Lozano decidió intervenir sin rodeos para responder a quien hizo la afirmación, en un episodio que quedó registrado y que posteriormente publicó en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Respete, que ya quisiera usted ser tan hombre lo ha sido Jim Velásquez”, expresó la actriz, en una respuesta que dejó ver su molestia frente a los mensajes que continúan cuestionando a su expareja.

La actriz Alina Lozano aclaró rumores sobre una supuesta crisis matrimonial con Jim Velásquez - crédito @lozanoalina/Instagram
Alina Lozano defendió a Jim Velásquez de los comentarios sobre su vida privada y orientación sexual durante una transmisión en vivo - crédito @lozanoalina/Instagram

En el video, Lozano aparece acompañada de Rosa, una mujer que trabaja con ella y que ha participado en distintos contenidos junto a la actriz. Durante la conversación, ambas se refirieron a los mensajes que reciben de manera recurrente sobre Velásquez, en particular aquellos que insisten en que el influenciador siente atracción por los hombres.

“Rosa, venga, que voy a contar cuando nos enteramos de que Jim era gay, y eso porque un seguidor en un en vivo me preguntó qué sentí”, dijo la actriz. Ante la duda, Lozano defendió al creador de contenido asegurando que durante el tiempo que mantuvieron la relación ambos se respetaron, por lo que no está de acuerdo con los insultos al creador de contenido.

PUBLICIDAD

Rosa también intervino en la conversación, con un tono humorístico, y aseguró haber sido testigo directo de la relación que mantuvieron Lozano y Velásquez durante el tiempo en que fueron pareja. Sus declaraciones apuntaron a cuestionar las versiones que circulan en redes sociales sobre la vida privada del creador de contenido.

Alina Lozano compartió en Instagram un video sin cabello y habló sobre las despedidas en su vida - crédito lozanoalina / Instagram
Lozano aseguró que existió respeto mutuo durante la relación que mantuvo con Jim Velásquez - crédito lozanoalina / Instagram

Los comentarios sobre la orientación sexual de Jim Velásquez han sido recurrentes desde que se conoció su relación con la actriz. La pareja tuvo una amplia exposición en plataformas digitales, en las que compartieron gran parte de su vida cotidiana, lo que contribuyó a que su historia fuera seguida de cerca por los usuarios. La diferencia de edad de más de 30 años entre ambos también generó numerosos comentarios desde el inicio de la relación.

Lozano y Velásquez hicieron pública su relación, contrajeron matrimonio y, posteriormente, confirmaron su separación. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos publicaron con frecuencia contenidos relacionados con su vida en pareja, lo que llevó a que su vínculo se convirtiera en uno de los temas más comentados del entretenimiento digital en Colombia.

La forma en que la pareja construyó su contenido también generó cuestionamientos entre algunos usuarios, quienes especularon sobre el nivel de autenticidad de las publicaciones que compartían. Esa percepción se mantuvo incluso después del fin de la relación, aunque ambos han confirmado públicamente que estuvieron casados y luego se separaron, por lo que las especulaciones de terceros no equivalen a información verificada sobre su historia.

Alina Lozano Y Jim Velásquez se fueron de celebración solos
Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron, compartieron contenido sobre su vida cotidiana y luego confirmaron su separación - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

En esta ocasión, la actriz no presentó su intervención como una revelación sobre la vida privada de Velásquez, sino como una respuesta a los señalamientos que recibe constantemente en sus redes sociales. Su reacción se enfocó en solicitar respeto hacia el influenciador y en cuestionar a quienes continúan insistiendo en definir públicamente un aspecto de su vida personal.

La publicación de Lozano generó una amplia reacción entre los usuarios de redes sociales, que se dividieron frente al mensaje de la actriz. Algunos consideraron que la situación debía dejarse atrás, mientras otros insistieron en que la relación entre ambos aún genera interés por la manera en que se mostraron durante los años que estuvieron juntos.

La actriz estuvo pasando las fiestas de año en Estados Unidos, junto a su hijo - crédito @alinalozano/Instagram
La actriz afirmó que su intervención no buscó revelar detalles privados, sino pedir respeto por su expareja - crédito @alinalozano/Instagram

Hasta el momento, los señalamientos sobre la orientación sexual de Velásquez corresponden a especulaciones de usuarios en redes sociales, sin que exista una confirmación oficial por parte del influenciador. La reacción de Alina Lozano, en cambio, se dio en el marco de esos comentarios y estuvo dirigida a pedir respeto por la vida privada de su expareja.

Temas Relacionados

Alina LozanoJim VelásquezExparejaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe le regaló una camiseta al streamer argentino Davoo Xeneize por su apoyo en la Copa Sudamericana: “Que alegría que me dieron”

El creador de contenido deportivo celebró la eliminación por penales de River Plate en los octavos de la Copa Sudamericana, y los hinchas cardenales impulsaron el reconocimiento

Infobae

Pequeña de tres años falleció tras caer de un piso 14 en Neiva: la niña se precipitó al vacío mientras su madre trataba de salir del ascensor

La tragedia ocurrió en la mañana del miércoles 30 de septiembre en el conjunto residencial Aquaviva, ubicado al sur de la ciudad, donde la menor se encontraba con su madre antes de dirigirse al ascensor

Pequeña de tres años falleció tras caer de un piso 14 en Neiva: la niña se precipitó al vacío mientras su madre trataba de salir del ascensor

Revista Time publicó las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo en 2026 y hay un colombiano: de quién se trata

La revista estadounidense lo incluyó al colombiano Luis Carlos Rúa en su sección “Líderes”, junto al primer ministro neerlandés Rob Jetten y la futbolista estadounidense Naomi Girma, entre otras personalidades

Revista Time publicó las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo en 2026 y hay un colombiano: de quién se trata

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

Jimena Rugeles habló sobre los comentarios negativos que recibió luego de hacerse pública su vida sentimental con el ex de la presentadora

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la propuesta de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres en Colombia: “Ya existe un proyecto de ley”

El vicepresidente afirmó que el Ejecutivo desconoce la iniciativa planteada por el presidente de la Corte Suprema y que priorizará la implementación de la reforma pensional ya aprobada

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la propuesta de igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres en Colombia: “Ya existe un proyecto de ley”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

Jorge Barón fue condecorado por el Concejo de Bogotá por su aporte a la cultura nacional: recibió la Orden Civil al Mérito

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Yina Calderón aseguró que Karina García tuvo una relación con Randy Nota Loca y el cantante puertorriqueño le respondió fuerte: “Eres una asquerosa”

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Se disputó el Mundial de Ciclismo en Montreal, y así quedaron los colombianos en el ranking UCI

Luis Amaranto Perea habló sobre la diferencia que existe entre Medellín y Millonarios: “Ellos tienen hombres y nosotros contamos con niños”

El Sporting Lisboa le hizo particular petición a la Federación Colombiana de Fútbol sobre Luis Suárez, según la prensa de Portugal

Estadio El Campín ya tiene fecha de inauguración en el 2028, confimó el alcalde Carlos Fernando Galán: “De talla mundial”