Precio del dólar hoy en Colombia: ala divisa se cotiza en $3.317,64, ante la expectativa por anuncio de las tasas del Banco de la República

El dólar abrió en Colombia a $3.305, una cifra situada $ 36,23 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Dado Ruvic/Reuters

Guardar

El dólar abrió al alza en Colombia, se cotiza en $3.317,59, $12,59 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que se ubicó en $3.305, mientras los operadores aguardaban la decisión de tasas de interés del Banco de la República prevista para después del mediodía del miércoles 30 de septiembre de 2026.

En las primeras operaciones, la divisa tocó un mínimo de $3.300 y un máximo de $3.317,29, con negocios por un valor de USD 162,888 millones. La diferencia entre el precio de apertura y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue mayor que la baja diaria de la tasa oficial, que se calcula con la metodología establecida por el Banco de la República y es certificada por la Superintendencia Financiera.

PUBLICIDAD

Los rangos previstos tras el repunte de septiembre

El dólar abrió en Colombia a $ 3.305, una cifra situada $ 36,23 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Gary Cameron/Reuters

El martes, el dólar cerró en $3.341,46 después de llegar a negociarse cerca de $3.365. Para la apertura, el mercado contemplaba un rango de $3.335 a $3.355 y, durante el resto de la jornada, una oscilación posible entre $3.320 y $3.380.

Una cotización que supere con fuerza los $3.380 podría volver a llevar al dólar hacia los $3.400. Si cae por debajo de $3.320, el peso colombiano recuperaría parte del terreno perdido durante el mes.

El mercado también seguía la reunión de política monetaria del Banco de la República, en un día condicionado por factores internacionales. La decisión sobre las tasas del Emisor podía modificar las expectativas sobre el comportamiento de la moneda local.

PUBLICIDAD

El dólar se mantenía cerca de su máximo anual frente al euro y se encaminaba a registrar su mayor avance mensual ante esa moneda en 14 meses. La fortaleza de la economía de Estados Unidos y las tasas de interés más altas contrastaban con las preocupaciones europeas por la energía y la deuda.

En septiembre, la divisa estadounidense acumuló una ganancia cercana a 2,2% frente al euro. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por su parte, permanecían en niveles no observados desde 2007, un escenario que puede atraer capital hacia activos estadounidenses y reducir el interés por monedas como el peso colombiano.

PUBLICIDAD

Petróleo, inflación estadounidense y presión sobre el peso

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantuvieron en niveles que no se registraban desde 2007 - crédito Kevin Lamarque/Reuters

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, sostuvo que no era necesario apresurar nuevas subas de tasas. La declaración se sumó a la expectativa por el indicador de inflación PCE de Estados Unidos, cuya publicación podía cambiar las proyecciones sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

El petróleo Brent rondaba los USD 103 por barril mientras continuaban las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Para Colombia, un crudo elevado puede favorecer al peso por el aumento de los ingresos de exportación, aunque la tensión internacional también impulsa la demanda de dólares como activo de refugio.

Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, señaló a Infobae Colombia que el escenario base para el cierre de la jornada se ubicaba entre $3.330 y $3.365. También planteó que la evolución de la divisa dependería de si se consolidaba la pausa posterior al alza de los últimos días o si retornaba la presión hacia los $3.400.

PUBLICIDAD

"En septiembre ganó cerca de 2,2% frente al euro y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos permanecen en niveles no vistos desde 2007", dijo Camilo Suárez presidente de Asoblockcahin Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

La TRM comenzó septiembre en $3.213,97 y llegó al 30 de septiembre con un aumento acumulado de $127,26. Comprar USD 1.000 con la referencia del día implicaba un costo adicional de $127.260 respecto del inicio del mes.

“Para el bolsillo, septiembre deja una cuenta sencilla. El primero del mes la TRM era de $3.213,97; hoy está $127,26 más arriba. Comprar US$1.000 cuesta, usando la referencia, unos $127.260 adicionales”, expresó Suárez.

Suárez recomendó comparar tasas y comisiones antes de adquirir dólares para viajes, deudas o compras por internet. También indicó que las compras parciales pueden distribuir el riesgo y evitar que una operación altere el presupuesto disponible.

PUBLICIDAD